Juventus: como foram as atuações de Oboavwoduo, Owusu e Licina contra o Basileia

Entre os jovens convocados, Oboavwoduo, Owusu e Licina entraram em campo no segundo tempo, enquanto Gil Puche, Durmisi e Van Aarle permaneceram no banco.





Quanto aos três jovens da Juventus que entraram em campo, as atuações de Justin Oboavwoduo e Owusu foram particularmente positivas nos poucos minutos que tiveram à disposição, enquanto Licina (o mais jovem dos três) teve menos destaque. Oboavwoduo entrou aos 46' no lugar de Zhegrova, Licina também aos 46' substituindo Adzic, enquanto Owusu entrou no lugar de Milik aos 78'.