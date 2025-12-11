Flamengo prepara nova investida por Vitão, do Internacional

O Flamengo fará uma nova investida pelo zagueiro Vitão, do Internacional, de olho na janela de transferências de janeiro. Rubro-Negro aguarda o desfecho da Copa Intercontinental para intensificar as conversas com o time gaúcho. Segundo soube a GOAL, há cerca de 2 meses, o time carioca procurou a diretoria do Colorado para avisar que havia retomado o interesse.

Na ocasião, o Internacional avisou que só ouviria ofertas acima dos 10 milhões de euros. O valor é considerado alto pela diretoria do Flamengo, principalmente porque o zagueiro tem contrato até dezembro de 2026 e em junho poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

É em cima dessa situação que o Flamengo trabalha para oferecer menos ao time Gaúcho. O entendimento do Rubro-Negro é de que a diretoria do Inter será obrigada a aceitar uma oferta menor, uma vez que pode perder o jogador de graça nos próximos meses.

Uma saída para o Inter seria uma renovação de contrato com Vitão. A diretoria chegou a sugerir a possibilidade de renovar, colocando uma cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de euros. No entanto, essa possibilidade é tratada como muito difícil internamente.