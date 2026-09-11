Carrick recebeu o cargo de técnico em definitivo depois de impressionar durante seu período como interino, levando o Manchester United ao terceiro lugar e à classificação para a Liga dos Campeões.

No entanto, Carragher questionou se Carrick tem o que é preciso para prosperar em Old Trafford. Em sua coluna no Daily Telegraph, Carragher afirmou: "Para a maioria, parece que Carrick continua sendo uma solução interina em tudo, menos no nome, com as chaves de Old Trafford confiadas a ele até que um supertécnico possa assumir no verão de 2027. Carrick não verá dessa forma, é claro, mas há certas percepções das quais será difícil se livrar."