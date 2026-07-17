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Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Juventus mira André, e Corinthians define condições para negociar joia

A. Luiz
Corinthians
Juventus

Timão estipula valores para liberar o volante de 20 anos, que desperta interesse da Juventus e pode render uma das maiores vendas do clube nesta janela

O futuro de André pode estar cada vez mais distante do Corinthians. Depois de despertar interesse de clubes europeus nos últimos meses, o volante de 20 anos entrou oficialmente no radar da Juventus, que iniciou contatos para avaliar uma possível contratação nesta janela de transferências do futebol europeu.

Nos bastidores, o Corinthians já estabeleceu as condições para negociar uma de suas principais promessas. A diretoria alvinegra entende que só abrirá conversas mediante uma proposta que atenda aos valores estipulados pelo clube, tanto na parte fixa quanto em metas previstas em contrato.

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  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Corinthians fixa pedida milionária por André

    Para avançar em uma eventual negociação, o Corinthians definiu a seguinte fórmula: 18 milhões de euros (cerca de R$ 105,7 milhões) em valor fixo, além de quatro milhões de euros (aproximadamente R$ 23,3 milhões) em bônus por metas esportivas. O modelo contempla a venda de 80% dos direitos econômicos do atleta.

    A divisão dos direitos também influencia diretamente na operação. Atualmente, André é dono de 30% dos próprios direitos econômicos, enquanto o Corinthians possui os outros 70%. Em uma eventual transferência, o volante repassaria 10% ao clube, mantendo 20% sob sua posse, o que garantiria participação financeira na negociação.

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  • Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    Juventus oficializa interesse e disputa com outro alvo

    Após uma sondagem recente do Fenerbahçe, da Turquia, o futebol italiano voltou a despontar como o destino mais provável para André. A Juventus iniciou os primeiros contatos oficiais na última semana e avalia a viabilidade do negócio.

    O volante corintiano, no entanto, não é o único nome monitorado pela equipe de Turim. A diretoria italiana também mantém interesse na contratação do português João Palhinha, atualmente vinculado ao Bayern de Munique e que atuou por empréstimo no Tottenham durante a última temporada.

    Mesmo com alternativas no mercado, André aparece como um dos jovens nomes observados pelo clube italiano para reforçar o setor de meio-campo.

  • FBL-ITA-SERIEA-MILANAFP

    Milan já esteve perto de contratar o volante

    O interesse do futebol italiano em André não é novidade. No início deste ano, o Milan chegou muito perto de fechar a contratação do camisa 49 do Corinthians.

    As conversas avançaram e a negociação esteve próxima de um desfecho positivo, mas o presidente Osmar Stábile optou por interromper a transferência, entendendo que o clube não deveria abrir mão do jogador naquele momento.

    Agora, com a Juventus entrando oficialmente na disputa, o cenário volta a ganhar força e pode resultar na saída da promessa alvinegra ainda nesta janela.

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  • Corinthians v Peñarol - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Contrato longo e multa elevada fortalecem posição do Timão

    André tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2029, situação que dá ao clube maior poder de negociação diante do interesse europeu.

    Além do vínculo de longa duração, o volante está protegido por uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 584 milhões). Embora o valor funcione como salvaguarda contratual, o Corinthians trabalha com cifras bem inferiores para concretizar uma venda, desde que a proposta atenda às condições previamente estabelecidas pela diretoria.

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