Jeremy Jacquet: por que o Chelsea pode aceitar pagar 60 milhões de libras pelo zagueiro de 20 anos do Rennes?

Como é típico do Chelsea, Jacquet não tem nem de perto a experiência de um Rudiger, um Thiago Silva ou qualquer outro jogador que tenha atuado como zagueiro pelo clube nesta década. Ele tem apenas 20 anos e só completa 21 em julho. Mas, para ser justo com o clube londrino, Jacquet é o típico talento de alto nível pelo qual eles deveriam investir com mais frequência, em vez de gastar 20 milhões de libras aqui e ali em jovens que quase certamente nunca jogarão no time principal.
Então, quem é Jacquet, por que o Chelsea o identificou como a solução para seus problemas e ele valeria os 60 milhões de libras (R$ 428 milhões) que o Rennes está pedindo? A GOAL tem todos os detalhes sobre uma das maiores promessas da França...
