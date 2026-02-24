Getty
José Mourinho “estragou tudo” com comentários “desajeitados” sobre Vinicius Júnior, enquanto ex-aluno do Chelsea pede que o técnico do Benfica peça desculpas
Prestianni recebe suspensão provisória após confronto com Vinicius
A partida europeia em questão foi interrompida por 10 minutos logo após o atacante do Blancos, Vini, ter aberto o placar de forma espetacular. Ele comemorou ao lado da bandeira de escanteio, diante dos agitados torcedores da casa, antes de voltar para a linha do meio-campo, recebendo um cartão amarelo no processo.
Antes do reinício da partida, Vinicius correu em direção ao árbitro para apresentar uma reclamação. Prestianni, com a camisa puxada para cima para cobrir a boca, teria feito comentários racistas. A UEFA anunciou que o argentino será suspenso provisoriamente por um jogo — o que o deixará de fora da partida de volta das eliminatórias no Santiago Bernabeu — enquanto as investigações continuam.
O que Mourinho disse sobre o incidente no Estádio da Luz
Prestianni nega as acusações feitas contra ele, afirmando que usou um insulto homofóbico contra Vinicius, em vez de um racista, e Mourinho afirmou, após uma partida agitada no Estádio da Luz, que o craque do Real Madrid havia agido de forma antagônica.
Ele disse na época: “Quando você marca um gol como esse, você comemora de maneira respeitosa. As palavras que eles trocam, Prestianni com Vinicius, eu quero ser independente. Não vou comentar sobre isso.
Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade da história deste clube era negra [Eusébio]. Este clube é tudo menos racista, então, se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, este é o Benfica. Há algo errado, porque isso acontece em todos os estádios. Em todos os estádios em que Vinicius joga, algo acontece. Sempre.”
O ex-jogador do Chelsea, Mikel, reage aos comentários de Mourinho
O ex-jogador da seleção nigeriana Mikel, que jogou sob o comando de Mourinho no Chelsea, gigante da Premier League, disse em seu podcast Obi One: “O que eu esperava ouvir do meu antigo chefe, do meu técnico, era: ‘Sim, está sob investigação, mas não há lugar para racismo ali, não há lugar para tal coisa, mas vamos esperar até que seja concluído, não há lugar para isso’.
“Então, para ele sair e dizer ‘Ah, sim, Vinicius Jr não deveria ter comemorado da maneira que comemorou’, foi um comentário muito desajeitado da parte de José Mourinho. Ele será o primeiro, ele sabe, ele será o primeiro a saber que ‘eu estraguei tudo aqui’. Ele é um cara inteligente, muito inteligente, ele sabe disso.”
Mikel acrescentou: “Não sei por que ele não se desculpou, mas espero que ele se pronuncie em algum momento. Não há ninguém que tenha jogado com José Mourinho que tenha algo ruim a dizer sobre ele, especialmente quando se trata de racismo, especialmente, zero, absolutamente zero.
“Ele será o primeiro a dizer ‘Eu estraguei tudo, foi depois do jogo, as emoções estavam à flor da pele, não pensei no que estava dizendo, não pensei no que ia dizer’. Ele é um técnico experiente, é um cara inteligente, sabe o que deveria ter dito. A declaração que ele fez foi um erro enorme, gigantesco.”
Prestianni enfrenta a ameaça de uma longa suspensão da UEFA
Mourinho recusou-se a discutir o incidente desde então, dizendo, quando questionado sobre a reação negativa às suas entrevistas pós-jogo: “Não quero comentar. Repito que tem sido difícil para todos, não vou especificar o nível de dificuldade. Hoje, todos conseguimos ser profissionais e fazer o nosso trabalho.”
Ele não dará uma coletiva de imprensa antes da partida desta semana, antes da viagem do Benfica a Madri, pois está cumprindo uma suspensão após receber um cartão vermelho em Lisboa. Prestianni também estará ausente dessa partida, com a possibilidade de que, se for considerado culpado, o argentino de 20 anos receba uma suspensão de 10 partidas pela entidade que rege o futebol europeu.
