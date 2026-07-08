Jhon Arias desabafa após eliminação da Colômbia: "Posso ser punido"

Em sua primeira Copa do Mundo com a seleção principal da Colômbia, Arias afirmou que o sentimento é de amargura por ver a equipe novamente parando antes das fases decisivas, apesar do bom desempenho apresentado ao longo da competição.

"É inexplicável. Infelizmente ficamos mais uma vez na porta e com esse gosto amargo. Tínhamos uma enorme esperança e acreditávamos que poderíamos chegar até o último dia, mas faltou alguma coisa, porque estamos deixando a Copa de forma precoce, nas oitavas de final".

Mesmo reconhecendo a campanha consistente da equipe, o jogador destacou que apenas competir bem já não é suficiente para uma geração que sonha em conquistar títulos.

"Com a cabeça fria, fizemos uma boa Copa do Mundo, mas isso não basta. Assim é o futebol. Saímos com um gosto ruim, mas também com a certeza de que há coisas que precisamos ajustar e corrigir. Estamos em um caminho que pode nos render grandes conquistas mais à frente, porque já merecemos isso".