Martin Zubimendi Arsenal
Sean Walsh

Jogador da temporada da Premier League? Martin Zubimendi merece mais reconhecimento pelo seu papel na conquista do título pelo Arsenal.

O Arsenal é o grande favorito para conquistar o título da Premier League nesta temporada. O time está em uma posição confortável, faltando cerca de um terço da campanha, e deve conseguir manter o ritmo até o final. Tem sido um verdadeiro esforço coletivo, com todos os jogadores do elenco de Mikel Arteta dando o seu melhor, mas sempre haverá clamor para coroar um jogador acima de todos os outros. Por que esse jogador não pode ser Martin Zubimendi?

Contratado pelo Real Sociedad por 55,8 milhões de libras (76,3 milhões de dólares) no verão passado, o jogador da seleção espanhola se encaixou perfeitamente no Emirates Stadium. Ele parece e se sente como um jogador do Arsenal de qualquer uma de suas épocas de sucesso, e aqui está ele ajudando o time a lutar pelo primeiro título em 22 anos.

A transição de Zubimendi para a vida na Premier League fez com que ele parecesse um veterano experiente, mas não houve muito alarde sobre seu desempenho. É hora de isso mudar e ele receber o devido reconhecimento.

    Mostrando ao Liverpool o que eles estão perdendo

    Zubimendi se apresentou pela primeira vez ao público inglês em 2024. Antes de se envolver em uma saga de transferências, ele ficou conhecido como o homem que substituiu Rodri sem esforço na vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final da Eurocopa. Embora o astro do Manchester City tenha ganho a Bola de Ouro daquele ano, o caso de Rodri foi enfraquecido pelo fato de que os eventuais campeões europeus não perderam o ritmo com a entrada de Zubimendi.

    “Ele é um ótimo jogador”, disse Rodri sobre seu substituto na La Roja no ano passado. “Ele tem a disciplina e a mentalidade que podem levá-lo a se tornar um dos melhores, se é que já não é. Falei com ele outro dia e disse que era a hora dele, que estava deixando as chaves do time para ele.”

    Depois de vencer a Euro 2024, Zubimendi foi fortemente cortejado pelo Liverpool, que estava convencido de que poderia persuadi-lo a deixar o clube da sua infância, o Real Sociedad. Ele era visto como o metrónomo perfeito para o meio-campo em que o novo treinador Arne Slot queria se apoiar. Mas depois de inicialmente indicar disposição para uma transferência, Zubimendi mudou de ideia, com alguns relatos afirmando que uma intervenção de Arteta sobre uma transferência um ano depois fez uma diferença crucial.

    Isso não importou para o Liverpool em 2024-25, pois eles superaram o Arsenal no título da Premier League por 10 pontos, com um meio-campo formado por Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai, embora tenham parecido lamentavelmente fora de ritmo no meio de campo nesta temporada. Os Gunners, por sua vez, parecem mais equilibrados do que nunca.

  FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLAND

    Parceiro perfeito para o arroz

    Certamente ajudou o Arsenal o fato de Zubimendi ter chegado a uma situação em que seu parceiro no meio-campo é um superastro de £ 105 milhões (US$ 144 milhões). Dito isso, ele ainda precisa se integrar e se encaixar na estrutura de Arteta, o que é uma tarefa difícil para qualquer novo jogador, considerando o quão estabelecido é o núcleo da equipe neste momento do projeto.

    “Tem sido muito fácil jogar com ele”, disse Declan Rice sobre Zubimendi nesta temporada, talvez ciente de que nunca teve um companheiro como esse em nível de clube antes. “Só o contratamos no verão e geralmente leva um tempo para construir uma conexão. Mas desde o primeiro momento que passamos juntos na pré-temporada, eu sabia que iria jogar um bom futebol com ele.

    “Gostei muito dele como pessoa e como jogador. À medida que os jogos foram passando, nossa compreensão mútua ficou excelente. Ele é um cara muito legal. Ele é o número 6 da Espanha e sabemos como são os números 6 espanhóis. Eles são os melhores na primeira fase de construção, virando a bola e jogando para frente, jogando nos espaços, e é exatamente isso que temos com ele.

    Todos confiamos nele com a bola. Se há um jogador marcando você, é fácil passar a bola para ele e todos nos sentimos muito confiantes com ele. Ele tem sido muito bom para nós - um jogador incrível.”

    Há uma dualidade muito interessante entre Zubimendi e Rice, combinando conceitos modernos com uma política antiquada de “um fica, outro sai”. Quase não há pontos fracos entre eles que possam ser explorados. Ambos podem carregar a bola e são resistentes à pressão. Enquanto Zubimendi tem mais graça e visão para os passes, Rice tem o poder de tirar vários jogadores e recuperar a bola. E agora, eles são ameaças cruciais de gol para um time que não pode realmente contar com seus três atacantes para marcar gols.

  FBL-ENG-PR-ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST

    Ameaça de gol

    Em sete temporadas com a Real Sociedad, o maior número de gols que Zubimendi marcou em uma temporada foi quatro, na temporada 2023-24. Seus outros resultados após entrar para o time principal foram zero, zero, zero, três, um e dois. Ele já tem seis gols em 34 partidas pelo Arsenal.

