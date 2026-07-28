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Sucic InterGetty Images

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Inter: dois clubes ingleses querem Petar Sucic, a resposta de Marotta

P. Sucic
Mercado da bola
Inter de Milão

A Premier League chama Petar Sucic. Segundo o que escreve hoje o Corriere dello Sport, Leeds e Newcastle pediram informações pelo meio-campista croata, vinculada à Inter até 2030. A Inter deixou claro que a jogadora não está à venda, mas pode mudar de ideia caso cheguem propostas próximas dos 40 milhões de euros.

  • QUANTO CUSTOU À INTER

    Sucic foi contratado em definitivo no ano passado junto ao Dinamo Zagreb por 14 milhões de euros + 2 em bônus. Na Inter, recebe 1,5 milhão de euros líquidos, 2,77 milhões brutos. No ano passado, disputou 54 partidas, com 4 gols e 5 assistências.

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