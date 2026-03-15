Mark Iuliano, ex-zagueiro da Juventus, entrevistado pela Stile TV, compara o famoso lance polêmico em que eu fui protagonista ao lado do Fenômeno brasileiro Ronaldo na partida Juventus x Inter da temporada 1997-98 com aquele que teve como protagonistas o jogador da Juventus Pierre Kalulu e o jogador da Inter Alessandro Bastoni no último confronto entre bianconeri e nerazzurri, Inter x Juve 3 a 2, no último dia 14 de fevereiro: “Meu episódio com Ronaldo faz parte de outra história. Talvez esse episódio o apague devido à reação de Alessandro Bastoni após a simulação, que causou muita indignação, porque depois de enganar o árbitro, ele ainda comemora, contrariando todos os valores de um esporte saudável e leal.”
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Juventus x Inter, Iuliano: “O incidente entre Bastoni e Kalulu apaga o meu com Ronaldo”
Iuliano acrescenta, conforme relata o TuttoJuve.com: “Foi um jogo maravilhoso e acabou sendo estragado. Os bandeirinhas se tornam inúteis se nem sequer podem dar sua opinião; o árbitro está sujeito ao VAR e todos nós queremos que o VAR seja utilizado apenas quando solicitado e não assuma o controle, e que o árbitro vá rever as jogadas e decida por conta própria. Se o árbitro é designado e pago, deve ser ele a assumir a responsabilidade e, eventualmente, a alterar suas decisões, sem que outras quatro pessoas lhe digam o que deve fazer. No meu tempo, éramos ‘homens’ o suficiente para não pensar em simular.”
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