Inter se aproxima de acordo com a estrela do Tottenham Djed Spence, enquanto o clube identifica sucessor de Denzel Dumfries

A Inter fez sua investida por Spence, com o internacional inglês do Tottenham agora firmemente na mira da equipe nerazzurra. Segundo a La Gazzetta dello Sport, nas últimas horas, as negociações entre os dois clubes se intensificaram significativamente, aproximando as partes de um acordo definitivo que faria o jogador de 26 anos se transferir para Milão. A expectativa é de que o negócio seja fechado por uma taxa na casa dos € 30 milhões, mais bônus relacionados a desempenho. A menos que surjam complicações de última hora, Spence será o homem encarregado de suceder Denzel Dumfries, que se transferiu para o Real Madrid, preenchendo efetivamente a última lacuna restante na estrutura do elenco de Chivu enquanto o clube se prepara para brigar pelo título.

No entanto, os torcedores talvez tenham que esperar um pouco para ver o defensor em ação em jogos oficiais. Assim como seu compatriota John Stones, que abriu caminho para o talento inglês no clube, Spence só recentemente voltou aos treinamentos após uma pausa prolongada depois de sua campanha com a Inglaterra na Copa do Mundo.