+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ESP-LIGA-VALLADOLIDAFP
Thiago Fernandes

Internacional tenta avançar por Paulo Pezzolano após ida de Tite para o Cruzeiro

Colorado marca conversa e quer contratar o técnico para a próxima temporada

O Internacional tenta avançar nas tratativas pela contratação de Paulo Pezzolano para 2026. O treinador uruguaio era o plano B do presidente Alessandro Barcelos para assumir o cargo para a próxima temporada, como soube a GOAL.

A ideia inicial dos gaúchos era a contratação de Tite, que se acertou com o Cruzeiro até dezembro de 2026. O acordo do técnico com os mineiros frustrou os planos do Internacional, que passou a tratar Pezzolano como prioridade.

O uruguaio terá mais uma conversa com a diretoria do Colorado a fim de avançar nas tratativas para assumir a equipe a partir do próximo ano. O nome tem boa aceitação nos bastidores do Beira-Rio.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢
  • Pezzolano Cruzeiro 2022Divulgação/Cruzeiro

    Pezzolano no Brasil

    Paulo Pezzolano ganhou notoriedade no futebol brasileiro na passagem pelo Cruzeiro, entre 2022 e 2023. Na ocasião, foi campeão da Série B do Brasileirão com o clube mineiro. Ele acabou deixando a Toca da Raposa II em março de 2023, após a eliminação do time no Campeonato Mineiro daquele ano. Esta deve ser a segunda passagem do uruguaio no futebol nacional. Ele recebeu proposta para assumir o Santos, mas não se empolgou à época.

    • Publicidade
  • Millwall v Watford - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    O que o convenceu?

    Pezzolano tinha interesse em trabalhar no futebol europeu e conseguiu realizar o sonho com passagens por Real Valladolid, da Espanha, e Watford, da Inglaterra. A passagem mais recente na Premier League durou entre maio e outubro de 2025.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0