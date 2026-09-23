Vale destacar que a classificação para as próximas Olimpíadas não será conquistada ao longo dos próximos dois jogos. A Uefa tem à disposição apenas três vagas, que serão destinadas às duas finalistas da Eurocopa e à vencedora da disputa pelo 3º e 4º lugar, que será realizada pela primeira vez na próxima edição do torneio continental.

Antes de pensar na vaga olímpica, portanto, a Itália precisa garantir a classificação para a próxima Eurocopa, que será disputada no próximo verão entre Albânia e Sérvia. A seleção sub-21 da Itália ocupa a segunda colocação, atrás da Polônia, depois de ter perdido o jogo de ida do confronto direto por 2 a 1 fora de casa.

Se classificam diretamente as equipes que terminarem o grupo na primeira colocação e a melhor entre as vice-líderes, enquanto as demais segundas colocadas disputarão nos playoffs a última vaga disponível.