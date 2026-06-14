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Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

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Inter: nada de mais nenhum empréstimo para Pavard; impacto no balanço e avaliação; o que pode acontecer no verão

Inter de Milão
Campeonato Italiano
Mercado da bola
B. Pavard

O francês não faz parte dos planos de Chivu.

Após um ano muito difícil no Marselha, Benjamin Pavard retornará ao Inter. Os franceses decidiram não exercer o direito de resgate do zagueiro, que voltará a Milão, trazendo consigo um salário elevado, de 5 milhões de euros por temporada, considerado excessivo pela diretoria em relação aos parâmetros atuais.

Será um assunto delicado para o Inter, que, de fato, não parece disposto a manter o ex-jogador do Bayern de Munique, que não está nos planos de Chivu. A decisão já está tomada e a diretoria definiu como procederá nesta janela de transferências, ou seja, tentando vender o zagueiro a título definitivo.

  • OS CENÁRIOS DE MERCADO

    Pavard não faz parte dos planos de Chivu. A “troca” com Akanji neste verão foi muito proveitosa para os nerazzurri, e o futuro do francês está traçado: ele partirá. Conforme informa o Sport Mediaset, porém, a intenção da diretoria da Viale della Liberazione é não prosseguir com outro empréstimo.

    O objetivo do Inter, após o Marselha não ter exercido a opção de compra, será vender Pavard, adquirido por 31,3 milhões em 2023, a título definitivo.

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  • QUANTO O INTER PEDE

    Depois de perder uma receita potencial de 15 milhões de euros devido ao não exercício da opção de compra pelo Marselha, o Inter não parece disposto a baixar muito o valor que os franceses teriam que pagar.

    Os nerazzurri consideram apenas uma venda definitiva por um valor entre 10 e 15 milhões de euros, de modo a evitar um prejuízo e economizar um salário de 5 milhões de euros por temporada.

  • QUANTO CUSTA O PAVARD NO BALANÇO

    O zagueiro ainda se beneficia do Decreto Crescimento e seu salário, bruto, representa 6,55 milhões de euros para as finanças do clube nerazzurro. A parcela de amortização anual, por outro lado, é de 6,26 milhões e, após três temporadas, o custo residual é de 12,52 milhões de euros. Esse seria, portanto, o valor mínimo a ser obtido para não se registrar prejuízo.

    Considerando, porém, também o salário, o custo anual de Pavard na Inter é de 12,81 milhões de euros brutos por temporada.

  • A TEMPORADA DE PAVARD

    Na última temporada no Marselha, Pavard disputou um total de 36 partidas, marcando um gol e dando três assistências em todas as competições, primeiro sob o comando de Roberto De Zerbi e depois de Habib Beye.