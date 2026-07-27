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Grafica Jones Inter
Emanuele Tramacere

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Inter, a pista Curtis Jones continua em aberto

Inter de Milão
C. Jones
Mercado da bola
Liverpool

O médio do Liverpool continua a ser uma pista quente para o Inter

A Inter já escolheu: na defesa, a primeira contratação será, salvo mudança de planos, a que levará John Stones a vestir, a custo zero, a camisola do Inter. Ao início da noite, chegou a luz verde para um contrato de dois anos com opção, no valor de 4 milhões por temporada, para o inglês, ex-Manchester City, e pelo qual não haverá qualquer desembolso financeiro por parte da direção do clube para o passe.


O orçamento continua, assim, intacto e, nesta perspetiva, continuam a registar-se movimentações em torno do nome de Curtis Jones, uma pista que se manteve discreta, mas que continua incrivelmente viva.


  • Ele força apesar de Iraola

    Segundo o que foi noticiado pela Sportitalia, nestes dias o novo treinador do Liverpool, Andoni Iraola, expôs-se publicamente ao confirmar a estima pelo médio inglês e a vontade de mantê-lo com a camisola dos Reds também nesta temporada.


    Ainda assim, apesar disso, é precisamente o jogador quem pressiona para manter aberta a porta que leva (jogo de palavras) ao Inter. O jogador nascido em 2001 reiterou, de facto, aos dirigentes do Inter a própria disponibilidade para se transferir para Milão nesta janela de transferências.

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  • Contrato, valores e... Frattesi

    Até hoje, não há uma oferta concreta da Inter por ele, com a última proposta ao Liverpool ainda parada naquela do fim de junho, de 25 milhões de euros pelo passe. Apesar de um contrato até 30 de junho de 2027 e, portanto, de faltar apenas um ano, por Curtis Jones os Reds pedem propostas de pelo menos 40 milhões de euros.


    Um valor demasiado alto para as possibilidades da Inter e ainda mais sem a saída daquele que deveria deixar lugar a Jones no plantel. As posições inverteram-se em relação a janeiro e agora é a não saída de Davide Frattesi a bloquear a operação de entrada.

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