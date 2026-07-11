Juventus de olho em Palhinha: é um clássico contra o Milan, e a proposta agrada aos bianconeri

De acordo com o jornal português, Palhinha estará apenas de passagem pela Baviera, e Kompany já aprovou sua saída. Apreciado também por Amorim, o jogador está sendo cobiçado até mesmo pelo Milan, o que poderia dar início a uma espécie de leilão com a Juve.





De fato, de volta ao mercado depois que o Spurs decidiu não exercer a opção de compra, apostando em Tonali, o jogador nascido em 1995 poderia chegar por meio de um empréstimo com opção de compra, como aconteceu no verão passado em Londres — uma fórmula que atrai os dois clubes italianos.





Por outro lado, como já foi dito, a Juve precisa renovar o meio-campo e está mantendo várias opções em aberto: desde Kessié e Goretzka, que estão sem contrato, até as oportunidades de mercado como Frattesi e Lobotka, passando pelo sonho de Bruno Fernandes.