Nuvens no horizonte para o futuro de Kenan Yildiz. Depois de uma Copa do Mundo para esquecer, o turco quer que a próxima temporada traga grandes resultados para ele e para a Juventus, mas as perspectivas não são muito boas. O astro da Juventus precisa resolver os problemas físicos que o prejudicaram nos últimos meses e, ao que parece, estaria pensando até mesmo em uma solução drástica.
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Juventus, Yildiz corre o risco de ser operado: o que ele tem e por que pode precisar de uma cirurgia
Conforme informa o Tuttosport, há algum tempo Yildiz vem lidando com uma incômoda tendinopatia patelar no joelho esquerdo. Nos próximos dias, ele evitará qualquer tipo de esforço, dando continuidade ao processo de reabilitação já iniciado durante a Copa do Mundo, e deve, portanto, retornar à Continassa por volta de 20 de julho, quando será avaliado pela equipe médica da Juventus. Segundo o jornal de Turim, até o momento não se descarta a possibilidade de uma cirurgia para resolver o problema de forma definitiva
A cirurgia, para resolver o problema, é uma possibilidade, embora não seja concreta: caberá ao jogador — junto com sua equipe de apoio — decidir o melhor caminho para seu futuro. Caso contrário, seu retorno poderá ser mais gradual, em ritmo lento, sem forçar, e recuperando o máximo possível de energia nas pernas de vista à nova temporada, mas sem esforços excessivos.
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