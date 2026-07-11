Novo nome para o meio-campo da Juventus. Em busca de um reforço para o meio-campo a ser oferecido a Luciano Spalletti, os bianconeri estão de olho em João Palhinha. De volta do empréstimo ao Tottenham, o português do Bayern de Munique representaria uma opção de confiança, com experiência internacional e grande personalidade. O jornal A Bola é quem aponta sua possível chegada à Juve.
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Juventus de olho em Palhinha: é um clássico contra o Milan, e a proposta agrada aos bianconeri
De acordo com o jornal português, Palhinha estará apenas de passagem pela Baviera, e Kompany já aprovou sua saída. Apreciado também por Amorim, o jogador está sendo cobiçado até mesmo pelo Milan, o que poderia dar início a uma espécie de leilão com a Juve.
De fato, de volta ao mercado depois que o Spurs decidiu não exercer a opção de compra, apostando em Tonali, o jogador nascido em 1995 poderia chegar por meio de um empréstimo com opção de compra, como aconteceu no verão passado em Londres — uma fórmula que atrai os dois clubes italianos.
Por outro lado, como já foi dito, a Juve precisa renovar o meio-campo e está mantendo várias opções em aberto: desde Kessié e Goretzka, que estão sem contrato, até as oportunidades de mercado como Frattesi e Lobotka, passando pelo sonho de Bruno Fernandes.
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