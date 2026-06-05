"Já está com o polegar para baixo": será que Max Eberl corre o risco de ser demitido rapidamente do FC Bayern de Munique?

É verdade que os dirigentes concederam a Eberl um prazo dentro do qual ele pode, por enquanto, continuar desempenhando suas funções. A revista *Sport Bild* informou que ele poderia “continuar trabalhando tranquilamente” até a referida reunião.

No entanto, caso a decisão da diretoria seja negativa, os dias de Eberl em Munique estariam contados imediatamente, apesar de ter um contrato de trabalho até 2027. No setor, considera-se praticamente impossível que um diretor esportivo consiga conduzir os negócios correntes sem apoio para o futuro.

Seria “duvidoso” que o FC Bayern entrasse na temporada 2026/27 com o diretor esportivo caso não houvesse renovação do contrato. E ainda: “Não consigo imaginar que isso faça sentido. Seria um pouco estranho se o diretor esportivo estivesse trabalhando, mas todos soubessem que ele logo se iria.”