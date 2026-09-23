Jackson Irvine e Nestory Irankunda estabelecem padrões para a Austrália antes da rodada dupla contra o Brasil

A Austrália se reuniu pela primeira vez desde a eliminação na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, em julho. A seleção australiana enfrenta um enorme desafio ao receber o Brasil, cinco vezes campeão mundial, em Townsville, na sexta-feira, antes de voltar a encará-lo no Suncorp Stadium, em Brisbane, na próxima terça-feira.

O duelo duplo serve como preparação crucial para a Copa da Ásia da AFC, que começa em janeiro, na Arábia Saudita.

O técnico e as jogadoras buscam aproveitar o embalo do meio do ano diante de uma adversária de nível mundial.