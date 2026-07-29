Um raio em céu azul. Quando Giovanni Malagò anunciou Roberto Mancini como técnico e Claudio Ranieri como diretor técnico da Itália, muitos manifestaram descontentamento e desaprovação. A escolha de entregar o comando da seleção italiana, em um dos momentos mais difíceis do futebol italiano, a um treinador que há três anos saiu de forma repentina para aceitar o comando da Arábia Saudita e um contrato de três anos de 25 milhões de euros por temporada passou a ser alvo de críticas.
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Itália: quanto ganham o técnico Roberto Mancini e o diretor técnico Claudio Ranieri
QUANTO GANHAM MANCINI E RANIERI
Mancini, que se desculpou de forma privada e pública, queria muito voltar a comandar a Itália, e, para isso, disse sim a um contrato de cerca de 2 milhões de euros líquidos por ano, mais bônus. O Corriere della Sera também fala sobre quanto receberá o diretor técnico Claudio Ranieri: menos de 1 milhão por ano. Caberá a eles a tarefa de reconstruir o futebol italiano e levar a Itália à Copa do Mundo de 2030.
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