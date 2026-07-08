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Justin Bieber confirma participação no show do intervalo da final da Copa do Mundo ao lado de Shakira, Madonna e BTS
Uma programação musical histórica para Nova York
A FIFA e a Global Citizen confirmaram que Bieber é a mais recente grande atração a se juntar ao show do intervalo da final da Copa do Mundo inaugural, que acontecerá no dia 19 de julho no Estádio de Nova York-Nova Jersey.
Bieber se junta a um seleto grupo de co- headliners que inclui as rainhas do pop Madonna e Shakira, além do fenômeno global BTS. O show está sendo organizado pelo vocalista do Coldplay, Chris Martin, que continua seu trabalho como curador internacional do Global Citizen Festival. A inclusão de Bieber garante que o primeiro espetáculo de meio de jogo da história será uma das transmissões mais assistidas de todos os tempos.
- AFP
O poder das celebridades e o impacto social
Além do carisma individual das estrelas, o evento tem um propósito maior por meio do Fundo de Educação para Cidadãos Globais da FIFA. A iniciativa tem como meta arrecadar US$ 100 milhões para melhorar o acesso à educação e ao futebol para crianças em todo o mundo. Bieber expressou seu orgulho em se juntar à causa, afirmando: “A Copa do Mundo da FIFA une o mundo de uma forma que nada mais consegue. Estou grato por fazer parte desse show do intervalo e ainda mais grato por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo.”
A diversidade musical não se limita aos principais headliners. A produção também contará com apresentações do astro nigeriano Burna Boy, de Gustavo Dudamel e do Coro PS22. Em uma reviravolta única, os fãs também podem esperar aparições dos Muppets, incluindo Caco, o Sapo, e Miss Piggy, tornando o evento uma celebração intergeracional da cultura e do esporte.
Representando o esporte mundial
Burna Boy, representando o continente africano nesse grande palco, destacou a importância do momento. “A Copa do Mundo da FIFA é um dos poucos momentos que realmente une o mundo inteiro”, disse o artista. “Representar a África no primeiro Show do Intervalo da Final da Copa do Mundo da FIFA é um privilégio e uma responsabilidade que não levo de ânimo leve. Sinto-me honrado por fazer parte de uma apresentação que não apenas celebra o futebol e a cultura, mas também ajuda a criar maiores oportunidades para as crianças por meio da educação em todo o mundo.”
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, compartilhou desse sentimento, enfatizando a importância do projeto. “Quando se trata do que o mundo precisa, não há nada mais importante do que a educação”, disse Infantino. “Estamos orgulhosos de ter Justin Bieber se juntando a Madonna, Shakira e BTS para ser co-headliner do show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA 2026, em apoio ao Fundo de Educação Global da FIFA e à nossa missão de ampliar o acesso à educação de qualidade e às oportunidades no futebol para crianças em todo o mundo.”
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Um novo marco para a Copa do Mundo
Os organizadores estão comparando a magnitude da produção aos lendários shows beneficentes do passado. Hugh Evans, cofundador e CEO da Global Citizen, destacou o enorme alcance do próximo evento. “Este é o maior encontro de artistas unidos por uma causa desde o Live Aid, e pode muito bem ser os 11 minutos de apresentação musical transmitida com maior audiência da história”, afirmou Evans.
Evans também fez um apelo para que figuras políticas internacionais sigam o exemplo desses artistas. “Esses artistas extraordinários, representando todos os cantos do mundo, estão se unindo para ajudar a criar oportunidades para crianças em todos os lugares por meio do Fundo de Educação Global Citizen da FIFA. Juntos, estamos convocando os líderes mundiais, especificamente o presidente Macron e o primeiro-ministro Sánchez, a aproveitar este momento de unidade global contribuindo para o Fundo de Educação e garantindo que esta Copa do Mundo estabeleça um novo padrão de impacto duradouro”, acrescentou ele.
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