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Dell BahiaRafael Rodrigues/EC Bahia
Luis Felipe Gonçalves

Joia do Bahia entra no radar do Grupo City e pode seguir rumo à Europa

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Atacante de 17 anos, apelidado de “Haaland do Sertão”, está sendo monitorado por diferentes clubes do conglomerado que comanda o Tricolor

Uma das principais promessas do Bahia, o atacante Dell pode estar vivendo seus últimos meses em Salvador.

De acordo com o jornal espanhol AS, o Grupo City, que administra o futebol do Tricolor, avalia dar ao jovem espaço em um dos clubes do conglomerado já na próxima janela de transferências. O clube baiano, por sua vez, nega a informação.

A estratégia segue o modelo já adotado pelo grupo: levar o jogador para uma equipe satélite, acompanhar sua evolução e, posteriormente, abrir caminho para um salto maior rumo ao Manchester City. Entre os possíveis destinos estão Girona, da Espanha, Troyes, da França, além do Lommel SK, da Bélgica.

Dell, de apenas 17 anos, renovou contrato com o Bahia no fim de 2025 até 2028. A multa rescisória gira em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 586 milhões).

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  • Dell Brazil 2025Getty/GOAL

    Presente e futuro

    O jovem atacante ganhou espaço no time principal no início da temporada, quando Rogério Ceni optou por poupar titulares no Campeonato Baiano.

    Ao todo, foram 14 partidas e quatro gols marcados, incluindo um decisivo em clássico Ba-Vi, no Barradão.

    Apesar do bom início, Dell também viveu momentos de oscilação, como uma expulsão no Brasileirão e um pênalti desperdiçado na eliminação precoce do clube na Libertadores.

    A última atuação pelo time principal aconteceu no dia 5 de abril, na derrota para o Palmeiras. Desde então, o atacante tem alternado entre o elenco profissional e o sub-20.

    Apelidado de “Haaland do Sertão” pelo faro de gol nas categorias de base, Dell também acumula passagens pela seleção brasileira.

    Ele foi campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2025 e terminou o Mundial da categoria como artilheiro da equipe, que ficou com o vice-campeonato.

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  • Dell Bahia 2026Instagram

    Projeto inovador

    O Bahia vem adotando um modelo diferenciado para acelerar o desenvolvimento de seus principais talentos.

    O clube passou a contar com um profissional dedicado exclusivamente à evolução individual de jovens promessas. Ao todo, 15 atletas fazem parte do programa, que oferece treinamentos personalizados além das atividades convencionais da categoria.

    A iniciativa, pouco comum no futebol brasileiro, segue a filosofia do Grupo City, já implementada em outros clubes da rede.

    Dell está entre os nomes contemplados pelo Individual Development Program (IDP), que integra aspectos técnicos, táticos, físicos e mentais em um plano individualizado.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Referência nacional em formação

    Segundo o Bahia, a proposta é formar jogadores mais completos e preparados para o alto nível competitivo.

    "No Bahia, o jogador é o centro do processo formativo. O foco está no desenvolvimento individual, respeitando as características de cada atleta. Queremos formar jogadores mais conscientes e preparados", explicou Marcelo Teixeira, diretor da base.

    O dirigente também destacou o caráter inovador do projeto, que rompe com o modelo tradicional adotado no país.

    O plano do clube é ambicioso: tornar-se referência nacional em formação até 2033, com cada vez mais atletas da base integrando o elenco principal. Dell, hoje, é um dos principais símbolos desse projeto.