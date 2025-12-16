Internacional tenta avançar por Paulo Pezzolano após ida de Tite para o Cruzeiro

O Internacional tenta avançar nas tratativas pela contratação de Paulo Pezzolano para 2026. O treinador uruguaio era o plano B do presidente Alessandro Barcelos para assumir o cargo para a próxima temporada, como soube a GOAL.
A ideia inicial dos gaúchos era a contratação de Tite, que se acertou com o Cruzeiro até dezembro de 2026. O acordo do técnico com os mineiros frustrou os planos do Internacional, que passou a tratar Pezzolano como prioridade.
O uruguaio terá mais uma conversa com a diretoria do Colorado a fim de avançar nas tratativas para assumir a equipe a partir do próximo ano. O nome tem boa aceitação nos bastidores do Beira-Rio.
|📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