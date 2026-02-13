Jhon Arias vai ter que suar! Início perfeito do Palmeiras no Brasileirão mostra o desafio à frente da maior contratação alviverde

O Palmeiras segue dando sinais claros de que será um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro por mais um ano. Na última quinta-feira (12), a equipe venceu o Internacional por 3 a 1, pela terceira rodada, chegou aos sete pontos e assumiu a liderança da competição.
Em meio ao embalo alviverde, o clube apresentou oficialmente seu principal reforço da temporada: Jhon Arias. Mas, se depender do técnico Abel Ferreira, o status de maior contratação não garante vaga automática no time titular.
