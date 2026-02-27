Goal.com
Dell: a resposta adolescente do Brasil a Erling Haaland, que arrasou na Copa do Mundo Sub-17 e sonha em jogar pelo Manchester City

Dizem que nunca se deve conhecer seus heróis, mas o jovem prodígio brasileiro Dell provavelmente não concordaria com isso. O atacante da seleção sub-17 da Bahia e do Brasil idolatra Erling Haaland desde criança, então imagine a emoção que sentiu quando, um dia durante o treino, recebeu uma mensagem em vídeo do artilheiro do Manchester City.

Falando em seu melhor português após uma rápida aula do companheiro de equipe Savinho, Haaland disse: “Dell, você está convidado para assistir a um jogo no Etihad.” Radiante de alegria, Dell respondeu: “Haaland, se você me convidar, com certeza eu irei. Mal posso esperar para ver você marcar muitos gols e aprender com você.” O adolescente então se despediu imitando a famosa pose Lotus de Haaland.

De várias maneiras, Dell já vem aprendendo com Haaland. Com o norueguês emergindo como o atacante mais empolgante do mundo, justamente quando o brasileiro entrava na adolescência, ele era o jogador natural para quem Dell se identificava. 

E quando Dell começou a se destacar por seu prolífico histórico de gols nas categorias de base, ele foi rapidamente comparado ao seu herói, apelidado de “Haaland do Sertão”, enquanto Savinho o apresentou ao próprio Haaland como “o Haaland brasileiro”.

  • Onde tudo começou

    Dell, cujo nome completo é Wendeson Wanderley Santos de Melo, nasceu em Estância, no estado de Sergipe, no nordeste do Brasil, em junho de 2008. Sergipe é um dos menores estados do país e conhecido por suas vastas savanas, daí Dell ser descrito como sendo do “interior”.

    Com o time local competindo na Série D do Brasil, o grande clube mais próximo onde Dell poderia desenvolver seu talento era o Bahia, um dos principais times da primeira divisão brasileira e onde Dani Alves começou sua carreira. Dell ingressou no Bahia em 2020 e começou a se destacar em 2023, jogando pelo time sub-17, apesar de ter apenas 14 anos, marcando 40 gols em 34 partidas. 

    Foi nesse momento que ele foi comparado pela primeira vez a Haaland, que estava em sua primeira temporada no City na época, fazendo história na Premier League ao marcar o maior número de gols em uma única temporada, conquistando o título do campeonato inglês, a FA Cup e a Liga dos Campeões.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    A grande chance

    Os gols de Dell pelo Bahia lhe renderam uma convocação para a seleção brasileira sub-17 para o Campeonato Sul-Americano de 2025, onde marcou o único gol na vitória sobre o Chile nas semifinais e, em seguida, converteu o pênalti decisivo na vitória sobre a anfitriã Colômbia na final.

    Depois de conquistar o continente, ele mirou o sucesso global na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, em novembro, e correspondeu às expectativas. Dell começou marcando dois gols à queima-roupa na goleada por 7 a 0 sobre Honduras, antes de salvar o Brasil contra a Zâmbia, marcando um gol de cabeça para garantir o empate em 1 a 1.

    Ele realmente se destacou na partida das quartas de final contra Marrocos. Dell colocou o Brasil na frente com um belo gol de primeira dentro da área e, com o placar empatado em 1 a 1 e a prorrogação se aproximando, ele marcou o gol da vitória aos cinco minutos do tempo adicional com um gol digno de um verdadeiro atacante, dominando a bola com o peito para driblar o goleiro e chutar para o gol vazio.

    O Brasil acabou sendo derrotado nas semifinais por Portugal nos pênaltis e também perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a Áustria nos pênaltis. Mas Dell se despediu de cabeça erguida, marcando seus dois pênaltis nas disputas e terminando como o terceiro maior artilheiro do torneio.

  • Como está indo?

