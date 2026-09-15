O Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de La Liga, com quatro vitórias nas cinco primeiras partidas. Embora siga de perto um Barcelona com 100% de aproveitamento, o clima nos bastidores está longe de ser de comemoração. Segundo relatos do jornalista Juanfe Sanz, da El Chiringuito TV, uma onda de irritação tomou conta do vestiário e da comissão técnica.

O estopim específico desse ressentimento envolve uma comparação de incidentes recentes de grande repercussão. A reportagem afirmou que a cúpula do Madrid está apontando para um pênalti marcado para Lamine Yamal, do Barcelona, em contraste com dois lances físicos semelhantes envolvendo jogadores do Real Madrid que não foram punidos. Para Mourinho e sua comissão, a questão não é necessariamente um único erro de arbitragem, mas sim a falta de um critério uniforme em toda a liga.



