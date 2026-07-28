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Itália: eis a comissão técnica de Roberto Mancini na seleção italiana

R. Mancini
Itália

Roberto Mancini ainda não é o técnico da Itália, mas todos os sinais apontam nessa direção. Não por acaso, já começam a surgir os nomes de sua comissão técnica: devem fazer parte da equipe do treinador campeão da Euro 2021 Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Leonardo Bonucci. O treinador de goleiros deve ser Marco Roccati, com quem Mancini trabalhou no Al-Sadd.

  • Mancini mira Pozzo

    Mancini pode se tornar o técnico com mais jogos no comando da história da seleção italiana: Vittorio Pozzo lidera a lista com 95, o segundo lugar é de Enzo Bearzot, com 88, e a terceira posição é ocupada justamente por Mancini, com 61.

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