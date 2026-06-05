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Hoeneß EberlGetty Images
Jochen Tittmar

Traduzido por

"Já está com o polegar para baixo": será que Max Eberl corre o risco de ser demitido rapidamente do FC Bayern de Munique?

Bundesliga
Bayern de Munique

Embora Max Eberl tenha se destacado recentemente no FC Bayern de Munique com transferências de peso, seu cargo está bastante ameaçado. De acordo com informações do podcast do Bild, “Bayern-Insider”, o diretor esportivo corre o risco de ter seu mandato encerrado prematuramente em agosto.

O motivo da agitação é a próxima reunião do Conselho Fiscal, marcada para agosto, que pode se tornar um dia decisivo para Eberl. No podcast, afirma-se que “um ou outro membro” do órgão mais importante do FC Bayern já teria “dado o sinal de reprovação” em relação à renovação do contrato de Eberl.

  • É verdade que os dirigentes concederam a Eberl um prazo dentro do qual ele pode, por enquanto, continuar desempenhando suas funções. A revista *Sport Bild* informou que ele poderia “continuar trabalhando tranquilamente” até a referida reunião.

    No entanto, caso a decisão da diretoria seja negativa, os dias de Eberl em Munique estariam contados imediatamente, apesar de ter um contrato de trabalho até 2027. No setor, considera-se praticamente impossível que um diretor esportivo consiga conduzir os negócios correntes sem apoio para o futuro. 

    Seria “duvidoso” que o FC Bayern entrasse na temporada 2026/27 com o diretor esportivo caso não houvesse renovação do contrato. E ainda: “Não consigo imaginar que isso faça sentido. Seria um pouco estranho se o diretor esportivo estivesse trabalhando, mas todos soubessem que ele logo se iria.”

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  • Hoeneß & Eberl 2026getty

    Hoeneß será "o fator decisivo" para Eberl

    O presidente honorário Uli Hoeneß provavelmente será, mais uma vez, “o fator decisivo”. Sem o apoio do patrono, seria supostamente impossível para Eberl manter-se no cargo. Para poder conservar seu emprego, porém, Eberl teria que “lutar de verdade”.

    O fato de o dirigente não querer desistir sem lutar já ficou claro no círculo interno. Eberl já compreendeu há muito tempo que precisa apresentar argumentos esportivos o mais rápido possível para convencer as vozes críticas no Conselho Fiscal. Para manter seu cargo no FC Bayern, Eberl já entrou em “modo de combate”.

  • Eberl destaca as contratações certeiras

    Para isso, ele destaca principalmente seus sucessos no mercado de transferências, que conferiram uma qualidade perceptível ao elenco do time de Munique. Em uma reunião realizada em fevereiro, por exemplo, ele teria dado destaque às contratações de Michael Olise e Luis Diaz, realizadas durante seu mandato no clube campeão alemão. 

    Se essas contratações certeiras serão suficientes para convencer definitivamente os céticos do Conselho Fiscal e evitar a iminente eliminação em agosto, provavelmente continuará sendo uma das questões mais emocionantes do verão do futebol de Munique.

  • Harry KaneGetty Images

    As transferências recordes do FC Bayern de Munique

    JogadorPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Harry KaneAtaqueTottenham Hotspur202395 milhões de euros
    Lucas HernandezDefesaAtlético de Madrid201980 milhões de euros
    Luis DíazAtaqueLiverpool202570 milhões de euros
    Matthijs de LigtDefesaJuventus202267 milhões de euros
    Michael OliseAtaqueCrystal Palace202453 milhões de euros