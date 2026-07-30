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Thomas Hindle

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Javier "Chicharito" Hernandez é a maior contratação da história da USL? Ranking das sete chegadas de estrelas, de Didier Drogba a Tim Howard

Especiais e Opinião
Análises
D. Drogba
J. Hernandez
USL Championship
USL League One

Hernandez se junta a uma lista de jogadores lendários que passaram a atuar na USL. A GOAL classifica os principais jogadores a chegar à liga americana.

Vamos falar dos grandes nomes.

O mercado de transferências da USL pode ser algo curioso. Esta já não é mais uma liga periférica, mas, historicamente, pelo menos, não tem sido associada a muitas contratações de peso. Em geral, os jogadores não vão para a USL se querem ganhar muito dinheiro.

No entanto, ela certamente tem seu apelo. A USL é autêntica. É imprevisível e pode ter um toque alternativo. Em sua melhor versão, a liga também é extremamente divertida. A contratação de Chicharito pelo Atletico Dallas é prova disso.

Os fãs podem questionar a decisão dele de se juntar à USL ou, como um repórter estranhamente fez, questionar sua habilidade no futebol. Mas nada disso importa. Chicharito na USL é divertido. Mas quem mais fez uma mudança semelhante, de alto calibre, para a USL ao longo dos anos?

GOAL analisa algumas das maiores contratações da história da USL...

  • Shaun Wright PhillipsGetty

    Shaun Wright-Phillips, Phoenix Rising

    Certo, então Shaun Wright-Phillips pode ser o "outro" Wright-Phillips, pelo menos na linhagem do futebol americano. Mas, depois de uma passagem apenas mediana com seu irmão, Bradley, pelo New York Red Bulls, o Phoenix ofereceu algo como uma tábua de salvação. Wright-Phillips tinha 35 anos e precisava de algum lugar para encerrar os anos que ainda lhe restavam na carreira.

    Sua passagem pela USL foi um pouco irregular, mas ele ainda assim conseguiu 27 partidas e três gols pelo Rising. Não foi uma passagem ruim para um campeão da Premier League cujas pernas supostamente já tinham acabado.


    • Publicidade
  • Eric WynaldaGetty

    Eric Wynalda, Charleston Battery

    O que isso poderia ter sido. Wynalda é, sob qualquer critério, uma lenda da seleção masculina dos Estados Unidos. Ele fez parte da geração de 1994 e, ao se aposentar da estrutura da seleção dos EUA, era o maior artilheiro da história do programa. Disputou três Copas do Mundo e teve uma boa carreira por clubes tanto na Alemanha quanto na Europa.

    Ele chegou ao Charleston Battery em 2002 depois de ver as negociações com o LA Galaxy fracassarem. O time da USL lhe ofereceu um contrato de US$ 75.000, formando o que poderia ter sido uma dupla mortal com o então MVP Paul Conway. Mas Wynalda rompeu o ligamento cruzado anterior na pré-temporada e nunca disputou uma partida oficial da USL.

  • Joe ColeGetty

    Joe Cole, Tampa Bay Rowdies

    Este caso é um pouco complicado quando se trata do aspecto da USL. Quando Cole assinou com o Tampa Bay Rowdies, aos 34 anos, a tradicional franquia ainda disputava a NASL. Ele firmou um contrato de dois anos, com opção do clube para um terceiro. Enquanto isso, nos bastidores, ficou claro que o Rowdies passaria para a USL. Na época, o Rowdies tinha objetivos claros de um dia se tornar uma franquia da MLS. Afinal, era um dos maiores times da NASL naquele período, e Cole era um nome internacional no mesmo nível dos tipos de jogadores que o clube havia contratado nos anos 1970.

    Ainda assim, a liga realmente não importava para Cole; ele era um jogador de impacto. Ele encerrou a passagem pelo Rowdies em sua fase na USL com 48 partidas e passou a temporada de 2018 como jogador-assistente técnico.

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  • RomarioGetty

    Romário, Miami FC

    Essa aqui é estranha. Romario tinha 40 anos quando assinou com o Miami FC. Naquele momento, já era uma surpresa vê-lo jogar futebol. Ele já tinha se aposentado da seleção brasileira e, apesar de marcar 22 gols na Série A do Brasileirão em 2005, não parecia haver muito motivo para o campeão da Copa do Mundo de 1994 continuar.

    Ainda assim, o Miami FC o contratou, em grande parte graças aos seus donos brasileiros. Romario respondeu bem, marcando 19 gols e ajudando o Miami FC a chegar pela primeira vez aos playoffs da USL-1. Vale destacar que ele não foi a primeira estrela a jogar futebol no sul da Flórida: George Best, Gordon Banks e Gerd Muller atuaram pelo Fort Lauderdale Strikers na NASL original. Mesmo assim, essa foi enorme.

  • Tim HowardGetty

    Tim Howard, Memphis 901

    Tim Howard havia se aposentado tecnicamente em 2019 quando concordou em se tornar diretor esportivo do Memphis 901, clube em dificuldade da USL do qual ele também era coproprietário. Haviam se passado apenas oito dias entre o fim de seu último contrato na MLS com o Colorado Rapids e o anúncio de que ele aprenderia no trabalho no departamento de futebol do Memphis.

    Howard tinha muito trabalho pela frente. Quando assumiu o cargo, o Memphis tinha apenas nove jogadores sob contrato. O clube não tinha goleiro. Então, a lenda da seleção dos Estados Unidos simplesmente ocupou a função por alguns jogos.

  • Didier Drogba Phoenix RisingGetty

    Didier Drogba, Phoenix Rising

    A mudança de Drogba não foi tão diferente da de Howard. Ele poderia ter se aposentado depois que seu contrato com o Montreal expirou após os playoffs da MLS de 2016. Uma transferência para o Brasil era possível, mas ele recusou. Em vez disso, tornou-se jogador-proprietário do Phoenix Rising, na USL. Na época, o Phoenix tinha ambições de chegar à MLS, e o apoio de Drogba como proprietário era visto como um impulso para suas chances. A parte em campo era realmente um bônus. Ainda assim, ainda havia futebol suficiente em suas pernas para que ele marcasse 13 gols em 21 partidas.

    E, além disso, basta olhar para aquele primeiro gol. Drogba vintage.



  • imago-sport-28568441.jpgZUMA Press Wire

    Chicharito, Atletico Dallas

    Chicharito é mais lenda do que alguns dos jogadores desta lista? Certamente não. Mas é difícil subestimar o que ele pode significar para a região em que em breve vai jogar. O Atletico Dallas se posicionou como a resposta das ruas à postura mais corporativa do FC Dallas. O clube insiste que atende aos torcedores locais e a uma grande população latina. Então, que tal contratar a estrela mais notável do futebol mexicano nos últimos 15 anos?

    Chicharito não joga desde dezembro de 2025, mas quer provar que ainda pode causar impacto. O Atletico Dallas só vai disputar uma partida em 2027, mas deu a Chicharito um contrato de dois anos, com opção por um terceiro. Essa é uma forma de vender algumas camisas...