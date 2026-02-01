Jurgen Klopp quis trabalhar no Manchester City como auxiliar de Pep Guardiola? Conversa hilária do ex-técnico do Liverpool é revelada por Pep Lijnders
Lijnders de volta ao cargo de assistente após passagem mal-sucedida como treinador principal
Lijnders entrou para o Liverpool em 2014 como treinador de desenvolvimento, na época em que Brendan Rodgers era o técnico. Ele se tornou um membro proeminente da equipe principal de Klopp após a nomeação do alemão em 2015. O holandês assumiu como treinador do NEC Nijmegen na segunda divisão dos Países Baixos no meio da temporada 2017/18, mas foi demitido no final da campanha e posteriormente retornou ao Liverpool no meio daquele ano, tornando-se assistente de Klopp até a saída do lendário técnico em 2024.
Após deixar o Liverpool, Lijnders foi apresentado como treinador do Red Bull Salzburg antes da temporada 2024/25, embora tenha sido demitido em dezembro daquele de 2024 devido ao mau desempenho na Bundesliga austríaca.
- Getty Images Sport
Klopp: "Se não você fizer isso, eu mesmo vou aceitar"
No verão de 2025, Lijnders foi oferecido o cargo de assistente técnico no City, abrindo a possibilidade de trabalhar com Guardiola além de sua experiência anterior com Klopp. No entanto, a rivalidade moderna do City com o Liverpool fez Lijnders hesitar em aceitar o cargo, e assim ele buscou conselhos de seu ex-chefe em Anfield.
Quando questionado por repórteres se foi uma decisão difícil, Lijnders respondeu: "Querem minha resposta política? Não, claro que não. O momento em que Pep ligou, e a sensação que ele me deu sobre o que queria fazer com o time ao me trazer, a confiança que ele já tinha antes de discutirmos como seria - isso tornou a decisão muito mais fácil.
"Mas você não pode simplesmente deixar 10 anos de Liverpool de lado facilmente. Mas estou muito orgulhoso de vir para um clube desta magnitude, tão bem-sucedido nos últimos 10 anos e com um treinador que definiu o futebol. Quando falei com Jurgen, ele foi tão claro: 'Se você não fizer isso, eu mesmo vou assumir o cargo de assistente!'
"Quando eu for a Anfield [na próxima semana] será especial, talvez mais especial para minha família do que para mim. Mas minha mentalidade é vencer e tentar derrotá-los."
Klopp é ligado ao Real Madrid
Klopp afirmou que decidiu sair do cargo no Liverpool em 2024 porque estava "sem energia". Depois de deixar Anfield, ele assumiu o cargo de chefe global de futebol da Red Bull e não voltou mais aos bancos de reserva, e até sugeriu que nunca mais irá treinar novamente.
Apesar disso, Klopp foi ligado ao cargo no Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso em meados de janeiro. Álvaro Arbeloa assumiu temporariamente, mas os Blancos devem fazer outra mudança no comando antes da temporada 2026/27, com o nome de Klopp sendo continuamente mencionado na imprensa espanhola.
Enquanto isso, Klopp retornará ao Liverpool como assistente de Sir Kenny Dalglish em um jogo de caridade de lendas contra outro de seus ex-clubes, o Borussia Dortmund, em março.
- Getty Images Sport
Lijnders prepara o Manchester City para o jogo contra o Tottenham
De volta a Manchester, Lijnders e Guardiola têm preparado o City para a viagem de domingo ao norte de Londres, onde enfrentarão o Spurs. Embora o City tenha vencido nas suas últimas duas visitas à Premier League no Tottenham Hotspur Stadium, os londrinos ainda possuem um recorde incrível contra as equipes de Guardiola. Todos os seis dos seus treinadores permanentes desde a chegada do espanhol à Inglaterra em 2016 - Mauricio Pochettino, José Mourinho, Nuno Espirito Santo, Antonio Conte, Ange Postecoglou e Thomas Frank - já o venceram pelo menos uma vez.