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CM palestra inter
Francesco Guerrieri

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Inter pressiona pela contratação de Palestra: oferta para a Atalanta já está pronta

Inter de Milão
M. Palestra
Atalanta
Campeonato Italiano
Mercado da bola

Os nerazzurri querem superar a concorrência pelo lateral nascido em 2005, emprestado (sem opção de compra) ao Cagliari

Entre as - poucas - notícias positivas do futebol italiano está a ascensão de Marco Palestra: lateral direito nascido em 2005, em sua primeira temporada na Série A já conquistou a vaga de titular na lateral do Cagliari, atraindo também a atenção do técnico da Seleção Nacional, Rino Gattuso, que o escalou pela primeira vez na semifinal dos playoffs das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte e provavelmente hoje ele ficará no banco na final contra a Bósnia. Jovem talento de qualidade, ele já está sob os holofotes do mercado.


  • A JOGADA DO INTER

    Nesta temporada, muitos olheiros estrangeiros vieram para observar de perto Palestra, jogador de propriedade da Atalanta que o Cagliari contratou por empréstimo sem opção de compra por um valor próximo a um milhão de euros — o acordo não prevê direitos nem obrigações de resgate —, sinal de que, desde o início, o clube sempre acreditou muito nas qualidades do jovem. Os dirigentes da Série A também incluíram o perfil do jogador em seus bancos de dados; entre os clubes que demonstraram maior interesse em Palestra está o Inter: segundo o Corriere della Sera, os nerazzurri estariam pensando em reservar um orçamento de 35 milhões para contratar o lateral da Atalanta.


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  • JÁ FORAM RECUSADOS 20 MILHÕES DA PREMIER LEAGUE

    Por outro lado, porém, é preciso levar em conta a família Percassi, que, como sempre, não pretende fazer concessões e, no momento, não está considerando a venda de Palestra. Da mesma forma que não quis deixá-lo sair no verão, quando o Liverpool se apresentou com quase 20 milhões, transferindo depois essa quantia ao Parma pela contratação de Leoni. Ou mesmo antes disso, com a Juventus e a Roma que se manifestaram, mas encontraram a porta fechada pelos nerazzurri.

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