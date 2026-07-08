Jhon Arias desabafa após eliminação da Colômbia: "Posso ser punido"

A eliminação da Colômbia para a Suíça nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 deixou um sentimento de frustração entre os jogadores colombianos. Após o empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação, a seleção sul-americana acabou derrotada nos pênaltis e deu adeus ao torneio de forma invicta, mas antes do esperado.
Um dos principais nomes da equipe ao longo da campanha, Jhon Arias protagonizou um forte desabafo após a partida disputada no BC Place, em Vancouver, no Canadá. O meia-atacante do Palmeiras lamentou mais uma eliminação precoce da Colômbia em um Mundial, pediu mudanças estruturais na seleção e ainda sugeriu que a equipe não disputou a competição em igualdade de condições por conta da intensa logística de viagens durante o torneio.