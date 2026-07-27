A Inter já escolheu: na defesa, a primeira contratação será, salvo mudança de planos, a que levará John Stones a vestir, a custo zero, a camisola do Inter. Ao início da noite, chegou a luz verde para um contrato de dois anos com opção, no valor de 4 milhões por temporada, para o inglês, ex-Manchester City, e pelo qual não haverá qualquer desembolso financeiro por parte da direção do clube para o passe.





O orçamento continua, assim, intacto e, nesta perspetiva, continuam a registar-se movimentações em torno do nome de Curtis Jones, uma pista que se manteve discreta, mas que continua incrivelmente viva.



