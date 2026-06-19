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Jogos da Premier League 2026-27: programação da primeira rodada, partidas da última rodada e datas dos clássicos
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Premier League 2026-27: Jogos da primeira rodada
A esperança é eterna antes de qualquer bola ser chutada a sério, com todos os times partindo do zero. O nervosismo e a emoção estão a mil entre as torcidas leais, e essas mesmas emoções são vividas por aqueles encarregados de entrar em campo — sejam times experientes e cheios de tradição da Premier League ou rostos conhecidos que retornam ao grande palco como novatos da primeira divisão.
O Coventry enfrenta um batismo de fogo, já que inicia a nova temporada fora de casa, no Emirates Stadium, enquanto o Hull City também é jogado na piscina funda ao receber o Manchester United. A viagem do Liverpool ao St James’ Park é outro confronto que chama a atenção na rodada de estreia
Data
Horário do pontapé inicial (GMT)
Partida
21/08/2026
20h
Arsenal x Coventry City
22/08/2026
12h30
Hull City x Manchester United
22/08/2026
15h
Everton x Crystal Palace
22/08/2026
15h
Ipswich Town x Sunderland
22/08/2026
15h
Nottingham Forest x Leeds United
22/08/2026
17h30
Brentford x Tottenham Hotspur
23/08/2026
14h
Brighton and Hove Albion x Aston Villa
23/08/2026
14h
Manchester City x Bournemouth
23/08/2026
16h30
Newcastle United x Liverpool
24/08/2026
20h
Fulham x Chelsea
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Premier League 2026-27: Datas dos derbies
Do norte de Londres ao Nordeste, as rivalidades geográficas e as disputas históricas despertam interesse global e paixão local em todas as temporadas da Premier League. A capital inglesa, Merseyside, Manchester, os times opostos da rivalidade Tyne-Wear e a região de West Midlands serão o centro das atenções em intervalos regulares durante a temporada 2026-27.
Os vizinhos do oeste de Londres, Chelsea e Fulham, se enfrentam na primeira edição do Monday Night Football, enquanto o United recebe o City em setembro, o Liverpool vai ao Hill Dickinson Stadium em novembro e o Newcastle recebe o Sunderland no início de dezembro — no mesmo fim de semana em que o Tottenham enfrenta o Arsenal.
Data
Horário do pontapé inicial (GMT)
Partida
24/08/2026
20h
Fulham x Chelsea
12/09/2026
15h
Manchester United x Manchester City
17/10/2026
15h
Brighton and Hove Albion x Crystal Palace
28/11/2026
15h
Everton x Liverpool
05/12/2026
15h
Tottenham Hotspur x Arsenal
05/12/2026
15h
Newcastle United x Sunderland
12/12/2026
15h
Coventry City x Aston Villa
30/01/2027
15h
Liverpool x Everton
20/03/2027
15h
Manchester City x Manchester United
10/04/2027
15h
Chelsea x Fulham
24/04/2027
15h
Aston Villa x Coventry City
01/05/2027
15h
Arsenal x Tottenham Hotspur
01/05/2027
15h
Sunderland x Newcastle United
15/05/2027
15h
Crystal Palace x Brighton and Hove Albion
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Premier League 2026-27: Jogos da última rodada
É raro que uma temporada da Premier League chegue à última rodada sem que algo esteja em jogo nos últimos 90 minutos de partida. Seja na disputa pelo título, na luta contra o rebaixamento ou na corrida por vagas nas competições europeias, geralmente há muito em jogo quando a cortina se fecha sobre qualquer campanha.
Coventry, Hull City e Ipswich jogarão em casa quando a temporada 2026-27 chegar ao fim no final de maio, enquanto Arsenal, Manchester United, Liverpool e Chelsea poderão ter motivos para comemorar diante de sua torcida.
Data
Horário do início da partida (GMT)
Jogo
30/05/2027
16h
Arsenal x Brighton and Hove Albion
30/05/2027
16h
Aston Villa x Tottenham Hotspur
30/05/2027
16h
Chelsea x Brentford
30/05/2027
16h
Coventry City x Nottingham Forest
30/05/2027
16h
Crystal Palace x Leeds United
30/05/2027
16h
Hull City x Newcastle United
30/05/2027
16h
Ipswich Town x Everton
30/05/2027
16h
Liverpool x Bournemouth
30/05/2027
16h
Manchester United x Fulham
30/05/2027
16h
Sunderland x Manchester City
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Premier League 2026-27: Quem será o campeão?
O Arsenal pôs fim à espera de 22 anos pelo título na temporada 2025-26, com a equipe de Mikel Arteta finalmente conquistando o título após uma sequência de três vice-campeonatos consecutivos. Os Gunners estão confiantes de que estarão novamente na briga quando os principais títulos forem disputados.
O Manchester City viu Pep Guardiola encerrar uma passagem de uma década no comando do time, e espera-se que Enzo Maresca assuma a tarefa nada invejável de suceder um dos maiores treinadores de todos os tempos. O italiano estará ansioso para causar uma boa primeira impressão.
Já em Old Trafford, Michael Carrick recebeu um contrato definitivo e é considerado o responsável por deixar o Manchester United — após levá-lo de volta à Liga dos Campeões — pronto para disputar com seriedade o primeiro título da primeira divisão desde que Sir Alex Ferguson se aposentou, em 2013.
O Liverpool caiu do topo na última temporada, o que custou o emprego a Arne Slot, e agora conta com Andoni Iraola — após seu trabalho impressionante no Bournemouth — para levá-lo de volta à parte de cima da tabela, à medida que as contratações milionárias mostram seu potencial e justificam seus valores.
O Chelsea, com Xabi Alonso no comando, não tem distrações europeias para lidar — o que pode funcionar a seu favor —, enquanto o Aston Villa busca dar continuidade ao triunfo na Liga Europa, que pôs fim a um jejum de 30 anos sem títulos.
O Tottenham, que se viu arrastado para disputas contra o rebaixamento nas duas últimas temporadas, precisa provar que continua fazendo parte do lendário “Big Six”, enquanto Frank Lampard tem um grande desafio pela frente em Coventry, ao lado de outros times recém-promovidos, como Hull City e Ipswich.