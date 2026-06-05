O motivo da agitação é a próxima reunião do Conselho Fiscal, marcada para agosto, que pode se tornar um dia decisivo para Eberl. No podcast, afirma-se que “um ou outro membro” do órgão mais importante do FC Bayern já teria “dado o sinal de reprovação” em relação à renovação do contrato de Eberl.
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"Já está com o polegar para baixo": será que Max Eberl corre o risco de ser demitido rapidamente do FC Bayern de Munique?
É verdade que os dirigentes concederam a Eberl um prazo dentro do qual ele pode, por enquanto, continuar desempenhando suas funções. A revista *Sport Bild* informou que ele poderia “continuar trabalhando tranquilamente” até a referida reunião.
No entanto, caso a decisão da diretoria seja negativa, os dias de Eberl em Munique estariam contados imediatamente, apesar de ter um contrato de trabalho até 2027. No setor, considera-se praticamente impossível que um diretor esportivo consiga conduzir os negócios correntes sem apoio para o futuro.
Seria “duvidoso” que o FC Bayern entrasse na temporada 2026/27 com o diretor esportivo caso não houvesse renovação do contrato. E ainda: “Não consigo imaginar que isso faça sentido. Seria um pouco estranho se o diretor esportivo estivesse trabalhando, mas todos soubessem que ele logo se iria.”
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Hoeneß será "o fator decisivo" para Eberl
O presidente honorário Uli Hoeneß provavelmente será, mais uma vez, “o fator decisivo”. Sem o apoio do patrono, seria supostamente impossível para Eberl manter-se no cargo. Para poder conservar seu emprego, porém, Eberl teria que “lutar de verdade”.
O fato de o dirigente não querer desistir sem lutar já ficou claro no círculo interno. Eberl já compreendeu há muito tempo que precisa apresentar argumentos esportivos o mais rápido possível para convencer as vozes críticas no Conselho Fiscal. Para manter seu cargo no FC Bayern, Eberl já entrou em “modo de combate”.
Eberl destaca as contratações certeiras
Para isso, ele destaca principalmente seus sucessos no mercado de transferências, que conferiram uma qualidade perceptível ao elenco do time de Munique. Em uma reunião realizada em fevereiro, por exemplo, ele teria dado destaque às contratações de Michael Olise e Luis Diaz, realizadas durante seu mandato no clube campeão alemão.
Se essas contratações certeiras serão suficientes para convencer definitivamente os céticos do Conselho Fiscal e evitar a iminente eliminação em agosto, provavelmente continuará sendo uma das questões mais emocionantes do verão do futebol de Munique.
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As transferências recordes do FC Bayern de Munique
Jogador Posição Contratado por Ano Valor da transferência Harry Kane Ataque Tottenham Hotspur 2023 95 milhões de euros Lucas Hernandez Defesa Atlético de Madrid 2019 80 milhões de euros Luis Díaz Ataque Liverpool 2025 70 milhões de euros Matthijs de Ligt Defesa Juventus 2022 67 milhões de euros Michael Olise Ataque Crystal Palace 2024 53 milhões de euros