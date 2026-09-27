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'Isso nos deu energia!' – Dani Olmo revela o momento exato da virada da Espanha em Wembley
Espanha amplia recorde europeu de invencibilidade com vitória dramática em Wembley
O atacante da Espanha Dani Olmo relembrou uma noite notável no Estádio de Wembley depois de a campeã mundial buscar a reação para garantir uma vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa. Lamine Yamal abriu o placar com menos de dois minutos, antes de Anthony Gordon e um gol de cabeça de Harry Kane colocarem os donos da casa em vantagem.
No entanto, os reservas Alex Baena e Mikel Oyarzabal marcaram no segundo tempo para selar uma virada memorável.
O resultado ampliou a sequência invicta da Espanha para 39 partidas no tempo regulamentar, quebrando o recorde europeu da Itália.
- NurPhoto
Olmo aponta pênalti perdido por Kane como catalisador da virada
Falando em entrevista à Uefa, Olmo revelou que o rumo do jogo mudou de vez quando Kane acertou o travessão em um pênalti no segundo tempo. O astro do Barcelona observou que esse alívio deu energia à Espanha para aumentar a pressão e controlar a posse de bola.
Olmo admitiu que a Espanha não teve foco no primeiro tempo depois de sofrer dois gols rápidos.
"Isso nos deu energia", afirmou Olmo sobre o pênalti perdido por Kane. "Não teria sido fácil se ele tivesse marcado. No fim, ele erra, e isso nos deu energia para continuar, seguir pressionando e jogando. Foi assim que conseguimos."
Ajustes no intervalo e união no banco impulsionam as campeãs do mundo
Ao detalhar a mudança tática da Espanha no intervalo, Olmo destacou o desejo coletivo do elenco de vencer os duelos e jogar de forma mais direta. Ele elogiou a flexibilidade tática do técnico Luis de la Fuente e exaltou os reservas Baena e Oyarzabal por causarem impacto imediato e decisivo ao saírem do banco.
Olmo enfatizou que o vestiário funciona como uma família, em que cada jogador aceita seu papel.
"No intervalo, tentamos nos reorganizar um pouco, ser um pouco mais agressivos com e sem a bola, vencer os duelos, jogar mais direto", acrescentou Olmo. "Mikel e Alex Baena são jogadores importantes para nós. Já somos como uma família. Todos seguimos na mesma direção, que é vencer."
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A Espanha se prepara para duelo contra a Croácia como líder do grupo
A Espanha volta a jogar em casa na noite de terça-feira, quando se prepara para receber a Croácia em Sevilha em seu segundo compromisso pela Liga das Nações. A equipe de De la Fuente busca consolidar sua posição no topo do grupo.
A Inglaterra viaja para enfrentar a Tchéquia na mesma noite em busca de se recuperar da derrota.
Olmo e seus companheiros de equipe tentam ampliar sua histórica sequência de 39 partidas de invencibilidade.
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