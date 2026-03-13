Di Gregorio perdeu a vaga, mas Perin não parece destinado a continuar como titular da Juventus por muito tempo: circulam rumores sobre vários goleiros que podem ser transferidos no meio do ano, como De Gea, da Fiorentina, ou Vicario, do Tottenham, mas o nome que mais se destaca é o de Alisson Becker, do Liverpool.
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Juventus, a contratação de Alisson não é um problema: Spalletti é a chave para convencer o brasileiro e o Liverpool
O contrato atual é válido até 2027, mas os Reds já traçaram um rumo claro há algum tempo com a decisão de contratar Mamardashvili do Valencia. Além disso, há o fator Spalletti: o técnico de Certaldo conhece Alisson desde a época em que ele defendia a Roma e precisa de um goleiro em quem possa confiar.
Como destaca ojornal La Gazzetta dello Sport, nem mesmo o salário de Alisson seria um problema: 6 milhões líquidos, um a menos do que o recebido pelo camisa 10 da Juve, Yildiz, após a recente renovação de contrato. Portanto, se Spalletti conseguisse convencer Alisson e o Liverpool se mostrasse aberto à ideia de vendê-lo, o caminho ficaria imediatamente mais fácil para a Juve.
A TEMPORADA DE ALISSON
Até o momento, o goleiro brasileiro soma 24 partidas na Premier League, com 9 jogos sem sofrer gols e 29 gols sofridos. Nas competições de copa, por outro lado, ele disputou 5 partidas na Liga dos Campeões, com 3 gols sofridos e o mesmo número de jogos sem sofrer gols; sofreu 2 gols na final da Community Shield e, por fim, disputou 2 partidas na FA Cup, com 1 gol sofrido e 1 jogo sem sofrer gols.