Juventus x Inter, Iuliano: “O incidente entre Bastoni e Kalulu apaga o meu com Ronaldo”

Iuliano acrescenta, conforme relata o TuttoJuve.com: “Foi um jogo maravilhoso e acabou sendo estragado. Os bandeirinhas se tornam inúteis se nem sequer podem dar sua opinião; o árbitro está sujeito ao VAR e todos nós queremos que o VAR seja utilizado apenas quando solicitado e não assuma o controle, e que o árbitro vá rever as jogadas e decida por conta própria. Se o árbitro é designado e pago, deve ser ele a assumir a responsabilidade e, eventualmente, a alterar suas decisões, sem que outras quatro pessoas lhe digam o que deve fazer. No meu tempo, éramos ‘homens’ o suficiente para não pensar em simular.”