Inter: Cancelo não quer voltar para a Arábia; o Barcelona tenta mantê-lo, mas ele pode voltar ao mercado

O nome de João Cancelo agitou a última janela de transferências de inverno. O lateral português rompeu com o Al-Hilal, de Simone Inzaghi, e pressionou para ser transferido, acabando no centro da disputa entre Inter e Barcelona, vencida pelos catalães também e sobretudo devido à forte vontade do jogador.





No fim, os catalães fecharam a negociação com o clube árabe por empréstimo, mas, de vista do próximo verão, o caso Cancelo pode se reabrir, já que, conforme relatado por Fabrizio Romano, não há vontade do português de voltar à Arábia.



