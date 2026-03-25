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Grafica Calciomercato Calhanoglu Inter 16.9Calciomercato/Getty

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Inter, Calhanoglu: “A Juventus e o Barcelona me queriam. Chivu dá uma chance a todos; com Inzaghi era diferente”

Inter de Milão
Mercado da bola
H. Calhanoglu
Campeonato Italiano
C. Chivu
S. Inzaghi
Milan
Barcelona
Juventus
La Liga

O meio-campista turco fala sobre a transição de Inzaghi para Chivu e revela alguns bastidores do mercado de transferências.

Hakan Çalhanoğlu e a chegada de Cristian Chivu ao comando do Inter: “Com ele, há oportunidades para todos. Com Inzaghi era diferente”.


O meio-campista nerazzurro conversou com a KAFA Sports e, com os repórteres do canal turco no YouTube, abordou vários temas, desde sua transferência do Milan para o Inter até as novidades enfrentadas pelo clube da Viale della Liberazione neste verão.


Em particular, a mudança no comando técnico, com a saída de Simone Inzaghi e a chegada de Cristian Chivu.



O mercado de transferências já começou: quais serão as transferências mais importantes do verão? Comece a descobrir em nossa seção dedicada, com odds aumentadas no futebol, tênis e outros esportes. 

  • DE CHIVU A INZAGHI

    Justamente sobre esse assunto, Calhanoglu destaca que a adaptação ao técnico romeno foi rápida:


    “Chivu já treinava a equipe juvenil do Inter; às vezes, fazíamos jogos-treino contra o time dele. Quando ele começou a trabalhar conosco, a equipe o aceitou muito rapidamente. Ele também jogou no Inter, e isso é, sem dúvida, uma vantagem. Ele dá uma oportunidade a todos, inclusive aos jogadores mais jovens. Com Inzaghi era diferente; ele tem mais experiência. Eles têm duas filosofias distintas.”

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  • DO INTER PARA O MILAN

    O meio-campista turco reconhece que a transferência do Milan para o Inter “foi um passo difícil” e explica a receita para lidar com a transição:


    “Primeiro, você precisa provar o seu valor e mostrar que está em boa forma. E depois, também com os torcedores, você tinha que convencê-los de que daria sempre 100%. Mas meu primeiro jogo correu bem, marquei um gol e dei uma assistência. Fiquei sinceramente entusiasmado com aquele jogo, foi uma experiência nova, digamos que uma transição na minha carreira”.

  • A EVOLUÇÃO COMO MEIO-CAMPISTA

    Calhanoglu mudou de função no Inter, passando de meia-atacante/meio-campista para volante:


    “Quando cheguei — conta à KAFA Sports —, Marcelo Brozovic jogava nessa posição e jogávamos juntos com frequência. Depois que ele saiu, o técnico estava pensando em como reorganizar essa função e então me disse que gostaria de me colocar à prova. Eu aceitei porque a posição era diferente, mas não muito.”


    Mas havia algumas diferenças:


    “Claro, talvez eu me afaste da área, mas tenho um maior controle do jogo. Desempenho uma função que é ao mesmo tempo ofensiva e defensiva, gosto de ajudar a equipe. Meu jogo mudou, gosto de me aventurar em novos desafios”.

  • AS RELAÇÕES COM OS COLEGAS

    O meio-campista turco explica então a relação com seus companheiros de equipe:


    “Sinceramente, me dou bem com todos, mas principalmente com Manuel Akanji, Yann Sommer, Marcus Thuram, Denzel Dumfries e Yann Bisseck”.


    Com Akanji, porém, há uma ligação especial:


    “Sim, porque ele fala alemão e nossos filhos estudam todos na mesma escola. Mas Denzel Dumfries também gosta muito dos turcos”.

  • "HAVIA A JUVENTUS E O BARCELONA"

    Calhanoglu volta a falar sobre sua saída do Milan ao término do contrato: “Esperamos até o último momento que o Milan fizesse uma proposta de renovação, mas ela não chegou”.


    O turco revela os bastidores:


    “Nesse momento, meu agente chegou e me disse que havia uma oferta do Barcelona e que a Juventus também estava interessada”.


    Então, porém, surgiu a Inter:


    “No último momento. Inzaghi ligava o tempo todo, ele me queria muito. Naquele momento, me perguntei: ‘Mas como é possível ir do Milan para a Inter?’. O agente me disse: ‘Durma e pense nisso, depois, quando acordar, me ligue’. Eu aceitei”.


    E sem a influência de ninguém:


    “Foi uma decisão minha. Quando a comuniquei à minha família, eles a aceitaram”.