    Desde que voltou do Catar, Dell vem tentando conquistar uma vaga no time titular do Bahia. Ele disputou nove partidas no campeonato estadual no início de 2026, marcando quatro gols — incluindo o único gol na vitória sobre o rival Vitória —, ajudando seu time a conquistar o título.

    Posteriormente, ele fez duas aparições como substituto na Série A, embora não tenha causado o impacto esperado, sendo expulso em sua segunda partida contra o Fluminense após apenas nove minutos em campo por ter acertado um zagueiro no rosto ao disputar um cruzamento.

    No entanto, muitas outras oportunidades o aguardam até o final da temporada, já que o Bahia também disputará a Copa Libertadores em 2026.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Maiores pontos fortes

    Os maiores trunfos de Dell são sua explosão e sua implacabilidade diante do gol. Tudo o que ele quer é colocar a bola na rede e não se importa com a forma como o faz, seja marcando gols fáceis ou até mesmo desviando chutes de seus companheiros, como fez contra Honduras Sub-17.

    No mês passado, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, descreveu Dell como “um jogador com intensidade física, um jogador ágil”, antes de acrescentar: “Ele é muito dedicado, está correspondendo às expectativas e terá muito mais oportunidades”.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Espaço para melhorias

    Ceni admitiu que Dell não é um jogador que ataca o espaço, e se há algo a criticar em seu estilo de jogo é que ele tende a ficar à espreita, esperando que as oportunidades surjam, em vez de se encarregar de criá-las.

  • Erling Haaland(C)Getty Images

    O próximo... Erling Haaland?

    Dell acolheu bem as comparações com Haaland, apesar de ser significativamente mais baixo do que o atacante do City, que mede 1,93 m, medindo apenas 1,75 m.

    “Haaland é o jogador que mais admiro”, disse ele ao FIFA.com. “Sempre que posso, reservo um tempo para assistir aos jogos e vídeos dele, observando seu comportamento dentro e fora de campo. Estudo seu posicionamento e movimentação dentro e ao redor da área. Gosto do apelido porque ele é alguém que admiro – já me acostumei com ele.”

    Em entrevista à ESPN Brasil durante a Copa do Mundo Sub-17, ele acrescentou: “Estou muito feliz por receber esse apelido. Haaland é uma inspiração para muitos. Acho que meus movimentos são semelhantes aos dele. Tenho alguns outros modelos, mas, além de Haaland, um atacante que gosto e sempre acompanhei desde a base é Marcos Leonardo (do Al-Hilal), que veio do Santos. Gosto de vê-lo jogar.”

    A estatura diminuta de Dell o torna mais semelhante em estilo aos atacantes argentinos Sergio Aguero e Julian Alvarez, ou ao adolescente brasileiro Endrick.

  • Dell Brazil 2025Getty/GOAL

    O que vem a seguir?

    Depois de provar sua habilidade na Copa do Mundo Sub-17, Dell deve fazer o que é mais difícil para qualquer jogador aspirante: dar o salto para o futebol profissional. Embora tenha a Europa em mente, como qualquer jovem brasileiro, o jogador de 17 anos deve aproveitar ao máximo todas as oportunidades que tiver na Série A e na Libertadores para garantir que esteja pronto para mudar de continente.

    Não há dúvida, porém, de que um dos principais clubes da Europa é o destino final de Dell. Ele é representado pelo superagente brasileiro Giuliano Bertolucci, que cuida de jogadores como Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, entre muitos outros.

    “Todo jogador sonha em jogar em alto nível na Europa”, disse ele àESPN. “Tenho esse sonho de jogar por um clube como o Manchester City, que para mim é o melhor clube do mundo. Mas acredito que as coisas vão acontecer naturalmente.

    Antes disso, quero jogar aqui no Bahia, ganhar títulos, me tornar um ídolo e, então, seguir meu caminho na Europa. Quem sabe, talvez ganhar títulos e me tornar um ídolo no Manchester City também?”

