Juventus, Openda não se muda e compra casa: escolheu a mansão que pertenceu a Cristiano Ronaldo e Pogba

Nova casa na cidade para o belga, cujo futuro ainda está por definir.

Na Juventus, continua-se a falar de Lois Openda como um jogador em saída, apesar da obrigação de resgate de pelo menos 45 milhões que ainda paira sobre o seu futuro e que entrará em vigor no final da temporada. 

No entanto, apesar de estar agora à margem do projeto de Luciano Spalletti, o belga tomou medidas concretas nos últimos dias para transformar sua permanência em Turim em uma estadia de sonho. E, de acordo com a Gazzetta dello Sport, nesta hora chegou a escolha de uma casa que faria imaginar cenários bem diferentes de sua saída iminente.

    Como relata o jornal La Gazzetta dello Sport, recentemente Openda mudou-se com a esposa e os dois filhos pequenos para a mansão na zona de Gran Madre que pertenceu primeiro a Cristiano Ronaldo, depois a Paul Pogba e, mais recentemente, a Nico Gonzalez. Uma propriedade com cerca de mil metros quadrados, com mais 300 de jardim, que se tornou “famosa” graças a CR7 durante o seu período em Turim.

    Escreve a Gazzetta: “Protegida por sebes e câmaras, a villa, graças à sua localização numa colina, tem uma vista deslumbrante sobre a cidade, dispõe de quatro andares e está equipada com todo o conforto. No piso térreo, há dois apartamentos com guarita para eventual segurança, um spa com sauna, banho turco e piscina interna e um quarto com banheiro para hóspedes, tudo com vista direta para o jardim e para uma parte do gramado cercado como área de lazer para as crianças. No primeiro andar, há a cozinha, com amplo salão e sala de jantar, além de mais um quarto, com banheiro e lavanderia. No segundo andar, há dois quartos com banheiro e uma ampla área master com quarto, banheiro e closet. No último andar, finalmente, há outro apartamento, em estilo suíte, com banheiro privativo. A propriedade é completada por uma garagem com elevador interno.

    A escolha de vida de Openda, como já mencionado, não implica necessariamente que ele permaneça na equipe bianconera após a temporada atual, muito pelo contrário. Com apenas dois gols em 993 minutos jogados (distribuídos em 33 partidas), no verão, o jogador nascido em 2000 terá que ser resgatado pela Juventus, que, no entanto, provavelmente fará o possível para encontrar um novo clube para ele longe de Turim. A ideia mais viável é a de um empréstimo, também porque é impensável, afinal, uma cessão definitiva sem realizar uma grande perda de valor que o clube deve evitar a todo custo. Mais informações serão divulgadas nas próximas semanas. 

