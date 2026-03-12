Juventus, Openda não se muda e compra casa: escolheu a mansão que pertenceu a Cristiano Ronaldo e Pogba

Na Juventus, continua-se a falar de Lois Openda como um jogador em saída, apesar da obrigação de resgate de pelo menos 45 milhões que ainda paira sobre o seu futuro e que entrará em vigor no final da temporada.

No entanto, apesar de estar agora à margem do projeto de Luciano Spalletti, o belga tomou medidas concretas nos últimos dias para transformar sua permanência em Turim em uma estadia de sonho. E, de acordo com a Gazzetta dello Sport, nesta hora chegou a escolha de uma casa que faria imaginar cenários bem diferentes de sua saída iminente.