Inter de olho em Bassey, do Fulham: ele pode sair de graça, quem é

Quem noticia o interesse da equipe de Chivu por Bassey é a Italpress, segundo a qual os contatos entre o defensor e seu atual clube, o Fulham, estariam em um ponto de virada. O nigeriano de 26 anos está em fim de contrato com os londrinos, que gostariam de mantê-lo (e têm uma opção para estender seu vínculo por mais um ano), e o jogador está avaliando as ofertas recebidas para entender se vai seguir ligado aos Cottagers ou deixar o contrato chegar ao fim e assinar com seu próximo time já em janeiro, de modo a não custar nada ao próximo clube, que o compraria em julho.





A Inter, enfim, mantém a esperança e fareja o grande golpe. Desde o último inverno, Bassey está no caderno de anotações da diretoria da Inter, que aprecia sua força física, a habilidade na construção das jogadas e a versatilidade. O nigeriano pode atuar tanto como zagueiro central quanto pela esquerda da zaga e como lateral-esquerdo. O Fulham o tirou do Ajax em julho de 2023, pagando mais de 20 milhões de euros e já o escalou 3 vezes neste novo campeonato que acabou de começar.





Pilar das Super Eagles, o jogador nascido em 1999 nasceu na Itália, em Aosta, e também tem passaporte inglês. Nascido em 31 de dezembrono Vale de Aosta, filho de pais nigerianos, passou justamente na capital do Vale de Aosta os primeiros anos de vida na Itália antes de se transferir com a família para a Inglaterra, abandonando também o sobrenome do pai. Das categorias de base do Leicester, passou para o Glasgow Rangers, antes dos chamados de Ajax e Fulham e à espera da transferência para um grande clube.