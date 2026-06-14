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Inter, Ndoye é alternativa a Palestra: as últimas notícias sobre Kayode e Dodô

Inter de Milão
Mercado da bola
Atalanta
Campeonato Italiano
M. Palestra
D. Ndoye

O suíço volta a ser assunto de destaque no clube nerazzurro.

O principal alvo para substituir Denzel Dumfries, que se tornará jogador do Real Madrid, é Marco Palestra. O lateral da Atalanta está no topo da lista de desejos do Inter, mas o principal problema continua sendo a diferença entre a oferta e a demanda: em Milão, estão dispostos a investir cerca de 45 milhões, incluindo bônus, enquanto em Bérgamo pedem mais 10 milhões.

Há a vontade de chegar a um acordo, apesar do interesse do Manchester City, mas, enquanto isso, a Inter quer se precaver e está avaliando também outras alternativas.

  • NDOYE NA MIRINHA

    De acordo com ojornal Il Giorno, Dan Ndoye, que o Inter já havia tentado contratar no verão passado, estaria novamente na mira dos nerazzurri. O jogador, que atualmente atua pelo Nottingham Forest — clube para o qual se transferiu há um ano, vindo do Bologna —, conhece bem o campeonato italiano e representaria, portanto, uma opção que combina experiência e qualidade.

    Não se pode esquecer, além disso, que justamente os ingleses estão interessados em Davide Frattesi e já iniciaram contato com os nerazzurri, tendo recebido, inclusive, uma resposta positiva quanto à transferência do meio-campista italiano.

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  • DODO E KAYODE

    Outros dois nomes associados aos nerazzurri são Michael Kayode e Dodo. O italiano, nascido em 2004, que atualmente joga pelo Brentford, já foi alvo do interesse da Juventus e do Napoli no passado, mas os clubes nunca avançaram de fato. Já Dodo havia entrado na lista dos dirigentes do Inter quando ocorreram as primeiras negociações por Dumfries no passado.

    No entanto, esses dois nomes permanecem em segundo plano na hierarquia, já que o principal alvo é Palestra, pelo que os nerazzurri tentarão chegar a um acordo com a Atalanta.