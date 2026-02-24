José Mourinho “estragou tudo” com comentários “desajeitados” sobre Vinicius Júnior, enquanto ex-aluno do Chelsea pede que o técnico do Benfica peça desculpas

O ex-jogador da seleção nigeriana Mikel, que jogou sob o comando de Mourinho no Chelsea, gigante da Premier League, disse em seu podcast Obi One: “O que eu esperava ouvir do meu antigo chefe, do meu técnico, era: ‘Sim, está sob investigação, mas não há lugar para racismo ali, não há lugar para tal coisa, mas vamos esperar até que seja concluído, não há lugar para isso’.

“Então, para ele sair e dizer ‘Ah, sim, Vinicius Jr não deveria ter comemorado da maneira que comemorou’, foi um comentário muito desajeitado da parte de José Mourinho. Ele será o primeiro, ele sabe, ele será o primeiro a saber que ‘eu estraguei tudo aqui’. Ele é um cara inteligente, muito inteligente, ele sabe disso.”

Mikel acrescentou: “Não sei por que ele não se desculpou, mas espero que ele se pronuncie em algum momento. Não há ninguém que tenha jogado com José Mourinho que tenha algo ruim a dizer sobre ele, especialmente quando se trata de racismo, especialmente, zero, absolutamente zero.

“Ele será o primeiro a dizer ‘Eu estraguei tudo, foi depois do jogo, as emoções estavam à flor da pele, não pensei no que estava dizendo, não pensei no que ia dizer’. Ele é um técnico experiente, é um cara inteligente, sabe o que deveria ter dito. A declaração que ele fez foi um erro enorme, gigantesco.”