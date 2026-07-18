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Adin Licina Germany 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus: como foram as atuações de Oboavwoduo, Owusu e Licina contra o Basileia

Juventus
Campeonato Italiano
Juventus Next Gen

No primeiro teste da temporada, Spalletti escalou também três jogadores da Next Gen que foram incorporados ao time principal

O empate em 0 a 0 fora de casa contra o Basileia, no primeiro amistoso da temporada, foi também para a Juventus uma oportunidade de ver em ação três jovens da Next Gen que, nestes primeiros dias de pré-temporada, foram incorporados ao time principal.


O ELOGIO DE SPALLETTI

Sobre eles, ao final da partida, Luciano Spalletti disse: “Os jovens? Todos têm qualidade e potencial. Precisam mostrar que têm o caráter dos grandes e que são capazes de assumir responsabilidades. Escolher, não hesitar e jogar com as cartas que têm: isso faz a diferença, ter coragem de executar o que foi decidido. Além de estarem sempre integrados ao time. Eles precisam jogar sabendo com quem se relacionar: estão livres para fazer o que quiserem em campo, mas devem permanecer integrados ao time tanto no comportamento quanto na fase defensiva”.

  • QUEM JOGOU

    Entre os jovens convocados, Oboavwoduo, Owusu e Licina entraram em campo no segundo tempo, enquanto Gil Puche, Durmisi e Van Aarle permaneceram no banco.


    Quanto aos três jovens da Juventus que entraram em campo, as atuações de Justin Oboavwoduo e Owusu foram particularmente positivas nos poucos minutos que tiveram à disposição, enquanto Licina (o mais jovem dos três) teve menos destaque. Oboavwoduo entrou aos 46' no lugar de Zhegrova, Licina também aos 46' substituindo Adzic, enquanto Owusu entrou no lugar de Milik aos 78'.

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  • COMO JOGARAM

    Justin Oboavwoduo, atacante nascido em 2006, vindo do Manchester City, onde se formou na Academia, e que desde janeiro integra a Next Gen da Juventus (8 partidas e um gol na Série C na temporada 2025-26), se destacou com duas finalizações em direção ao gol adversário: uma delas, perigosa, foi bem defendida pelo goleiro do Basileia, enquanto a outra saiu pela linha de fundo. Augusto Seedorf Owusu, nascido em 2005, com 50 partidas na Série C pela Next Gen, atuou bem no meio-campo, demonstrando personalidade. Entre os três, quem ficou um pouco mais em segundo plano foi aquele que, provavelmente, tem as maiores perspectivas para o futuro: Adin Licina, nascido em 2007, alemão proveniente da base do Bayern de Munique e que já atuou pela Next Gen na última temporada (8 partidas e 1 gol também para ele na Série C).

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