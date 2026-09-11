Getty Images Sport
Traduzido por
Jamie Carragher classifica Michael Carrick, técnico do Manchester United, como uma "solução interina" incapaz de conquistar títulos importantes
Carragher questiona as credenciais de Carrick
Carrick recebeu o cargo de técnico em definitivo depois de impressionar durante seu período como interino, levando o Manchester United ao terceiro lugar e à classificação para a Liga dos Campeões.
No entanto, Carragher questionou se Carrick tem o que é preciso para prosperar em Old Trafford. Em sua coluna no Daily Telegraph, Carragher afirmou: "Para a maioria, parece que Carrick continua sendo uma solução interina em tudo, menos no nome, com as chaves de Old Trafford confiadas a ele até que um supertécnico possa assumir no verão de 2027. Carrick não verá dessa forma, é claro, mas há certas percepções das quais será difícil se livrar."
- Getty Images Sport
Sem o brilho necessário
Falando à talkSPORT, Carragher detalhou seu veredito duro e explicou por que duvida que Carrick conquiste grandes títulos: "Não acho que o Manchester United vai ganhar um título da liga ou a Liga dos Campeões com Michael Carrick. Já disse isso abertamente, mas acho que é certo que ele esteja no cargo agora. Os resultados dele são fantásticos."
Carragher também apontou uma suposta falta de aura, acrescentando: "Mas acho que os técnicos que ganham os maiores troféus têm um fator X, um toque de brilho especial. Michael Carrick ainda precisa provar que tem isso."
Apoiado no mercado de transferências
O Manchester United apoiou Carrick durante a janela de transferências de verão, gastando £ 140 milhões para contratar Youri Tielemans, Carlos Baleba e Andrey Santos. Apesar desse investimento, o clube teve um início misto na campanha da Premier League, com uma vitória, um empate e uma derrota, começando com uma derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Hull City.
Ao abordar como Carrick e o ex-técnico interino Ole Gunnar Solskjaer conseguiram o cargo, Carragher escreveu: "Isso não pode mudar o fato de que, com base apenas em seus currículos como treinadores, eles nunca teriam sido procurados por outro clube de elite na Inglaterra ou na Europa, nem outros teriam qualquer apego sentimental a considerar ao determinar os méritos de oferecer um contrato permanente."
- Getty Images
O que vem a seguir para o Manchester United?
Carrick enfrentará seu teste mais duro até agora quando o Manchester United receber o rival Manchester City em Old Trafford neste fim de semana. Depois de se recuperar com uma vitória por 4 a 0 sobre o Sabah na Liga dos Campeões na noite de quinta-feira, o elenco precisará provar que pode competir contra a elite da Premier League e responder às duras críticas de Carragher em campo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.