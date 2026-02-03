Goal.com
Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

John Textor promete causar mudança bombástica no Botafogo em meio a promessas de pagar o transferban

Empresário norte-americano articula aporte de R$ 150 milhões, reestruturação financeira e possível troca no comando da SAF alvinegra

O Botafogo caminha para uma das semanas mais decisivas de sua história recente. Em meio ao transferban e a uma grave crise financeira, John Textor prometeu uma mudança considerada bombástica nos bastidores do clube, ancorada em um aporte financeiro milionário e em uma nova reorganização societária da SAF alvinegra.

  • FBL-LIBERTADORES-MINEIRO-BOTAFOGOAFP

    Acordo prevê aporte milionário

    Segundo informações do jornalista Bernardo Gentile, do canal Arena Alvinegra, o Botafogo associativo chegou a um acordo com John Textor para a realização de um aporte de aproximadamente R$ 150 milhões. O objetivo principal é quitar o transferban imposto ao clube e garantir fluxo de caixa até, pelo menos, o fim do primeiro semestre de 2026.

    Sem oposição do associativo, Textor prometeu que a primeira parte do aporte-empréstimo, estimada em cerca de R$ 262 milhões no total, começará a cair até a próxima quinta-feira (5), resolvendo de forma imediata a punição que impede o Botafogo de registrar novos atletas.

    Ainda de acordo com Gentile, a primeira parcela do aporte já se encontra em uma conta reservada e gira em torno de R$ 146 milhões. O valor restante, cerca de R$ 131 milhões, deve ser pago em um curto prazo, logo após a assinatura do contrato que formaliza a operação.

    A transferência bancária será realizada assim que a documentação for concluída, acelerando o processo para destravar o departamento de futebol.

  • Operação para evitar movimentos na justiça

    Na última segunda-feira (2), John Textor se reuniu com João Paulo Magalhães Lins, presidente do clube social, e ficou alinhado que o Banco BTG Pactual será responsável por centralizar toda a operação financeira.

    A intenção é evitar novos movimentos na Justiça e dar mais segurança institucional ao acordo, independentemente do resultado da auditoria conduzida pelo próprio banco, que ainda não teria sido finalizada.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH05-BOTAFOGO-SEATTLEAFP

    Novo grupo de investidores

    Textor explicou que está criando um novo grupo para executar o aporte, com a participação direta de dois investidores: GDA Luma Capital e Hutton Capital. Ambos estiveram presentes na reunião com o presidente do associativo.

    O movimento faz parte de um plano mais amplo do empresário norte-americano, que busca se separar da Eagle Football e da Ares Management, redesenhando sua estrutura de investimentos no futebol e, consequentemente, a governança do Botafogo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LYONAFP

    Buscando alternativas

    Apesar de o associativo não concordar integralmente com todos os termos do aporte-empréstimo, a operação não será vetada por falta de alternativas imediatas. O Botafogo, segundo Gentile, não possui crédito no mercado, o que obriga o clube a aceitar juros elevados neste primeiro momento.

    Nos bastidores, porém, já existe uma solução sendo discutida para evitar que o clube chegue a pagar esses juros. A ideia defendida por Textor é que os novos investidores possam se tornar acionistas parceiros da SAF e, ao mesmo tempo, credores da própria Ares Management.

  • FBL-LIBERTADORES-MINEIRO-BOTAFOGOAFP

    Thairo Arruda fica ou sai?

    Diferentemente do que se especulava inicialmente, a situação de Thairo Arruda ganhou novos contornos. Após embates recentes com John Textor, o CEO da SAF chegou a ter sua permanência colocada em dúvida, mas, a princípio, deve seguir no cargo.

    A manutenção de Thairo sinaliza uma tentativa de estabilidade administrativa em meio às profundas mudanças financeiras e societárias prometidas pelo acionista majoritário.

