Joia do Atlético-MG é sondada pelo Barcelona e apelidada de "Novo Neymar" por jornal espanhol

O nome de uma das principais promessas das categorias de base do futebol brasileiro começou a ganhar força no mercado europeu nos últimos dias. Segundo o jornal espanhol Diário AS, o Barcelona monitora de perto um atacante de 16 anos do Atlético-MG, tratado pela publicação como o “Novo Neymar”. O clube mineiro, no entanto, ainda não recebeu proposta oficial pelo jogador, embora saiba do forte interesse vindo da Europa.

A joia em questão é Gabriel Veneno, destaque do time sub-17 do Atlético e presença constante nas convocações da seleção brasileira de base. De acordo com a publicação espanhola, o Barcelona pretende agir rapidamente para tentar vencer a concorrência de outros clubes europeus, com o Chelsea tendo feito contatos com o jogador no passado e o Borussia Dortmund oferecendo cinco milhões de euros ao Atlético-MG em 2025 — valor que foi prontamente recusado pela diretoria, que acredita poder multiplicar o lucro no futuro.

Além dos problemas de forte concorrência, que só devem se intensificar daqui para frente, o Barça esbarra em dois obstáculos para adquirir Gabriel Veneno: o alto valor pedido pelo Galo e a idade do atleta. Segundo a publicação do Diário AS, o Atlético estipula cerca de € 20 milhões (aproximadamente R$ 117 milhões) para negociar o atacante. Porém, como ele ainda tem 16 anos, não poderia atuar oficialmente fora do Brasil até completar 18, quando poderia ser inscrito no Barça B.

Ainda assim, o jornal afirma que o clube catalão estuda a contratação da jovem promessa e deseja antecipar movimentos para garantir a aquisição antes que outros gigantes europeus avancem nas conversas.

Na Espanha, a comparação com Neymar acontece principalmente pelo estilo de jogo do atacante: dribles curtos, velocidade, improviso e capacidade de decidir jogadas no um contra um. O próprio jornal AS destacou que, caso chegasse futuramente ao profissional do Barcelona, Gabriel Veneno disputaria espaço com Lamine Yamal, principal jovem estrela do clube catalão atualmente.