Vamos falar dos grandes nomes.

O mercado de transferências da USL pode ser algo curioso. Esta já não é mais uma liga periférica, mas, historicamente, pelo menos, não tem sido associada a muitas contratações de peso. Em geral, os jogadores não vão para a USL se querem ganhar muito dinheiro.

No entanto, ela certamente tem seu apelo. A USL é autêntica. É imprevisível e pode ter um toque alternativo. Em sua melhor versão, a liga também é extremamente divertida. A contratação de Chicharito pelo Atletico Dallas é prova disso.

Os fãs podem questionar a decisão dele de se juntar à USL ou, como um repórter estranhamente fez, questionar sua habilidade no futebol. Mas nada disso importa. Chicharito na USL é divertido. Mas quem mais fez uma mudança semelhante, de alto calibre, para a USL ao longo dos anos?

GOAL analisa algumas das maiores contratações da história da USL...