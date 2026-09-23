AFP
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Jackson Irvine e Nestory Irankunda estabelecem padrões para a Austrália antes da rodada dupla contra o Brasil
Austrália se reapresenta para grande rodada dupla contra o Brasil
A Austrália se reuniu pela primeira vez desde a eliminação na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo da FIFA de 2026, em julho. A seleção australiana enfrenta um enorme desafio ao receber o Brasil, cinco vezes campeão mundial, em Townsville, na sexta-feira, antes de voltar a encará-lo no Suncorp Stadium, em Brisbane, na próxima terça-feira.
O duelo duplo serve como preparação crucial para a Copa da Ásia da AFC, que começa em janeiro, na Arábia Saudita.
O técnico e as jogadoras buscam aproveitar o embalo do meio do ano diante de uma adversária de nível mundial.
- J.LEAGUE
Irvine exige evolução do elenco para alcançar o próximo nível
O experiente meio-campista Jackson Irvine pediu aos companheiros de equipe que elevassem o nível coletivo nas primeiras horas do período de treinamentos. O líder do elenco destacou que, embora a campanha na Copa do Mundo tenha tido momentos impressionantes, o grupo precisa seguir evoluindo para ter sucesso na Copa da Ásia.
Irvine destacou a inclusão de novos rostos como uma oportunidade ideal para testar a profundidade da Austrália.
“Fizemos coisas incríveis na Copa do Mundo, mas temos outro torneio pela frente e, para crescermos, precisamos buscar evoluir”, afirmou Irvine. “Esse tem sido o tema até mesmo nas primeiras 24 horas aqui no período de treinamentos. Precisamos dar mais um passo.”
Irankunda apoia nova geração de talentos australianos para dominar
O ponta Nestory Irankunda expressou enorme confiança na nova geração de jovens jogadores da Austrália. O jogador de 20 anos, que recentemente concluiu uma transferência do Watford para o gigante português Sporting CP, tem como objetivo se firmar como uma peça importante na seleção nacional.
Irankunda apoiou um elenco jovem com os adolescentes Lucas Herrington e Dylan Leonard, ao lado de Alessandro Circati, Patrick Beach, Paul Okon-Engstler, Kasey Bos e Marcus Younis.
O ponta avisou aos rivais que a base de longo prazo da Austrália está apenas começando a demonstrar seu potencial.
- Getty Images Sport
Austrália inicia preparação para a Copa da Ásia em Townsville e Brisbane
Os confrontos contra o Brasil marcam o início de um período intenso de preparação para a Austrália antes de sua campanha continental na Arábia Saudita. Testar-se contra adversários de elite permite à comissão técnica da Austrália integrar jovens talentos enquanto aprimora a disciplina tática.
A equipe entra na estreia de sexta-feira, em Townsville, buscando dar uma resposta em casa.
A Austrália tenta ganhar embalo antes de seu retorno à disputa competitiva da Copa da Ásia.
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