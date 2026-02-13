Goal.com
Apresentacao Jhon AriasWerner Flister/Palmeiras
Gabriel Marin

Jhon Arias vai ter que suar! Início perfeito do Palmeiras no Brasileirão mostra o desafio à frente da maior contratação alviverde

Líder invicto, time de Abel Ferreira embala e aumenta concorrência interna para o colombiano, que foi apresentado nesta sexta-feira (13)

O Palmeiras segue dando sinais claros de que será um dos protagonistas do Campeonato Brasileiro por mais um ano. Na última quinta-feira (12), a equipe venceu o Internacional por 3 a 1, pela terceira rodada, chegou aos sete pontos e assumiu a liderança da competição.

Em meio ao embalo alviverde, o clube apresentou oficialmente seu principal reforço da temporada: Jhon Arias. Mas, se depender do técnico Abel Ferreira, o status de maior contratação não garante vaga automática no time titular.

  • Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O recado de Abel Ferreira para Jhon Arias

    Antes da vitória sobre o Inter, Abel deixou claro que a concorrência interna está mais acirrada do que nunca.

    "Está difícil entrar no time. A equipe está bem e não dou camisa a ninguém. Não jogo com nome. Estou feliz com a contratação da presidente. Vai nos ajudar, mas está difícil para ele entrar na equipe, estamos consistentes", afirmou o treinador.

    A declaração reforça um mantra repetido pelo português desde que chegou ao clube: ninguém joga por currículo. E, segundo ele, a missão seria ingrata até para dois dos maiores nomes do futebol mundial.

    "Quem chega tem que conquistar o lugar, seja ele quem for. O Messi, o (Cristiano) Ronaldo, quem for. Eu não dou camisa para ninguém."

  • Internacional v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    4-4-2 se consolidando

    O momento coletivo explica a cautela. O Palmeiras vem atuando em um 4-4-2, com Marlon Freitas e Andreas Pereira como volantes, Maurício e Allan abertos pelos lados, além da dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López.

    A estrutura tem dado equilíbrio defensivo e agressividade ofensiva. Com o time encaixado e liderando o Brasileirão logo nas primeiras rodadas, a tendência é que Abel preserve a base titular.

    Nesse contexto, Arias chega para qualificar ainda mais o elenco, mas terá de provar no dia a dia que pode agregar sem comprometer o funcionamento coletivo.

  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Quando Arias estreia?

    Já regularizado no BID e inscrito no Campeonato Paulista, o colombiano já está liberado para jogar a qualquer momento. Ele foi descartado para o duelo contra o Guarani, no próximo domingo (15), mas deve estar apto para o mata-mata do estadual.

    Curiosamente, uma possível estreia no Brasileirão pode acontecer justamente diante do Fluminense, clube onde se destacou no futebol brasileiro, no dia 25 de fevereiro, pela quarta rodada.

