Itália: quanto ganham o técnico Roberto Mancini e o diretor técnico Claudio Ranieri

Um raio em céu azul. Quando Giovanni Malagò anunciou Roberto Mancini como técnico e Claudio Ranieri como diretor técnico da Itália, muitos manifestaram descontentamento e desaprovação. A escolha de entregar o comando da seleção italiana, em um dos momentos mais difíceis do futebol italiano, a um treinador que há três anos saiu de forma repentina para aceitar o comando da Arábia Saudita e um contrato de três anos de 25 milhões de euros por temporada passou a ser alvo de críticas.