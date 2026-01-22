Jeremy Jacquet: por que o Chelsea pode aceitar pagar 60 milhões de libras pelo zagueiro de 20 anos do Rennes?

Existem duas principais preocupações em relação a Jacquet. A primeira, naturalmente, é como ele se adaptaria a uma liga e a uma equipe com muito mais pressão, principalmente se ele está sendo considerado o salvador da defesa do Chelsea a longo prazo. O fato de ele ter se destacado na Ligue 1 não significa necessariamente que terá sucesso na Premier League, e quanto mais expectativa ele gerar, maior será a pressão sobre ele.

O segundo ponto tem a ver com seu estilo de jogo natural. A agressividade de Jacquet, na maior parte do tempo, é razoável e ele consegue se safar com sua tendência a ser mais cauteloso. Mas quando algo dá errado, o resultado pode ser desastroso. Não é incomum que ele seja driblado ou cometa uma falta boba, e essa é uma habilidade tão difícil de dominar que talvez sempre seja uma fraqueza.

No início desta temporada, Jacquet recebeu seu primeiro cartão vermelho da carreira durante a derrota do Rennes por 5 a 0 para o PSG, fora de casa. Já com um cartão amarelo, ele derrubou o tornozelo de Gonçalo Ramos, que havia interceptado um passe errado na defesa. Foi mais um problema de concentração, mas em seu primeiro jogo de volta ao Rennes, Jacquet recebeu outro cartão amarelo, resultando em suspensão automática.

As dúvidas sobre sua disciplina continuam válidas, e a ida para um time tão temperamental quanto o Chelsea - lanterna da tabela de fair play da Premier League - pode não contribuir para o seu desenvolvimento nesse aspecto.