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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Jaissle desencanta! Newcastle bate o Tottenham com gols de Elanga e Wissa sobre os Spurs

Newcastle
Tottenham
Premier League
Tottenham x Newcastle
M. Jaissle

Matthias Jaissle anunciou oficialmente sua chegada à Inglaterra ao garantir sua primeira vitória na Premier League como técnico do Newcastle United, com um triunfo convincente por 2 a 0 sobre o Tottenham Hotspur. O Newcastle mostrou solidez defensiva e eficiência no ataque para deixar o norte de Londres com os três pontos.

  • Elanga abre o placar no norte de Londres

    Este confronto manteve sua orgulhosa e intacta sequência de ter gols em todos os duelos pela Premier League desde a reformulação de 1992, graças a uma brilhante abertura do placar aos 62 minutos. A contratação de verão de £52 milhões, Nico Gonzalez, deu o impulso em sua estreia pelo Newcastle, desempenhando papel fundamental na construção do primeiro gol após sua chegada do Manchester City.

    Gonzalez encontrou Amar Dedic, cujo cabeceio preciso deixou Anthony Elanga em liberdade. Embalado pelo gol contra o Liverpool no fim de semana anterior, o internacional sueco criou espaço com calma dentro da área, girando com elegância para se livrar do ex-companheiro de Newcastle Sandro Tonali antes de acertar uma finalização rasteira e precisa no gol.

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  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Wissa amplia a vantagem do Newcastle

    O Newcastle praticamente liquidou a partida contra um Tottenham em dificuldade apenas 10 minutos depois, com um momento de execução brilhante. Em uma cobrança de escanteio bem colocada, Nick Woltemade subiu mais alto que a defesa do Tottenham e escorou a bola parada de volta pela área, nos pés de Yoane Wissa, que finalizou com categoria para ampliar a vantagem dos visitantes.

    A derrota levou o Tottenham a uma marca histórica indesejada. Segundo a Opta, o time agora não conseguiu marcar gols enquanto perdeu seus dois primeiros jogos de uma campanha de liga pela primeira vez em 52 anos, repetindo um início desastroso que não era visto desde a temporada 1974-75.

  • Marmoush desperdiça, e Tottenham tem dificuldades para fazer gols

    Poderia ter sido uma tarde muito diferente para o time de Roberto De Zerbi se tivesse aproveitado as chances enquanto o placar ainda estava empatado. O atacante do Tottenham Omar Marmoush, fazendo sua estreia por empréstimo vindo do Manchester City, teve uma das melhores oportunidades quando estava 0 a 0, mas de alguma forma mandou para fora sua finalização de lado da chuteira da entrada da pequena área, apesar de estar completamente sem marcação.

    Apesar de gastar mais de £ 350 milhões neste verão para reformular o elenco após a campanha desastrosa da temporada passada, em que evitou por pouco o rebaixamento na última rodada, o Tottenham teve um início sombrio na nova temporada. O time de De Zerbi pareceu completamente fora de ritmo, dando sequência a uma atuação apagada na rodada de abertura, em que foi derrotado com tranquilidade por 3 a 0 pelo Brentford.

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  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tonali vive reencontro miserável contra ex-clube

    A narrativa mais marcante do dia girou em torno de Tonali, enfrentando o Newcastle pela primeira vez desde sua transferência de verão recorde de £ 100 milhões para o Tottenham, após uma passagem de três anos em Tyneside. Foi um reencontro miserável para o meia italiano, que foi alvo de vaias incessantes dos torcedores visitantes a cada toque na bola.

    O setor visitante demonstrou prazer evidente em zombar de seu ex-ídolo quando ele foi substituído por Dominic Solanke, com o Newcastle confortavelmente à frente por 2 a 0, acrescentando insulto à injúria em uma noite para esquecer para o meio-campista.

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