Juventus mira André, e Corinthians define condições para negociar joia

O futuro de André pode estar cada vez mais distante do Corinthians. Depois de despertar interesse de clubes europeus nos últimos meses, o volante de 20 anos entrou oficialmente no radar da Juventus, que iniciou contatos para avaliar uma possível contratação nesta janela de transferências do futebol europeu.

Nos bastidores, o Corinthians já estabeleceu as condições para negociar uma de suas principais promessas. A diretoria alvinegra entende que só abrirá conversas mediante uma proposta que atenda aos valores estipulados pelo clube, tanto na parte fixa quanto em metas previstas em contrato.