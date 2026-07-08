“Di Gregorio? Ele teve suas chances, mas provavelmente chegou à Juventus em um momento muito particular e precisaria de mais uma etapa intermediária antes do grande salto. Ele fez o que pôde, mas está claro que, em um clube como esse, é preciso ter não só estrutura técnica, mas também experiência e personalidade — algo que nem todos têm. Para mim, seria perfeito apostar no Dibu Martinez; ele está fazendo uma excelente Copa do Mundo e é, sem dúvida, uma aquisição importante do ponto de vista da personalidade. É claro que também são necessárias outras qualidades e habilidades, pois, ao longo de sua história, a Juventus está acostumada ao melhor e sempre teve goleiros de nível mundial.”