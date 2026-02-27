Dell: a resposta adolescente do Brasil a Erling Haaland, que arrasou na Copa do Mundo Sub-17 e sonha em jogar pelo Manchester City

Os gols de Dell pelo Bahia lhe renderam uma convocação para a seleção brasileira sub-17 para o Campeonato Sul-Americano de 2025, onde marcou o único gol na vitória sobre o Chile nas semifinais e, em seguida, converteu o pênalti decisivo na vitória sobre a anfitriã Colômbia na final.

Depois de conquistar o continente, ele mirou o sucesso global na Copa do Mundo Sub-17 no Catar, em novembro, e correspondeu às expectativas. Dell começou marcando dois gols à queima-roupa na goleada por 7 a 0 sobre Honduras, antes de salvar o Brasil contra a Zâmbia, marcando um gol de cabeça para garantir o empate em 1 a 1.

Ele realmente se destacou na partida das quartas de final contra Marrocos. Dell colocou o Brasil na frente com um belo gol de primeira dentro da área e, com o placar empatado em 1 a 1 e a prorrogação se aproximando, ele marcou o gol da vitória aos cinco minutos do tempo adicional com um gol digno de um verdadeiro atacante, dominando a bola com o peito para driblar o goleiro e chutar para o gol vazio.

O Brasil acabou sendo derrotado nas semifinais por Portugal nos pênaltis e também perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a Áustria nos pênaltis. Mas Dell se despediu de cabeça erguida, marcando seus dois pênaltis nas disputas e terminando como o terceiro maior artilheiro do torneio.