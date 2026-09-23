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Alvino Hanafi
Traduzido por

Jackson Irvine e Nestory Irankunda estabelecem padrões para a Austrália antes da rodada dupla contra o Brasil

Austrália
J. Irvine
N. Irankunda
Austrália x Brasil
Brasil
Amistosos
Austrália x Brasil

A Austrália se reuniu novamente pela primeira vez desde a sua eliminação da Copa do Mundo, preparando-se para amistosos de peso contra o Brasil. O experiente líder Jackson Irvine cobrou progresso contínuo, enquanto a joia do Sporting CP, Nestory Irankunda, apostou que a nova geração de talentos da Austrália vai dominar.

  • Austrália se reapresenta para grande rodada dupla contra o Brasil

    A Austrália se reuniu pela primeira vez desde a eliminação na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, em julho. A seleção australiana enfrenta um enorme desafio ao receber o Brasil, cinco vezes campeão mundial, em Townsville, na sexta-feira, antes de voltar a encará-lo no Suncorp Stadium, em Brisbane, na próxima terça-feira.

    O duelo duplo serve como preparação crucial para a Copa da Ásia da AFC, que começa em janeiro, na Arábia Saudita.

    O técnico e as jogadoras buscam aproveitar o embalo do meio do ano diante de uma adversária de nível mundial.

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    Irvine exige evolução do elenco para alcançar o próximo nível

    O experiente meio-campista Jackson Irvine pediu aos companheiros de equipe que elevassem o nível coletivo nas primeiras horas do período de treinamentos. O líder do elenco destacou que, embora a campanha na Copa do Mundo tenha tido momentos impressionantes, o grupo precisa seguir evoluindo para ter sucesso na Copa da Ásia.

    Irvine destacou a inclusão de novos rostos como uma oportunidade ideal para testar a profundidade da Austrália.

    “Fizemos coisas incríveis na Copa do Mundo, mas temos outro torneio pela frente e, para crescermos, precisamos buscar evoluir”, afirmou Irvine. “Esse tem sido o tema até mesmo nas primeiras 24 horas aqui no período de treinamentos. Precisamos dar mais um passo.”


  • Irankunda apoia nova geração de talentos australianos para dominar

    O ponta Nestory Irankunda expressou enorme confiança na nova geração de jovens jogadores da Austrália. O jogador de 20 anos, que recentemente concluiu uma transferência do Watford para o gigante português Sporting CP, tem como objetivo se firmar como uma peça importante na seleção nacional.

    Irankunda apoiou um elenco jovem com os adolescentes Lucas Herrington e Dylan Leonard, ao lado de Alessandro Circati, Patrick Beach, Paul Okon-Engstler, Kasey Bos e Marcus Younis.

    O ponta avisou aos rivais que a base de longo prazo da Austrália está apenas começando a demonstrar seu potencial.


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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Austrália inicia preparação para a Copa da Ásia em Townsville e Brisbane

    Os confrontos contra o Brasil marcam o início de um período intenso de preparação para a Austrália antes de sua campanha continental na Arábia Saudita. Testar-se contra adversários de elite permite à comissão técnica da Austrália integrar jovens talentos enquanto aprimora a disciplina tática.

    A equipe entra na estreia de sexta-feira, em Townsville, buscando dar uma resposta em casa.

    A Austrália tenta ganhar embalo antes de seu retorno à disputa competitiva da Copa da Ásia.

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