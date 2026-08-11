Getty
Traduzido por
Inter se aproxima de acordo com a estrela do Tottenham Djed Spence, enquanto o clube identifica sucessor de Denzel Dumfries
Inter acelera por zagueiro do Tottenham
A Inter fez sua investida por Spence, com o internacional inglês do Tottenham agora firmemente na mira da equipe nerazzurra. Segundo a La Gazzetta dello Sport, nas últimas horas, as negociações entre os dois clubes se intensificaram significativamente, aproximando as partes de um acordo definitivo que faria o jogador de 26 anos se transferir para Milão. A expectativa é de que o negócio seja fechado por uma taxa na casa dos € 30 milhões, mais bônus relacionados a desempenho. A menos que surjam complicações de última hora, Spence será o homem encarregado de suceder Denzel Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid, preenchendo efetivamente a última lacuna restante na estrutura do elenco de Chivu enquanto o clube se prepara para brigar pelo título.
No entanto, os torcedores talvez tenham que esperar um pouco para ver o defensor em ação em jogos oficiais. Assim como seu compatriota John Stones, que abriu caminho para o talento inglês no clube, Spence só recentemente voltou aos treinamentos após uma pausa prolongada depois de sua campanha com a Inglaterra na Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
Superioridade tática em relação a alvos alternativos
A Inter nunca perdeu de fato o interesse em Spence, apesar de ter explorado outras alternativas durante a janela de verão. O clube estava esperando o Tottenham reduzir sua avaliação inicial de € 40 milhões e o técnico Roberto De Zerbi dar o sinal verde para a venda. Nesse período, o presidente Beppe Marotta e o diretor esportivo Piero Ausilio verificaram a disponibilidade de Moussa Diaby, o ponta francês que atualmente joga nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, a investida por Diaby era repleta de complicações, desde as significativas exigências salariais do jogador até a dificuldade de negociar com o Al-Ittihad.
Fundamentalmente, Spence não é considerado uma opção secundária ou um "plano B" pela comissão técnica da Inter. Tanto do ponto de vista tático quanto físico, ele é, na verdade, o preferido em relação a Diaby para as exigências específicas da função de ala.
A situação de Luis Henrique e da Roma
A busca por Spence segue sendo uma prioridade para a Inter, independentemente do que aconteça com o futuro de Luis Henrique. Segundo relatos, a Roma está pronta para testar a determinação da Inter com uma oferta substancial pelo brasileiro, com valores entre €25 milhões e €30 milhões sendo discutidos. Isso representa uma quantia significativa que os dirigentes da Inter avaliam neste momento. No entanto, Luis Henrique é um perfil que não parece ter convencido totalmente Gian Piero Gasperini, caso ele esteja envolvido em futuras mudanças estruturais, e o clube segue cauteloso após as complicações que surgiram durante o negócio por Kone no ano passado.
- Getty Images Sport
Montagem do elenco e solidez defensiva
Segundo relatos, Spence está ansioso para receber o sinal verde final para voar a Milão e assinar o que deve ser um contrato de quatro anos. Ele já entrou em contato com Stones para conversar sobre a vida na Itália. A perspectiva de os dois ingleses se reencontrarem em Appiano Gentile está cada vez mais provável.
Em relação ao atual setor defensivo, Benjamin Pavard comunicou a Chivu e aos diretores o desejo de permanecer no clube. As atuações do francês durante a turnê de pré-temporada foram exemplares, e sua postura nos treinamentos foi descrita como irrepreensível por pessoas de dentro do grupo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.