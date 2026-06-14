Inter, Ndoye é alternativa a Palestra: as últimas notícias sobre Kayode e Dodô

O principal alvo para substituir Denzel Dumfries, que se tornará jogador do Real Madrid, é Marco Palestra. O lateral da Atalanta está no topo da lista de desejos do Inter, mas o principal problema continua sendo a diferença entre a oferta e a demanda: em Milão, estão dispostos a investir cerca de 45 milhões, incluindo bônus, enquanto em Bérgamo pedem mais 10 milhões.

Há a vontade de chegar a um acordo, apesar do interesse do Manchester City, mas, enquanto isso, a Inter quer se precaver e está avaliando também outras alternativas.