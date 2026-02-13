Jhon Arias vai ter que suar! Início perfeito do Palmeiras no Brasileirão mostra o desafio à frente da maior contratação alviverde

Antes da vitória sobre o Inter, Abel deixou claro que a concorrência interna está mais acirrada do que nunca.

"Está difícil entrar no time. A equipe está bem e não dou camisa a ninguém. Não jogo com nome. Estou feliz com a contratação da presidente. Vai nos ajudar, mas está difícil para ele entrar na equipe, estamos consistentes", afirmou o treinador.

A declaração reforça um mantra repetido pelo português desde que chegou ao clube: ninguém joga por currículo. E, segundo ele, a missão seria ingrata até para dois dos maiores nomes do futebol mundial.

"Quem chega tem que conquistar o lugar, seja ele quem for. O Messi, o (Cristiano) Ronaldo, quem for. Eu não dou camisa para ninguém."