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italia under 21
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Itália sub-21 em busca da vaga para a Eurocopa e para a Olimpíada: quem Baldini convocou e quem Mancini observa de perto

Itália
Italy U21
Liga das Nações A
Milan
Roma
Como
Inter de Milão
Juventus
Napoli
Fiorentina
Torino

A Itália sub-21 joga tudo nas próximas duas partidas. Mancini e Baldini dividiram seus convocados.

A Itália sub-21 volta a campo para os dois últimos jogos do grupo de qualificação para a fase final da Eurocopa da categoria, e os comandados de Silvio Baldini são chamados para uma missão dupla, já que avançar de fase à frente da Polônia também valeria a classificação para os próximos Jogos Olímpicos, que serão realizados em 2028, em Los Angeles.

No elenco de convocados da seleção principal, Roberto Mancini escolheu deixar com o colega muitos dos jovens que gostaria de começar a inserir em seu novo projeto. Os objetivos a serem alcançados são importantes demais para correr o risco de fracassar. Mas quem são esses garotos e o que é preciso para conseguir a dupla classificação?


  • AS PALAVRAS DE BALDINI SOBRE O GRUPO

    "Seja a principal ou a Sub-21, para mim não muda nada. Para mim, a seleção são esses rapazes e não há nenhuma diferença: este é o grupo que me enche de alegria quando eu os treino e de orgulho quando jogam. A de junho foi uma grande satisfação, também porque, graças ao percurso feito na Sub-21, esses rapazes amadureceram mais rapidamente, mostrando que podem estar no grande futebol"

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  • O que é preciso para se classificar

    Vale destacar que a classificação para as próximas Olimpíadas não será conquistada ao longo dos próximos dois jogos. A Uefa tem à disposição apenas três vagas, que serão destinadas às duas finalistas da Eurocopa e à vencedora da disputa pelo 3º e 4º lugar, que será realizada pela primeira vez na próxima edição do torneio continental.

    Antes de pensar na vaga olímpica, portanto, a Itália precisa garantir a classificação para a próxima Eurocopa, que será disputada no próximo verão entre Albânia e Sérvia. A seleção sub-21 da Itália ocupa a segunda colocação, atrás da Polônia, depois de ter perdido o jogo de ida do confronto direto por 2 a 1 fora de casa.

    Se classificam diretamente as equipes que terminarem o grupo na primeira colocação e a melhor entre as vice-líderes, enquanto as demais segundas colocadas disputarão nos playoffs a última vaga disponível.

  • A programação da Itália

    A Itália jogará amanhã, quinta-feira, 24 de setembro, em Yerevan, a primeira das duas partidas contra a Armênia, lanterna do grupo e com 0 ponto, com 4 gols marcados e 23 sofridos em 8 jogos. Enquanto isso, a Polônia enfrentará em casa a Suécia, que já tem a certeza de não estar entre as possíveis repescadas.


    Depois será a vez do confronto direto Itália x Polônia, provavelmente decisivo, marcado para segunda-feira, 5 de outubro, às 18h15, em Pescara, casa da Itália sub-21.


    Até hoje, a Itália sub-21 também lidera a classificação das melhores segundas colocadas, mas os pontos conquistados contra a Armênia não valerão para a classificação avulsa (só contam os obtidos contra as cinco primeiras equipes do grupo). Em resumo, só a Grécia (com duas vitórias em dois jogos) poderia empatar com a Itália pela última vaga garantida e, nesse caso, seria o saldo de gols (no momento, 16 da Itália contra 7 dos gregos) a decidir quem avançará em caso de derrota da Itália contra a Polônia.

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  • Os convocados

    Goleiros: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
    Defensores: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
    Meio-campistas: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
    Atacantes: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

  • A Itália para Mancini

    Mas quem são os jovens da Itália que Roberto Mancini escolheu deixar com Silvio Baldini, mas que ele já gostaria de ter consigo no grupo da equipe principal? Os perfis são muitos, o grupo ampliado é grande, mas certamente há talentos que, já hoje, estariam prontos, ou ao menos para serem testados, na seleção principal.


    Trata-se de Alphadjo Cissé e Francesco Camarda, do Milan, Luca Koleosho, do Paris FC, Cher Ndour, da Fiorentina, e Niccolò Pisilli, da Roma. Mas também Mattia Liberali, do Como, Costantino Favasuli, do Napoli, e Pietro Comuzzo, hoje no Torino.