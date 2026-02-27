Dell: a resposta adolescente do Brasil a Erling Haaland, que arrasou na Copa do Mundo Sub-17 e sonha em jogar pelo Manchester City

Falando em seu melhor português após uma rápida aula do companheiro de equipe Savinho, Haaland disse: “Dell, você está convidado para assistir a um jogo no Etihad.” Radiante de alegria, Dell respondeu: “Haaland, se você me convidar, com certeza eu irei. Mal posso esperar para ver você marcar muitos gols e aprender com você.” O adolescente então se despediu imitando a famosa pose Lotus de Haaland.
De várias maneiras, Dell já vem aprendendo com Haaland. Com o norueguês emergindo como o atacante mais empolgante do mundo, justamente quando o brasileiro entrava na adolescência, ele era o jogador natural para quem Dell se identificava.
E quando Dell começou a se destacar por seu prolífico histórico de gols nas categorias de base, ele foi rapidamente comparado ao seu herói, apelidado de “Haaland do Sertão”, enquanto Savinho o apresentou ao próprio Haaland como “o Haaland brasileiro”.