Jogador da temporada da Premier League? Martin Zubimendi merece mais reconhecimento pelo seu papel na conquista do título pelo Arsenal.

Certamente ajudou o Arsenal o fato de Zubimendi ter chegado a uma situação em que seu parceiro no meio-campo é um superastro de £ 105 milhões (US$ 144 milhões). Dito isso, ele ainda precisa se integrar e se encaixar na estrutura de Arteta, o que é uma tarefa difícil para qualquer novo jogador, considerando o quão estabelecido é o núcleo da equipe neste momento do projeto.

“Tem sido muito fácil jogar com ele”, disse Declan Rice sobre Zubimendi nesta temporada, talvez ciente de que nunca teve um companheiro como esse em nível de clube antes. “Só o contratamos no verão e geralmente leva um tempo para construir uma conexão. Mas desde o primeiro momento que passamos juntos na pré-temporada, eu sabia que iria jogar um bom futebol com ele.

“Gostei muito dele como pessoa e como jogador. À medida que os jogos foram passando, nossa compreensão mútua ficou excelente. Ele é um cara muito legal. Ele é o número 6 da Espanha e sabemos como são os números 6 espanhóis. Eles são os melhores na primeira fase de construção, virando a bola e jogando para frente, jogando nos espaços, e é exatamente isso que temos com ele.

Todos confiamos nele com a bola. Se há um jogador marcando você, é fácil passar a bola para ele e todos nos sentimos muito confiantes com ele. Ele tem sido muito bom para nós - um jogador incrível.”

Há uma dualidade muito interessante entre Zubimendi e Rice, combinando conceitos modernos com uma política antiquada de “um fica, outro sai”. Quase não há pontos fracos entre eles que possam ser explorados. Ambos podem carregar a bola e são resistentes à pressão. Enquanto Zubimendi tem mais graça e visão para os passes, Rice tem o poder de tirar vários jogadores e recuperar a bola. E agora, eles são ameaças cruciais de gol para um time que não pode realmente contar com seus três atacantes para marcar gols.