'Isso nos deu energia!' – Dani Olmo revela o momento exato da virada da Espanha em Wembley

O atacante da Espanha Dani Olmo relembrou uma noite notável no Estádio de Wembley depois de a campeã mundial buscar a reação para garantir uma vitória por 3 a 2 sobre a Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa. Lamine Yamal abriu o placar com menos de dois minutos, antes de Anthony Gordon e um gol de cabeça de Harry Kane colocarem os donos da casa em vantagem.

No entanto, os reservas Alex Baena e Mikel Oyarzabal marcaram no segundo tempo para selar uma virada memorável.

O resultado ampliou a sequência invicta da Espanha para 39 partidas no tempo regulamentar, quebrando o recorde europeu da Itália.