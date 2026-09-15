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José Mourinho e estrelas do Real Madrid FURIOSOS com polêmica de arbitragem sobre "dois pesos e duas medidas" do Barcelona
Raiva interna com os critérios de arbitragem
O Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de La Liga, com quatro vitórias nas cinco primeiras partidas. Embora siga de perto um Barcelona com 100% de aproveitamento, o clima nos bastidores está longe de ser de comemoração. Segundo relatos do jornalista Juanfe Sanz, da El Chiringuito TV, uma onda de irritação tomou conta do vestiário e da comissão técnica.
O estopim específico desse ressentimento envolve uma comparação de incidentes recentes de grande repercussão. A reportagem afirmou que a cúpula do Madrid está apontando para um pênalti marcado para Lamine Yamal, do Barcelona, em contraste com dois lances físicos semelhantes envolvendo jogadores do Real Madrid que não foram punidos. Para Mourinho e sua comissão, a questão não é necessariamente um único erro de arbitragem, mas sim a falta de um critério uniforme em toda a liga.
- AFP
Exigências por consistência e proteção
A comissão técnica liderada por Mourinho está particularmente preocupada com o fato de que essas discrepâncias possam ter um impacto significativo na disputa pelo título. O técnico português, conhecido por sua postura protetora em relação a seus jogadores, estaria alinhado à visão do elenco de que astros como Vinicius Jr. precisam de uma proteção mais consistente por parte da arbitragem.
Embora o clube tenha evitado afirmar que as decisões são objetivamente erradas, faz duras críticas à interpretação subjetiva usada pelos árbitros de La Liga. Esta é uma queixa antiga no futebol espanhol, mas a intensidade da frustração atual sugere um aprofundamento da ruptura entre o clube da capital e o órgão de arbitragem.
O desafio de Mourinho para manter o foco
Administrar essa fúria interna será uma das tarefas mais importantes de Mourinho enquanto ele se prepara para o próximo confronto contra o Elche. Embora o treinador compartilhe a frustração de seus jogadores, ele tem plena consciência de que uma mentalidade de cerco pode ser uma faca de dois gumes.
A história sugere que deixar a frustração com a arbitragem dominar a narrativa pode levar à perda de compostura durante as partidas. Mourinho provavelmente lembrará seu elenco de que a maneira mais eficaz de combater uma arbitragem inconsistente é vencer os jogos de forma tão convincente que decisões marginais percam a relevância. No entanto, a posição do clube segue firme, já que espera que incidentes comparáveis sejam avaliados com critérios comparáveis.
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Rodízio do elenco em meio à polêmica
Em meio ao drama da arbitragem, o Real Madrid também lida com um calendário cheio e uma lista crescente de lesionados. A equipe viajará para Elche sem poder contar com Eder Militao, Rodrygo Goes e Ferland Mendy, forçando Mourinho a recorrer à profundidade do elenco. Mudanças na defesa são esperadas, com Dean Huijsen provavelmente formando dupla com Ibrahima Konate no coração da linha defensiva.
Mais à frente, as atuações impressionantes de Arda Guler o colocaram na disputa por uma vaga como titular na ponta direita, enquanto Kylian Mbappe segue como o ponto focal do ataque. Mbappe já marcou seis vezes em cinco aparições na La Liga nesta temporada, mas atualmente busca encerrar um jejum de sete meses sem gols em jogos fora de casa pela liga.
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