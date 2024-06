Jude Bellingham, Harry Kane e a seleção GOAL do futebol europeu em 2023/24

Analisamos os melhores jogadores de cada posição nas cinco grandes ligas do continente para montar o nosso time da temporada

Outra temporada europeia chegou ao fim com a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões.

Os dois foram, sem dúvida, duas das histórias da temporada, com o primeiro vencendo o título espanhol e o segundo superando suas dificuldades domésticas para chegar até a decisão da Champions. No entanto, o Bayer Leverkusen também se destacou ao não apenas ganhar seu primeiro título da Bundesliga, mas também chegar muito perto de uma campanha invicta em todas as competições. O ótimo time de Xabi Alonso pode ter conquistado uma dobradinha, mas sua tentativa de faturar três títulos foi interrompida por uma formidável Atalanta.

Nas outras ligas, a Inter disparou na conquista do título da Serie A e, apesar das grandes campanhas de Liverpool e Arsenal, o Manchester City venceu a Premier League mais uma vez, enquanto o triunfo do Paris Saint-Germain na Ligue 1 foi provavelmente ainda mais previsível.

Então quem foram os grandes jogadores da temporada europeia? Abaixo, a GOAL elege os melhores de 2023/24 em cada posição, organizando sua seleção em um 3-4-3 e baseando-as em desempenhos por todas as competições.

Alguns nomes notáveis foram deixados de fora. Jogadores como Florian Wirtz, Cole Palmer, Teun Koopmeiners, Achraf Hakimi e Nico Schlotterbeck podem se considerar muito azarados por não terem sido escolhidos.