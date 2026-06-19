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Premier League trophy Arsenal Manchester City UnitedGetty/GOAL
Chris Burton

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Jogos da Premier League 2026-27: programação da primeira rodada, partidas da última rodada e datas dos clássicos

Premier League
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Tottenham
Nottingham Forest
Aston Villa
Leeds
Newcastle
Brighton
Everton
Fulham
Sunderland
Bournemouth
Brentford
Hull
Ipswich
Coventry
Crystal Palace

O calendário da Premier League para a temporada 2026-27 já foi divulgado. O Arsenal buscará defender seu título, enquanto times como Manchester City, Liverpool e Manchester United têm os olhos voltados para o prêmio máximo. O Coventry está de volta à primeira divisão após 25 anos de ausência, enquanto várias mudanças na comissão técnica sinalizam o início de novas eras em toda a divisão. Aqui, o GOAL destaca os jogos mais importantes do que promete ser mais uma emocionante temporada na primeira divisão.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier League 2026-27: Jogos da primeira rodada

    A esperança é eterna antes de qualquer bola ser chutada a sério, com todos os times partindo do zero. O nervosismo e a emoção estão a mil entre as torcidas leais, e essas mesmas emoções são vividas por aqueles encarregados de entrar em campo — sejam times experientes e cheios de tradição da Premier League ou rostos conhecidos que retornam ao grande palco como novatos da primeira divisão.

    O Coventry enfrenta um batismo de fogo, já que inicia a nova temporada fora de casa, no Emirates Stadium, enquanto o Hull City também é jogado na piscina funda ao receber o Manchester United. A viagem do Liverpool ao St James’ Park é outro confronto que chama a atenção na rodada de estreia

    Data

    Horário do pontapé inicial (GMT)

    Partida

    21/08/2026

    20h

    Arsenal x Coventry City

    22/08/2026

    12h30

    Hull City x Manchester United

    22/08/2026

    15h

    Everton x Crystal Palace

    22/08/2026

    15h

    Ipswich Town x Sunderland

    22/08/2026

    15h

    Nottingham Forest x Leeds United

    22/08/2026

    17h30

    Brentford x Tottenham Hotspur

    23/08/2026

    14h

    Brighton and Hove Albion x Aston Villa

    23/08/2026

    14h

    Manchester City x Bournemouth

    23/08/2026

    16h30

    Newcastle United x Liverpool

    24/08/2026

    20h

    Fulham x Chelsea


    • Publicidade
  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    Premier League 2026-27: Datas dos derbies

    Do norte de Londres ao Nordeste, as rivalidades geográficas e as disputas históricas despertam interesse global e paixão local em todas as temporadas da Premier League. A capital inglesa, Merseyside, Manchester, os times opostos da rivalidade Tyne-Wear e a região de West Midlands serão o centro das atenções em intervalos regulares durante a temporada 2026-27.

    Os vizinhos do oeste de Londres, Chelsea e Fulham, se enfrentam na primeira edição do Monday Night Football, enquanto o United recebe o City em setembro, o Liverpool vai ao Hill Dickinson Stadium em novembro e o Newcastle recebe o Sunderland no início de dezembro — no mesmo fim de semana em que o Tottenham enfrenta o Arsenal.

    Data

    Horário do pontapé inicial (GMT)

    Partida

    24/08/2026

    20h

    Fulham x Chelsea

    12/09/2026

    15h

    Manchester United x Manchester City

    17/10/2026

    15h

    Brighton and Hove Albion x Crystal Palace

    28/11/2026

    15h

    Everton x Liverpool

    05/12/2026

    15h

    Tottenham Hotspur x Arsenal

    05/12/2026

    15h

    Newcastle United x Sunderland

    12/12/2026

    15h

    Coventry City x Aston Villa

    30/01/2027

    15h

    Liverpool x Everton

    20/03/2027

    15h

    Manchester City x Manchester United

    10/04/2027

    15h

    Chelsea x Fulham

    24/04/2027

    15h

    Aston Villa x Coventry City

    01/05/2027

    15h

    Arsenal x Tottenham Hotspur

    01/05/2027

    15h

    Sunderland x Newcastle United

    15/05/2027

    15h

    Crystal Palace x Brighton and Hove Albion


  • Rayan Cherki Manchester CityGetty

    Premier League 2026-27: Jogos da última rodada

    É raro que uma temporada da Premier League chegue à última rodada sem que algo esteja em jogo nos últimos 90 minutos de partida. Seja na disputa pelo título, na luta contra o rebaixamento ou na corrida por vagas nas competições europeias, geralmente há muito em jogo quando a cortina se fecha sobre qualquer campanha.

    Coventry, Hull City e Ipswich jogarão em casa quando a temporada 2026-27 chegar ao fim no final de maio, enquanto Arsenal, Manchester United, Liverpool e Chelsea poderão ter motivos para comemorar diante de sua torcida.

    Data

    Horário do início da partida (GMT)

    Jogo

    30/05/2027

    16h

    Arsenal x Brighton and Hove Albion

    30/05/2027

    16h

    Aston Villa x Tottenham Hotspur

    30/05/2027

    16h

    Chelsea x Brentford

    30/05/2027

    16h

    Coventry City x Nottingham Forest

    30/05/2027

    16h

    Crystal Palace x Leeds United

    30/05/2027

    16h

    Hull City x Newcastle United

    30/05/2027

    16h

    Ipswich Town x Everton

    30/05/2027

    16h

    Liverpool x Bournemouth

    30/05/2027

    16h

    Manchester United x Fulham

    30/05/2027

    16h

    Sunderland x Manchester City


  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    Premier League 2026-27: Quem será o campeão?

    O Arsenal pôs fim à espera de 22 anos pelo título na temporada 2025-26, com a equipe de Mikel Arteta finalmente conquistando o título após uma sequência de três vice-campeonatos consecutivos. Os Gunners estão confiantes de que estarão novamente na briga quando os principais títulos forem disputados.

    O Manchester City viu Pep Guardiola encerrar uma passagem de uma década no comando do time, e espera-se que Enzo Maresca assuma a tarefa nada invejável de suceder um dos maiores treinadores de todos os tempos. O italiano estará ansioso para causar uma boa primeira impressão.

    Já em Old Trafford, Michael Carrick recebeu um contrato definitivo e é considerado o responsável por deixar o Manchester United — após levá-lo de volta à Liga dos Campeões — pronto para disputar com seriedade o primeiro título da primeira divisão desde que Sir Alex Ferguson se aposentou, em 2013.

    O Liverpool caiu do topo na última temporada, o que custou o emprego a Arne Slot, e agora conta com Andoni Iraola — após seu trabalho impressionante no Bournemouth — para levá-lo de volta à parte de cima da tabela, à medida que as contratações milionárias mostram seu potencial e justificam seus valores.

    O Chelsea, com Xabi Alonso no comando, não tem distrações europeias para lidar — o que pode funcionar a seu favor —, enquanto o Aston Villa busca dar continuidade ao triunfo na Liga Europa, que pôs fim a um jejum de 30 anos sem títulos.

    O Tottenham, que se viu arrastado para disputas contra o rebaixamento nas duas últimas temporadas, precisa provar que continua fazendo parte do lendário “Big Six”, enquanto Frank Lampard tem um grande desafio pela frente em Coventry, ao lado de outros times recém-promovidos, como Hull City e Ipswich.