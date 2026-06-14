Após um ano muito difícil no Marselha, Benjamin Pavard retornará ao Inter. Os franceses decidiram não exercer o direito de resgate do zagueiro, que voltará a Milão, trazendo consigo um salário elevado, de 5 milhões de euros por temporada, considerado excessivo pela diretoria em relação aos parâmetros atuais.

Será um assunto delicado para o Inter, que, de fato, não parece disposto a manter o ex-jogador do Bayern de Munique, que não está nos planos de Chivu. A decisão já está tomada e a diretoria definiu como procederá nesta janela de transferências, ou seja, tentando vender o zagueiro a título definitivo.