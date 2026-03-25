Inter, Calhanoglu: “A Juventus e o Barcelona me queriam. Chivu dá uma chance a todos; com Inzaghi era diferente”

Hakan Çalhanoğlu e a chegada de Cristian Chivu ao comando do Inter: “Com ele, há oportunidades para todos. Com Inzaghi era diferente”.





O meio-campista nerazzurro conversou com a KAFA Sports e, com os repórteres do canal turco no YouTube, abordou vários temas, desde sua transferência do Milan para o Inter até as novidades enfrentadas pelo clube da Viale della Liberazione neste verão.





Em particular, a mudança no comando técnico, com a saída de Simone Inzaghi e a chegada de Cristian Chivu.









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