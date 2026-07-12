Jogador que disputou a Copa do Mundo por Cabo Verde se aproxima de acerto com o Grêmio

O Grêmio está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meia-atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que defendeu a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 e está livre no mercado após o encerramento de seu vínculo com o Estrela Amadora, de Portugal.

A chegada do jogador foi confirmada pelo técnico Luís Castro após a vitória gremista sobre o Cruzeiro, em amistoso disputado neste domingo (12), no Mané Garrincha, em Brasília.

O treinador destacou a versatilidade do atleta, que pode atuar tanto pelo lado esquerdo do ataque quanto por dentro, e afirmou que ele chega para aumentar as opções do elenco.

"É um jogador que esteve no Mundial, que joga pela esquerda e joga pelo meio e que se vem juntar a um grupo que está muito comprometido com o trabalho, com aquilo que é o seu objetivo da temporada, e eu penso que ele tem a capacidade para integrar o nosso elenco", disse Castro.