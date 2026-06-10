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Grafica Calciomercato Akinsanmiro 16.9Calciomercato/Getty

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Inter mantém contato com o Pisa por Akinsanmiro e Cocchi

Inter de Milão
E. Akinsanmiro
Pisa
M. Cocchi
Mercado da bola
Inter U23
Calcio Padova
Serie B

Dois jovens estão no centro das negociações entre os clubes.

O Pisa foi rebaixado para a Série B, mas está trabalhando para montar um time capaz de lutar pelo retorno à Série A.


Após a demissão do sueco Oscar Hiljemark, que havia assumido o cargo no lugar de Alberto Gilardino em fevereiro passado, vindo do Elfsborg, o clube da Toscana contrata Paolo Bianco, do Monza, como novo técnico, após receber uma recusa de Fabio Pecchia.

  • NEGÓCIOS COM O INTER

    O Pisa já informou ao Inter que exercerá o direito de resgate para adquirir definitivamente o meio-campista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro (nascido em 2004, ex-Sampdoria) por 6 milhões de euros. Nesta temporada, ele disputou 25 partidas, com 1 assistência e 2 cartões amarelos. O Inter possui um direito de recompra fixado em 7,5 milhões de euros.


    Além disso, o Pisa solicitou informações sobre Matteo Cocchi.

    O lateral-esquerdo nascido em 2007 (com 4 partidas na equipe principal) acumulou 27 partidas na Sub-23 da Série C, com 1 gol, 2 assistências, 2 advertências e uma expulsão.


    Outro time da Série B (o Padova) está de olho nele, sem esquecer que ele poderia ser incluído como contrapartida técnica na negociação com a Atalanta por Marco Palestra, que voltou a Bergamo após um empréstimo ao Cagliari e é o principal alvo do Inter para substituir Denzel Dumfries, que foi para o Real Madrid.


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