    O último gol de Zubimendi foi na vitória de 3 a 0 sobre o Sunderland, no sábado, com um chute de longa distância que acertou a parte interna da trave e quebrou o empate em uma partida que ameaçava ficar tensa. Isso foi diferente de seus outros gols pelo Gunners, onde seus movimentos habilidosos e inesperados no terço final do campo ou sua habilidade aérea, uma arma secreta, provaram ser o diferencial.

    “Ele está contribuindo agora para a equipe de uma forma que provavelmente não esperávamos tanto, mas ele realmente tem intuição e qualidade para criar esses momentos dentro e ao redor da área”, disse Arteta sobre Zubimendi após seu gol contra o Sunderland.

    Mas essa é a questão, não é? Os melhores jogadores, especialmente os meio-campistas desse tipo, vão surpreender você e adicionar camadas ao seu jogo que você não esperava. Rice é, ironicamente, outro ótimo exemplo. Durante seus primeiros anos no time principal do West Ham, esperava-se que ele se tornasse um meio-campista defensivo comum ou talvez recuasse ainda mais para atuar como um zagueiro central mais sofisticado. A cada temporada que passava, ele desenvolvia novas habilidades até ser vendido por uma quantia de nove dígitos para um time com ambições de conquistar tudo.

    Quando Rodri ganhou a Bola de Ouro, por sua vez, foi após uma campanha em que marcou nove gols pelo Manchester City, oito dos quais na Premier League.

  Arsenal v Aston Villa - Premier League

    Peça final do quebra-cabeça

    Todos esperavam que a peça final do Arsenal para levá-los de candidatos a campeões fosse quem quer que fosse o novo atacante. Toda a pressão recaiu sobre Viktor Gyokeres, e embora seus números pareçam um pouco melhores após sua recente sequência de gols — 13 em 32 jogos como jogador do Arsenal —, ele ainda trata a bola como uma bomba quando não está mirando o gol.

    A temporada geralmente decepcionante do sueco até agora levou ao clamor pelo retorno de Kai Havertz e Gabriel Jesus, que estavam afastados por lesões de longa duração, mas eles também não são exatamente artilheiros prolíficos ou finalizadores precisos. Além disso, Bukayo Saka perdeu meio passo desde que se recuperou de uma cirurgia no tendão da coxa no ano passado, e os outros atacantes de Arteta também não contribuíram com gols para compensar essas deficiências.

    Coube a Zubimendi, entre outros, ajudar a carregar o fardo. Teria sido fácil para um camisa 6 chegar ao clube vindo de uma liga estrangeira e usar a desculpa habitual de precisar de tempo para se adaptar para se livrar dessa responsabilidade, mas ele só se tornou mais ousado e empoderado por isso. Isso sem levar em conta o que Zubimendi foi contratado para fazer em primeiro lugar.

  FBL-ENG-PR-LEEDS-ARSENAL

    O melhor jogador do Arsenal?

    Não houve muita diferença entre os melhores jogadores do Arsenal nesta temporada. Gyokeres, novamente considerado abaixo do esperado ou pouco qualificado, é o artilheiro da equipe com 13 gols. Ele é seguido por Gabriel Martinelli, reserva na maior parte da campanha, com 10 gols, e Saka, com sete.

    A menos que alguém tenha uma sequência de gols semelhante à de Gareth Bale em 2012-13, é difícil imaginar que quem terminar como artilheiro do Gunners seja lembrado como o melhor jogador da equipe em 2025-26. É um título que está em aberto.

    No início da temporada, parecia que Gabriel Magalhães, especialista em jogadas ensaiadas, levaria o prêmio, tamanho era o medo que o Arsenal causava aos times de toda a Europa. Uma lesão no início do inverno atrapalhou esse progresso e os times adversários começaram a neutralizar seu impacto em escanteios e cobranças de falta, embora isso tenha apenas liberado outros jogadores para causar estragos.

    Apenas Rice, outro destaque do Arsenal que certamente estará na disputa pelo prêmio de Jogador do Ano nos próximos meses, jogou mais partidas do que Zubimendi nesta temporada, e a diferença é de apenas 35 a 34. Eles estão em campo a cada três dias e geralmente jogam os 90 minutos completos. A disputa pelo título pode se transformar em um confronto direto entre a dupla de meio-campistas.

  Manchester United v Manchester City - Premier League

    Corrida para o POTY

    Os prêmios de Jogador do Ano tendem a recair sobre o melhor jogador do time campeão. Nos últimos cinco anos, o único jogador a ganhar o prêmio da PFA ou da Associação de Jornalistas de Futebol sem terminar em primeiro lugar foi Mohamed Salah em 2021-22, e isso se deveu à sua incrível temporada individual. Não há realmente nenhum candidato fora do Arsenal este ano.

    Os principais rivais do Arsenal para esses prêmios vêm do Manchester City, onde Erling Haaland ainda lidera a corrida pela Chuteira de Ouro, enquanto Antoine Semenyo também está entre os três primeiros em gols marcados. Não houve nenhuma outra campanha individual de destaque que merecesse tirar o prêmio de um jogador do Arsenal, nem um caso como em 2008-09, quando Ryan Giggs levou o prêmio com base em seu legado, depois que o esforço coletivo do Manchester United fez com que o time mantivesse o título novamente.

    Se o Arsenal se distanciar novamente na disputa pelo título, então o debate sobre o Jogador do Ano voltará a ser o centro das atenções. Não há muitos argumentos contra a vitória de Zubimendi.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

