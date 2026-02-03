John Textor promete causar mudança bombástica no Botafogo em meio a promessas de pagar o transferban

Segundo informações do jornalista Bernardo Gentile, do canal Arena Alvinegra, o Botafogo associativo chegou a um acordo com John Textor para a realização de um aporte de aproximadamente R$ 150 milhões. O objetivo principal é quitar o transferban imposto ao clube e garantir fluxo de caixa até, pelo menos, o fim do primeiro semestre de 2026.

Sem oposição do associativo, Textor prometeu que a primeira parte do aporte-empréstimo, estimada em cerca de R$ 262 milhões no total, começará a cair até a próxima quinta-feira (5), resolvendo de forma imediata a punição que impede o Botafogo de registrar novos atletas.

Ainda de acordo com Gentile, a primeira parcela do aporte já se encontra em uma conta reservada e gira em torno de R$ 146 milhões. O valor restante, cerca de R$ 131 milhões, deve ser pago em um curto prazo, logo após a assinatura do contrato que formaliza a operação.

A transferência bancária será realizada assim que a documentação for concluída, acelerando o processo para destravar o departamento de futebol.