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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Juventus: de Comolli a Carnevali, Muharemovic está perto e Vlahovic volta a ser cogitado

Juventus
D. Vlahovic
T. Muharemovic
Mercado da bola
Sassuolo
Campeonato Italiano

A reviravolta na cúpula da diretoria da Juventus (re)abre novos cenários no mercado de transferências.

A Juventus se despede de Damien Comolli e dá as boas-vindas a Giovanni Carnevali.


Esta manhã foi convocada uma reunião extraordinária do Conselho de Administração do clube bianconero, que aguarda a renúncia do dirigente francês. Ele está prestes a ser substituído pelo diretor executivo que vem do Sassuolo.


A Juve continua de olho no goleiro argentino Dibu Martinez, do Aston Villa, e no atacante norueguês Alexander Sorloth, do Atlético de Madrid, mas, neste momento, novos cenários podem se (re)abrir no mercado de transferências dos bianconeri.


  • VLAHOVIC REVIDA

    O jornal *La Gazzetta dello Sport* informa que o caso Dusan Vlahovic pode ser reaberto: o atacante sérvio recusou a renovação por valores não superiores aos de Yildiz (6 milhões de euros líquidos por ano mais bônus, ou seja, praticamente metade do seu salário atual), convencido de que poderá conseguir o que deseja em outro clube, já que seu contrato está chegando ao fim.


    Mas Vlahovic também fechou a porta da Juventus atrás de si porque, na mesa das possíveis novas negociações, estava justamente Comolli, com quem nunca houve pontos em comum.

    Agora que o cenário é radicalmente diferente, algo pode acontecer; não é fácil, mas também não é impossível: saberemos mais até o final do mês, também porque um espectador interessado no caso é o próprio Spalletti, principal patrocinador de Dusan.

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  • MUHAREMOVIC PERTO

    Enquantoisso, na Juventus, o perfil do jogador da seleção sérvia Tarik Muharemovic ganha cada vez mais forma: o zagueiro central, nascido em 2003, se destacou no Sassuolo depois de ter sido trazido para a Itália pelos bianconeri, quedetêm 50% dos direitos de sua futura revenda e, portanto, poderiam readquiri-lo pela metade do preço.


    Carnevali também pode trazer para Turim seu interesse por jogadores italianos (como, por exemplo, o meio-campista da Inter, Davide Frattesi), assim como fez por mais de uma década à frente do Sassuolo: uma variável que teria em Spalletti seu maior torcedor.