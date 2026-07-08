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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Jhon Arias desabafa após eliminação da Colômbia: "Posso ser punido"

J. Arias
Colômbia
Copa do Mundo

Meia-atacante lamenta queda para a Suíça nas oitavas de final, cobra mudanças na seleção colombiana e critica desgaste causado pela logística da Copa do Mundo

A eliminação da Colômbia para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 deixou um sentimento de frustração entre os jogadores colombianos. Após o empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, a seleção sul-americana acabou derrotada nos pênaltis e deu adeus ao torneio de forma invicta, mas antes do esperado.

Um dos principais nomes da equipe ao longo da campanha, Jhon Arias protagonizou um forte desabafo após a partida disputada no BC Place, em Vancouver, no Canadá. O meia-atacante do Palmeiras lamentou mais uma eliminação precoce da Colômbia em um Mundial, pediu mudanças estruturais na seleção e ainda sugeriu que a equipe não disputou a competição em igualdade de condições por conta da intensa logística de viagens durante o torneio.

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  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arias lamenta eliminação e cobra evolução da Colômbia

    Em sua primeira Copa do Mundo com a seleção principal da Colômbia, Arias afirmou que o sentimento é de amargura por ver a equipe novamente parando antes das fases decisivas, apesar do bom desempenho apresentado ao longo da competição.

    "É inexplicável. Infelizmente ficamos mais uma vez na porta e com esse gosto amargo. Tínhamos uma enorme esperança e acreditávamos que poderíamos chegar até o último dia, mas faltou alguma coisa, porque estamos deixando a Copa de forma precoce, nas oitavas de final".

    Mesmo reconhecendo a campanha consistente da equipe, o jogador destacou que apenas competir bem já não é suficiente para uma geração que sonha em conquistar títulos.

    "Com a cabeça fria, fizemos uma boa Copa do Mundo, mas isso não basta. Assim é o futebol. Saímos com um gosto ruim, mas também com a certeza de que há coisas que precisamos ajustar e corrigir. Estamos em um caminho que pode nos render grandes conquistas mais à frente, porque já merecemos isso".

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  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pedido de desculpas ao torcedor e apelo por mudanças

    Visivelmente abatido, Arias também direcionou sua mensagem ao torcedor colombiano, agradecendo o apoio recebido durante toda a campanha e lamentando não ter conseguido retribuir a confiança com uma classificação histórica.

    "Todos queremos a mesma coisa: vencer e conquistar títulos importantes com a seleção, porque o nosso povo merece isso. Eles sempre nos apoiam, demonstram confiança, criam esperança, e no fim acabamos indo embora de mãos vazias".

    Na sequência, o meia-atacante fez um apelo para que a eliminação sirva de aprendizado e provoque mudanças dentro da seleção colombiana.

    "Tomara que isso sirva para provocar uma mudança na seleção, porque já basta de ficarmos na porta e não chegarmos até o último dia. Sou um fiel acreditador de que Deus tem grandes coisas reservadas para nós, mas ainda nos falta fazer tudo o que é humanamente possível para chegar lá".

  • FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    Arias questiona logística da Copa

    Outro ponto abordado pelo jogador foi a logística enfrentada pela Colômbia ao longo do Mundial. Questionado se a sequência de viagens prejudicou o desempenho físico da equipe, Arias evitou aprofundar a crítica, mas admitiu que a situação interferiu na preparação.

    A seleção colombiana precisou atuar em três países diferentes durante a competição. Na fase de grupos, jogou na Cidade do México, Guadalajara e Miami. Depois, enfrentou Senegal em Kansas City e, por fim, a Suíça em Vancouver.

    Enquanto isso, os suíços disputaram os três últimos compromissos da Copa na mesma cidade, em Vancouver, reduzindo o desgaste com deslocamentos.

    "É difícil responder porque posso ser punido, mas é assim que funciona essa indústria. Não competimos todos nas mesmas condições, mas isso não é um problema de agora. Não termina aqui, continua e a tendência é piorar. É assim que funciona o futebol, não é algo novo".

    Apesar da crítica, o jogador fez questão de afirmar que o fator não serve como justificativa para a eliminação.

    "Temos que competir onde estivermos. Óbvio que viajar para três países afetou a parte física, mas não é uma desculpa".

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Campanha invicta termina nas oitavas

    A Colômbia encerrou sua participação na Copa do Mundo 2026 sem sofrer derrotas no tempo regulamentar. A equipe acumulou três vitórias e dois empates, mas viu o sonho de igualar sua melhor campanha em Mundiais terminar nas cobranças de pênaltis diante da Suíça.

    Durante o confronto em Vancouver, os colombianos cresceram na prorrogação e criaram as principais oportunidades para decidir a classificação, mas desperdiçaram as chances.

    Arias, substituído ainda no tempo normal, acompanhou do banco a disputa por pênaltis que selou a eliminação da equipe e encerrou sua primeira participação em uma Copa do Mundo com um misto de orgulho pela campanha e frustração pelo desfecho.