"Isso o enfraquece": ex-jogadores da seleção criticam a forma como Julian Nagelsmann lida com Deniz Undav

Em torno da vitória por 2 a 1 sobre Gana, durante a concentração de março, surgiu um debate nacional sobre a forma como Nagelsmann lidou com Undav. Embora o atacante do VfB Stuttgart tivesse marcado o gol da vitória no final da partida, o técnico de 38 anos fez críticas públicas. “Se ele tivesse jogado os 70 minutos anteriores, não sei se teria conseguido marcar assim. Foi um lance longo, que depois de 70 minutos – especialmente considerando o verão com 42 graus – pode ser difícil para ele”, disse ele, explicando que o artilheiro estaria se colocando sob pressão com seu desejo de ser titular: “Nesse sentido, para mim está tudo bem, assim que ele começar a marcar menos gols. Se ele consegue lidar bem com isso, pode ficar à vontade.”

Entretanto, Nagelsmann deu uma guinada de 180 graus. No programa de entrevistas “Bestbesetzung”, da MagentaTV, ele se desculpou por suas declarações. “Não foi correto e, em termos de severidade, foi muito agressivo para o público.” Essa constatação também resultou de conversas com sua esposa Lena.

“Ele não se fortalece com isso, pelo contrário, acaba se enfraquecendo”, disse Weidenfeller. Oliver Kahn, que também estava presente, considerou questionável o motivo pelo qual Nagelsmann se expôs publicamente e criticou seu estilo de liderança. “É claro que também seria possível simplesmente ligar para o jogador e dizer: ‘Eu exagerei’ e explicar a situação como você a vê, e pronto”, disse o ex-goleiro de classe mundial, enfatizando: “Isso acaba vindo a público de qualquer maneira. Mas tornar isso público agora tem um certo tom.”