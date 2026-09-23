A Itália sub-21 volta a campo para os dois últimos jogos do grupo de qualificação para a fase final da Eurocopa da categoria, e os comandados de Silvio Baldini são chamados para uma missão dupla, já que avançar de fase à frente da Polônia também valeria a classificação para os próximos Jogos Olímpicos, que serão realizados em 2028, em Los Angeles.
No elenco de convocados da seleção principal, Roberto Mancini escolheu deixar com o colega muitos dos jovens que gostaria de começar a inserir em seu novo projeto. Os objetivos a serem alcançados são importantes demais para correr o risco de fracassar. Mas quem são esses garotos e o que é preciso para conseguir a dupla classificação?