Juventus: de Comolli a Carnevali, Muharemovic está perto e Vlahovic volta a ser cogitado

A Juventus se despede de Damien Comolli e dá as boas-vindas a Giovanni Carnevali.





Esta manhã foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho de Administração do clube bianconero, que aguarda a renúncia do dirigente francês. Ele está prestes a ser substituído pelo diretor executivo que vem do Sassuolo.





A Juve continua de olho no goleiro argentino Dibu Martinez, do Aston Villa, e no atacante norueguês Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, mas, neste momento, novos cenários podem se (re)abrir no mercado de transferências dos bianconeri.



