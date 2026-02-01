Jurgen Klopp quis trabalhar no Manchester City como auxiliar de Pep Guardiola? Conversa hilária do ex-técnico do Liverpool é revelada por Pep Lijnders

No verão de 2025, Lijnders foi oferecido o cargo de assistente técnico no City, abrindo a possibilidade de trabalhar com Guardiola além de sua experiência anterior com Klopp. No entanto, a rivalidade moderna do City com o Liverpool fez Lijnders hesitar em aceitar o cargo, e assim ele buscou conselhos de seu ex-chefe em Anfield.

Quando questionado por repórteres se foi uma decisão difícil, Lijnders respondeu: "Querem minha resposta política? Não, claro que não. O momento em que Pep ligou, e a sensação que ele me deu sobre o que queria fazer com o time ao me trazer, a confiança que ele já tinha antes de discutirmos como seria - isso tornou a decisão muito mais fácil.

"Mas você não pode simplesmente deixar 10 anos de Liverpool de lado facilmente. Mas estou muito orgulhoso de vir para um clube desta magnitude, tão bem-sucedido nos últimos 10 anos e com um treinador que definiu o futebol. Quando falei com Jurgen, ele foi tão claro: 'Se você não fizer isso, eu mesmo vou assumir o cargo de assistente!'

"Quando eu for a Anfield [na próxima semana] será especial, talvez mais especial para minha família do que para mim. Mas minha mentalidade é vencer e tentar derrotá-los."