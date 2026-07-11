Juventus, oficial: renovação de contrato e mais responsabilidades para Claudio Chiellini

Conforme divulgado pela Juventus, Claudio Chiellini renovou seu contrato até 30 de junho de 2028 como Diretor da Área Next Gen, ampliando, ao mesmo tempo, seu escopo de responsabilidades.





Chiellini, além da Next Gen, acompanhará também as categorias Sub-20 e a nova Sub-18, com o objetivo de promover uma integração cada vez maior e o desenvolvimento da trajetória de crescimento dos jovens talentos da Juventus.





Seu papel é fundamental — esclarece o clube bianconero — para a consolidação de uma estrutura técnica e organizacional capaz de acompanhar os jovens em todas as fases de sua trajetória, promovendo continuidade, identidade e preparação progressiva para o futebol profissional.



