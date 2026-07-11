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Claudio Chiellini Il Bianconero
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, oficial: renovação de contrato e mais responsabilidades para Claudio Chiellini

Juventus
Juventus Next Gen
Campeonato Italiano

Novidades na equipe técnica do setor juvenil da Juventus

Conforme divulgado pela Juventus, Claudio Chiellini renovou seu contrato até 30 de junho de 2028 como Diretor da Área Next Gen, ampliando, ao mesmo tempo, seu escopo de responsabilidades.


Chiellini, além da Next Gen, acompanhará também as categorias Sub-20 e a nova Sub-18, com o objetivo de promover uma integração cada vez maior e o desenvolvimento da trajetória de crescimento dos jovens talentos da Juventus.


Seu papel é fundamental — esclarece o clube bianconero — para a consolidação de uma estrutura técnica e organizacional capaz de acompanhar os jovens em todas as fases de sua trajetória, promovendo continuidade, identidade e preparação progressiva para o futebol profissional.


  • A seguir, as outras novidades divulgadas pela Juventus no que diz respeito ao setor de base. A trajetória de Massimiliano Scaglia também segue em nome da continuidade: ele renovou seu contrato até 30 de junho de 2028 como Diretor da Academia, liderando a área que abrange as equipes da Sub-17 à Sub-7.


    Ao seu lado, Davide Bellotto continuará trabalhando, confirmado até 30 de junho de 2028 no cargo de Gerente das Categorias de Base Sub-13 a Sub-7, apoiando o desenvolvimento do setor de base e o crescimento dos mais jovens.


    A definição da nova estrutura confirma a vontade do clube de investir com convicção no Setor Juvenil, valorizando competências, continuidade e visão em uma área fundamental para o presente e para o futuro da Juventus.


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