Justin Bieber confirma participação no show do intervalo da final da Copa do Mundo ao lado de Shakira, Madonna e BTS

Burna Boy, representando o continente africano nesse grande palco, destacou a importância do momento. “A Copa do Mundo da FIFA é um dos poucos momentos que realmente une o mundo inteiro”, disse o artista. “Representar a África no primeiro Show do Intervalo da Final da Copa do Mundo da FIFA é um privilégio e uma responsabilidade que não levo de ânimo leve. Sinto-me honrado por fazer parte de uma apresentação que não apenas celebra o futebol e a cultura, mas também ajuda a criar maiores oportunidades para as crianças por meio da educação em todo o mundo.”

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, compartilhou desse sentimento, enfatizando a importância do projeto. “Quando se trata do que o mundo precisa, não há nada mais importante do que a educação”, disse Infantino. “Estamos orgulhosos de ter Justin Bieber se juntando a Madonna, Shakira e BTS para ser co-headliner do show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA 2026, em apoio ao Fundo de Educação Global da FIFA e à nossa missão de ampliar o acesso à educação de qualidade e às oportunidades no futebol para crianças em todo o mundo.”