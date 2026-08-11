Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Djed SpenceGetty
Donny Afroni

Traduzido por

Inter se aproxima de acordo com a estrela do Tottenham Djed Spence, enquanto o clube identifica sucessor de Denzel Dumfries

Mercado da bola
D. Spence
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Tottenham
Premier League

A Inter está entrando nas etapas finais de um acordo para levar o ala do Tottenham Hotspur Djed Spence ao San Siro como substituto direto de Denzel Dumfries. O internacional da Inglaterra surgiu como alvo prioritário da diretoria da Inter, que busca finalizar a transferência antes do início da nova campanha da Serie A.

  • Inter acelera por zagueiro do Tottenham

    A Inter fez sua investida por Spence, com o internacional inglês do Tottenham agora firmemente na mira da equipe nerazzurra. Segundo a La Gazzetta dello Sport, nas últimas horas, as negociações entre os dois clubes se intensificaram significativamente, aproximando as partes de um acordo definitivo que faria o jogador de 26 anos se transferir para Milão. A expectativa é de que o negócio seja fechado por uma taxa na casa dos € 30 milhões, mais bônus relacionados a desempenho. A menos que surjam complicações de última hora, Spence será o homem encarregado de suceder Denzel Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid, preenchendo efetivamente a última lacuna restante na estrutura do elenco de Chivu enquanto o clube se prepara para brigar pelo título.

    No entanto, os torcedores talvez tenham que esperar um pouco para ver o defensor em ação em jogos oficiais. Assim como seu compatriota John Stones, que abriu caminho para o talento inglês no clube, Spence só recentemente voltou aos treinamentos após uma pausa prolongada depois de sua campanha com a Inglaterra na Copa do Mundo.

    • Publicidade
  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Superioridade tática em relação a alvos alternativos

    A Inter nunca perdeu de fato o interesse em Spence, apesar de ter explorado outras alternativas durante a janela de verão. O clube estava esperando o Tottenham reduzir sua avaliação inicial de € 40 milhões e o técnico Roberto De Zerbi dar o sinal verde para a venda. Nesse período, o presidente Beppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio verificaram a disponibilidade de Moussa Diaby, o ponta francês que atualmente joga nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, a investida por Diaby era repleta de complicações, desde as significativas exigências salariais do jogador até a dificuldade de negociar com o Al-Ittihad.

    Fundamentalmente, Spence não é considerado uma opção secundária ou um "plano B" pela comissão técnica da Inter. Tanto do ponto de vista tático quanto físico, ele é, na verdade, o preferido em relação a Diaby para as exigências específicas da função de ala.

  • A situação de Luis Henrique e da Roma

    A busca por Spence segue sendo uma prioridade para a Inter, independentemente do que aconteça com o futuro de Luis Henrique. Segundo relatos, a Roma está pronta para testar a determinação da Inter com uma oferta substancial pelo brasileiro, com valores entre €25 milhões e €30 milhões sendo discutidos. Isso representa uma quantia significativa que os dirigentes da Inter avaliam neste momento. No entanto, Luis Henrique é um perfil que não parece ter convencido totalmente Gian Piero Gasperini, caso ele esteja envolvido em futuras mudanças estruturais, e o clube segue cauteloso após as complicações que surgiram durante o negócio por Kone no ano passado.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Montagem do elenco e solidez defensiva

    Segundo relatos, Spence está ansioso para receber o sinal verde final para voar a Milão e assinar o que deve ser um contrato de quatro anos. Ele já entrou em contato com Stones para conversar sobre a vida na Itália. A perspectiva de os dois ingleses se reencontrarem em Appiano Gentile está cada vez mais provável.

    Em relação ao atual setor defensivo, Benjamin Pavard comunicou a Chivu e aos diretores o desejo de permanecer no clube. As atuações do francês durante a turnê de pré-temporada foram exemplares, e sua postura nos treinamentos foi descrita como irrepreensível por pessoas de dentro do grupo.

Amistosos de clubes
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Amistosos de clubes
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Bétis crest
Bétis
BET