Internacional v Gremio - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Raisa Simplicio

Flamengo prepara nova investida por Vitão, do Internacional

Com contrato terminando em dezembro de 2026, o prazo se torna um trunfo do time rubro-negro na negociação

  • Internacional v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    INVESTIDA POR VITÃO

    O Flamengo fará uma nova investida pelo zagueiro Vitão, do Internacional, de olho na janela de transferências de janeiro. Rubro-Negro aguarda o desfecho da Copa Intercontinental para intensificar as conversas com o time gaúcho. Segundo soube a GOAL, há cerca de 2 meses, o time carioca procurou a diretoria do Colorado para avisar que havia retomado o interesse. 

    Na ocasião, o Internacional avisou que só ouviria ofertas acima dos 10 milhões de euros. O valor é considerado alto pela diretoria do Flamengo, principalmente porque o zagueiro tem contrato até dezembro de 2026 e em junho poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. 

    É em cima dessa situação que o Flamengo trabalha para oferecer menos ao time Gaúcho. O entendimento do Rubro-Negro é de que a diretoria do Inter será obrigada a aceitar uma oferta menor, uma vez que pode perder o jogador de graça nos próximos meses. 

    Uma saída para o Inter seria uma renovação de contrato com Vitão. A diretoria chegou a sugerir a possibilidade de renovar, colocando uma cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de euros. No entanto, essa possibilidade é tratada como muito difícil internamente. 

  • Internacional v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    EUROPA DE OLHO

    Alguns clubes europeus demonstraram interesse em Vitão, como o Benfica. A informação foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL. Segundo apuração da reportagem, no entanto, nenhuma oferta foi colocada na mesa até o momento. 

    De mais concreto há somente o Flamengo neste momento. O Rubro-Negro, inclusive, já tem um acordo salarial alinhado com o estafe do atleta caso a negociação avance.

