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Inglaterra convoca dois substitutos após Cole Palmer, Declan Rice e dupla do Manchester United deixarem a seleção
Tuchel é forçado a fazer mudanças precoces no elenco
Os preparativos de Tuchel para a próxima campanha da Inglaterra na Liga das Nações foram significativamente prejudicados por uma série de baixas de peso. O atacante decisivo do Chelsea, Cole Palmer, o poderoso Declan Rice, do Arsenal, e a dupla do Manchester United formada por Kobbie Mainoo e Marcus Rashford foram todos cortados da seleção. O defensor do Newcastle United, Tino Livramento, completa a lista de cinco jogadores que não participarão dos próximos compromissos internacionais, deixando o técnico alemão com várias lacunas a preencher em sua configuração tática.
Em resposta a essas ausências, Tuchel recorreu à juventude e à familiaridade ao convocar o meio-campista do Everton James Garner e o capitão do Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. A dupla deve se juntar ao restante do grupo da Inglaterra na terça-feira.
Embora a perda de titulares estabelecidos como Rice e Palmer seja um golpe, isso abre a porta para Garner e Gibbs-White reivindicarem seu espaço permanente nos planos do novo treinador, enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar a elite do futebol europeu no grupo A da Liga das Nações.
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Gibbs-White e Garner têm sua chance
Para Gibbs-White, a convocação marca um retorno rápido ao cenário internacional depois de ele ter ficado por pouco fora da seleção inicial de 27 jogadores. O líder do Nottingham Forest já soma seis partidas por seu país e era muito bem avaliado pela comissão técnica durante o processo de seleção. Ao falar sobre seu processo de decisão, Tuchel disse na sexta-feira que Gibbs-White, de 26 anos, esteve perto de ser incluído no grupo original, destacando a forma consistente do meio-campista na Premier League como principal motivo para sua inclusão agora.
Garner também está de volta ao ambiente da seleção principal depois de já ter representado a Inglaterra no início deste ano. O jogador do Everton fez suas duas primeiras aparições pela equipe principal em março, mas, assim como Gibbs-White, não fazia parte do elenco que viajou para a Copa do Mundo de 2026.
Controle de carga e preocupações com lesão
A saída de Palmer é talvez a mais surpreendente, já que ele havia retornado recentemente ao grupo depois de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo. Segundo informações, a estrela do Chelsea, que recentemente atuou em uma derrota pesada para o Brentford, está se afastando por controle de carga e uma pequena preocupação com lesão. Ao que tudo indica, foi tomada uma decisão em conjunto entre clube e seleção para garantir que o jogador de 24 anos não agrave qualquer problema subjacente.
Os problemas físicos do Manchester United também tiveram papel na redução das opções de Tuchel. Tanto Kobbie Mainoo quanto Marcus Rashford tiveram de deixar o campo durante o recente empate por 1 a 1 do United com o Fulham. Mainoo ficou em campo por 80 minutos em Craven Cottage antes de ser substituído, enquanto a saída de Rashford também aconteceu por queixas físicas.
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Enfrentando um calendário difícil da Liga das Nações
O momento dessas lesões é particularmente infeliz, dado o calibre dos adversários que a Inglaterra tem pela frente. A seleção inglesa está programada para estrear na Liga das Nações contra uma forte equipe da Espanha em 26 de setembro, em uma partida que servirá como um duro teste para a visão tática de Tuchel. Depois do duelo com as campeãs do mundo, a Inglaterra ainda terá uma rodada dupla contra a República Tcheca e um difícil compromisso fora de casa contra a Croácia.
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