Jogador da temporada da Premier League? Martin Zubimendi merece mais reconhecimento pelo seu papel na conquista do título pelo Arsenal.

Em sete temporadas com a Real Sociedad, o maior número de gols que Zubimendi marcou em uma temporada foi quatro, na temporada 2023-24. Seus outros resultados após entrar para o time principal foram zero, zero, zero, três, um e dois. Ele já tem seis gols em 34 partidas pelo Arsenal.
O último gol de Zubimendi foi na vitória de 3 a 0 sobre o Sunderland, no sábado, com um chute de longa distância que acertou a parte interna da trave e quebrou o empate em uma partida que ameaçava ficar tensa. Isso foi diferente de seus outros gols pelo Gunners, onde seus movimentos habilidosos e inesperados no terço final do campo ou sua habilidade aérea, uma arma secreta, provaram ser o diferencial.
“Ele está contribuindo agora para a equipe de uma forma que provavelmente não esperávamos tanto, mas ele realmente tem intuição e qualidade para criar esses momentos dentro e ao redor da área”, disse Arteta sobre Zubimendi após seu gol contra o Sunderland.
Mas essa é a questão, não é? Os melhores jogadores, especialmente os meio-campistas desse tipo, vão surpreender você e adicionar camadas ao seu jogo que você não esperava. Rice é, ironicamente, outro ótimo exemplo. Durante seus primeiros anos no time principal do West Ham, esperava-se que ele se tornasse um meio-campista defensivo comum ou talvez recuasse ainda mais para atuar como um zagueiro central mais sofisticado. A cada temporada que passava, ele desenvolvia novas habilidades até ser vendido por uma quantia de nove dígitos para um time com ambições de conquistar tudo.
Quando Rodri ganhou a Bola de Ouro, por sua vez, foi após uma campanha em que marcou nove gols pelo Manchester City, oito dos quais na Premier League.