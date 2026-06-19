Jogos da Premier League 2026-27: programação da primeira rodada, partidas da última rodada e datas dos clássicos

O Arsenal pôs fim à espera de 22 anos pelo título na temporada 2025-26, com a equipe de Mikel Arteta finalmente conquistando o título após uma sequência de três vice-campeonatos consecutivos. Os Gunners estão confiantes de que estarão novamente na briga quando os principais títulos forem disputados.

O Manchester City viu Pep Guardiola encerrar uma passagem de uma década no comando do time, e espera-se que Enzo Maresca assuma a tarefa nada invejável de suceder um dos maiores treinadores de todos os tempos. O italiano estará ansioso para causar uma boa primeira impressão.

Já em Old Trafford, Michael Carrick recebeu um contrato definitivo e é considerado o responsável por deixar o Manchester United — após levá-lo de volta à Liga dos Campeões — pronto para disputar com seriedade o primeiro título da primeira divisão desde que Sir Alex Ferguson se aposentou, em 2013.

O Liverpool caiu do topo na última temporada, o que custou o emprego a Arne Slot, e agora conta com Andoni Iraola — após seu trabalho impressionante no Bournemouth — para levá-lo de volta à parte de cima da tabela, à medida que as contratações milionárias mostram seu potencial e justificam seus valores.

O Chelsea, com Xabi Alonso no comando, não tem distrações europeias para lidar — o que pode funcionar a seu favor —, enquanto o Aston Villa busca dar continuidade ao triunfo na Liga Europa, que pôs fim a um jejum de 30 anos sem títulos.

O Tottenham, que se viu arrastado para disputas contra o rebaixamento nas duas últimas temporadas, precisa provar que continua fazendo parte do lendário “Big Six”, enquanto Frank Lampard tem um grande desafio pela frente em Coventry, ao lado de outros times recém-promovidos, como Hull City e Ipswich.