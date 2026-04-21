Talvez as declarações altamente controversas de Oliver Kahn tenham sido exatamente o impulso motivacional de que Jamal Musiala precisava — após sua longa pausa devido a uma fratura na tíbia e uma grave luxação no tornozelo, após um retorno aos gramados um tanto irregular e após um novo revés de saúde, razão pela qual ele perdeu os jogos internacionais de março.
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"Isso não seria justo": Vincent Kompany alerta o FC Bayern, apesar do timing perfeito
"Ele deveria desistir de participar da Copa do Mundo", disse o ex-presidente do FC Bayern há onze dias na Sky. "Quando sinto que algo não está certo no meu jogo, preciso trabalhar em mim mesmo para estar pronto novamente." Seguiu-se uma onda de indignação pública, acompanhada de amplas manifestações de solidariedade a Musiala, e uma impressionante reação esportiva do jogador ofensivo de 23 anos.
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FC Bayern: Jamal Musiala teve três atuações excelentes consecutivas
Na vitória por 5 a 0 sobre o FC St. Pauli, Musiala voltou a integrar o time titular pela primeira vez em mais de um mês. Ele jogou com a mesma agilidade de sempre, marcou o histórico 101º gol nesta temporada da Bundesliga e ainda deu uma assistência.
Na espetacular vitória por 4 a 3 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Musiala, com um drible, primeiro provocou o primeiro cartão amarelo para Eduardo Camavinga — que mais tarde foi expulso — e, em seguida, preparou de forma espetacular o gol decisivo de empate de Luis Díaz com um passe de calcanhar — tudo isso após entrar no lugar de Serge Gnabry, que, na ausência de Musiala, havia se consolidado na posição preferida deste no meio-campo ofensivo central.
Três dias depois, Gnabry sofreu uma lesão nos adutores da coxa direita durante o treino. Com certeza, o jogador de 30 anos perderá a reta final da temporada com o Bayern de Munique e, provavelmente, também a Copa do Mundo com a seleção alemã. Tanto aqui quanto lá, ele disputa tempo de jogo com Musiala.
Na festa do título contra o VfB Stuttgart, Musiala entrou, como esperado, no time titular no lugar de Gnabry. Ele repetidamente partiu para o drible, abrindo buracos na defesa do Stuttgart; um desses dribles acabou resultando no gol de empate de Raphael Guerreiro. Foi o quarto ponto de Musiala em três jogos. No intervalo, o técnico Vincent Kompany o substituiu – sem exagerar na carga de trabalho! “Foi planejado assim”, garantiu Musiala.
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FC Bayern: Raphael Guerreiro e Lennart Karl também trazem esperança
Para o FC Bayern, a ascensão de Musiala não poderia ter vindo em melhor hora, tendo em vista a ausência de Gnabry. “Na verdade, é uma coincidência que essa lesão do Serge tenha acontecido agora e que o Jamal já não esteja tão longe”, disse Kompany antes mesmo do jogo contra o Stuttgart. Em seguida, ele acrescentou, quase com um tom de descrença: “Jogamos com sucesso grande parte desta temporada sem o Jamal. Mas justamente no momento em que o Serge não está mais aqui, temos um bom Jamal de volta.”
Já desde a fase de jogos internacionais em março, quando Musiala trabalhava individualmente em Munique para seu retorno, Kompany sentiu “que ele estava recuperando um pouco da liberdade”. Ao mesmo tempo, porém, o técnico modera a euforia: “Não posso colocar toda a pressão sobre Jamal agora. Acho que isso não seria justo.” Com 21 participações em gols, Gnabry é, afinal, o quarto melhor artilheiro do FC Bayern nesta temporada, atrás apenas de Harry Kane, Luis Diaz e Michael Olise, e tem apresentado um desempenho consistentemente bom, especialmente nos jogos importantes.
A propósito, Kompany provavelmente não ficou satisfeito apenas com o desempenho de Musiala na partida contra o Stuttgart. Raphael Guerreiro também se destacou com uma ótima atuação, incluindo um gol, posicionando-se como uma possível alternativa de reserva no meio-campo ofensivo para as próximas semifinais da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen e da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. Além disso, Lennart Karl voltou aos treinos após se recuperar de uma lesão muscular e poderá voltar a jogar em breve.
Jamal Musiala: Seus dados de desempenho nesta temporada
Jogos 16 minutos 633 Gols 4 assistências 5