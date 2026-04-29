Joia do Bahia entra no radar do Grupo City e pode seguir rumo à Europa

Uma das principais promessas do Bahia, o atacante Dell pode estar vivendo seus últimos meses em Salvador.

De acordo com o jornal espanhol AS, o Grupo City, que administra o futebol do Tricolor, avalia dar ao jovem espaço em um dos clubes do conglomerado já na próxima janela de transferências. O clube baiano, por sua vez, nega a informação.

A estratégia segue o modelo já adotado pelo grupo: levar o jogador para uma equipe satélite, acompanhar sua evolução e, posteriormente, abrir caminho para um salto maior rumo ao Manchester City. Entre os possíveis destinos estão Girona, da Espanha, Troyes, da França, além do Lommel SK, da Bélgica.

Dell, de apenas 17 anos, renovou contrato com o Bahia no fim de 2025 até 2028. A multa rescisória gira em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 586 milhões).