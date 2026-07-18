Juventus: como foram as atuações de Oboavwoduo, Owusu e Licina contra o Basileia

O empate em 0 a 0 fora de casa contra o Basileia, no primeiro amistoso da temporada, foi também para a Juventus uma oportunidade de ver em ação três jovens da Next Gen que, nestes primeiros dias de pré-temporada, foram incorporados ao time principal.
O ELOGIO DE SPALLETTI
Sobre eles, ao final da partida, Luciano Spalletti disse: “Os jovens? Todos têm qualidade e potencial. Precisam mostrar que têm o caráter dos grandes e que são capazes de assumir responsabilidades. Escolher, não hesitar e jogar com as cartas que têm: isso faz a diferença, ter coragem de executar o que foi decidido. Além de estarem sempre integrados ao time. Eles precisam jogar sabendo com quem se relacionar: estão livres para fazer o que quiserem em campo, mas devem permanecer integrados ao time tanto no comportamento quanto na fase defensiva”.