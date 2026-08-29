Poderia ter sido uma tarde muito diferente para o time de Roberto De Zerbi se tivesse aproveitado as chances enquanto o placar ainda estava empatado. O atacante do Tottenham Omar Marmoush, fazendo sua estreia por empréstimo vindo do Manchester City, teve uma das melhores oportunidades quando estava 0 a 0, mas de alguma forma mandou para fora sua finalização de lado da chuteira da entrada da pequena área, apesar de estar completamente sem marcação.

Apesar de gastar mais de £ 350 milhões neste verão para reformular o elenco após a campanha desastrosa da temporada passada, em que evitou por pouco o rebaixamento na última rodada, o Tottenham teve um início sombrio na nova temporada. O time de De Zerbi pareceu completamente fora de ritmo, dando sequência a uma atuação apagada na rodada de abertura, em que foi derrotado com tranquilidade por 3 a 0 pelo Brentford.