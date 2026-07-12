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Pedro Augusto Dias

Jogador que disputou a Copa do Mundo por Cabo Verde se aproxima de acerto com o Grêmio

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J. Cabral

Meia-atacante de 28 anos está livre no mercado após deixar o Estrela Amadora e deve assinar contrato de um ano e meio com o Tricolor

O Grêmio está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que defendeu a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 e está livre no mercado após o encerramento de seu vínculo com o Estrela Amadora, de Portugal.

A chegada do jogador foi confirmada pelo técnico Luís Castro após a vitória gremista sobre o Cruzeiro, em amistoso disputado neste domingo (12), no Mané Garrincha, em Brasília.

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O treinador destacou a versatilidade do atleta, que pode atuar tanto pelo lado esquerdo do ataque quanto por dentro, e afirmou que ele chega para aumentar as opções do elenco.

"É um jogador que esteve no Mundial, que joga pela esquerda e joga pelo meio e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho, com aquilo que é o seu objetivo da temporada, e eu penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco", disse Castro.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A contratação

    Durante o Mundial, Jovane foi titular em duas partidas de Cabo Verde: na estreia diante da Espanha e no confronto contra a Argentina, pela fase de 16 avos de final. A seleção africana fez história ao disputar a competição pela primeira vez.

    Revelado pelo Sporting, de Portugal, o meia-atacante também acumula passagens por Lazio e Salernitana, da Itália, além do Olympiacos, da Grécia.

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  • Terceiro reforço


    Caso a negociação seja concluída, Jovane Cabral será o terceiro reforço do Grêmio nesta janela de transferências, juntando-se ao zagueiro Wallace e ao atacante Matheus Nascimento. O clube também mantém um pré-contrato com o volante Mandaca, atualmente no Juventude.

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