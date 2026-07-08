Enquanto a Copa do Mundo entra na reta final, as primeiras equipes da Série A começam a se reunir para uma temporada que promete ser cada vez mais equilibrada. Luca Marchegiani, comentarista da Sky Sport, fez suas previsões para o campeonato, que começa em pouco mais de um mês. Estas foram suas palavras à Fanpage.
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Inter, ouça Marchegiani: “Martinez-Provedel? É um risco. Eles vão disputar a vaga, não é algo tão certo assim”
“Di Gregorio? Ele teve suas chances, mas provavelmente chegou à Juventus em um momento muito particular e precisaria de mais uma etapa intermediária antes do grande salto. Ele fez o que pôde, mas está claro que, em um clube como esse, é preciso ter não só estrutura técnica, mas também experiência e personalidade — algo que nem todos têm. Para mim, seria perfeito apostar no Dibu Martinez; ele está fazendo uma excelente Copa do Mundo e é, sem dúvida, uma aquisição importante do ponto de vista da personalidade. É claro que também são necessárias outras qualidades e habilidades, pois, ao longo de sua história, a Juventus está acostumada ao melhor e sempre teve goleiros de nível mundial.”
“Sobre o Napoli, entre Milinkovic-Savic e Meret? Não concordo totalmente com relação a Meret. Na minha opinião, ele é um goleiro tecnicamente excelente, mas foi questionado principalmente no ano passado, quando alternava a posição de titular com Milinkovic-Savic. Ele precisaria de uma injeção de confiança; nesse sentido, talvez não fosse nada mal fazer uma mudança. Aos 29 anos, ele ainda tem espaço e tempo para continuar e completar seu desenvolvimento.”
“O Inter com Martinez como titular e Provedel como reserva? Acho que é uma escolha delicada. Uma dupla arriscada, porque Provedel não vem para Milão para ser reserva. Ele é um goleiro competitivo; não acredito que o caminho para Martinez esteja aberto de antemão. Ele terá que disputar a vaga: estou curioso para ver como a situação vai se desenrolar, porque não é tão óbvia quanto parece neste momento”.
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