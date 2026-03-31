Inter pressiona pela contratação de Palestra: oferta para a Atalanta já está pronta

Nesta temporada, muitos olheiros estrangeiros vieram para observar de perto Palestra, jogador de propriedade da Atalanta que o Cagliari contratou por empréstimo sem opção de compra por um valor próximo a um milhão de euros — o acordo não prevê direitos nem obrigações de resgate —, sinal de que, desde o início, o clube sempre acreditou muito nas qualidades do jovem. Os dirigentes da Série A também incluíram o perfil do jogador em seus bancos de dados; entre os clubes que demonstraram maior interesse em Palestra está o Inter: segundo o Corriere della Sera, os nerazzurri estariam pensando em reservar um orçamento de 35 milhões para contratar o lateral da Atalanta.



