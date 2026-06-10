Inter mantém contato com o Pisa por Akinsanmiro e Cocchi

O Pisa já informou ao Inter que exercerá o direito de resgate para adquirir definitivamente o meio-campista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro (nascido em 2004, ex-Sampdoria) por 6 milhões de euros. Nesta temporada, ele disputou 25 partidas, com 1 assistência e 2 cartões amarelos. O Inter possui um direito de recompra fixado em 7,5 milhões de euros.





Além disso, o Pisa solicitou informações sobre Matteo Cocchi.

O lateral-esquerdo nascido em 2007 (com 4 partidas na equipe principal) acumulou 27 partidas na Sub-23 da Série C, com 1 gol, 2 assistências, 2 advertências e uma expulsão.





Outro time da Série B (o Padova) está de olho nele, sem esquecer que ele poderia ser incluído como contrapartida técnica na negociação com a Atalanta por Marco Palestra, que voltou a Bergamo após um empréstimo ao Cagliari e é o principal alvo do Inter para substituir Denzel Dumfries, que foi para o Real Madrid.



