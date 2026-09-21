Inglaterra convoca dois substitutos após Cole Palmer, Declan Rice e dupla do Manchester United deixarem a seleção

Os preparativos de Tuchel para a próxima campanha da Inglaterra na Liga das Nações foram significativamente prejudicados por uma série de baixas de peso. O atacante decisivo do Chelsea, Cole Palmer, o poderoso Declan Rice, do Arsenal, e a dupla do Manchester United formada por Kobbie Mainoo e Marcus Rashford foram todos cortados da seleção. O defensor do Newcastle United, Tino Livramento, completa a lista de cinco jogadores que não participarão dos próximos compromissos internacionais, deixando o técnico alemão com várias lacunas a preencher em sua configuração tática.

Em resposta a essas ausências, Tuchel recorreu à juventude e à familiaridade ao convocar o meio-campista do Everton James Garner e o capitão do Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. A dupla deve se juntar ao restante do grupo da Inglaterra na terça-feira.

Embora a perda de titulares estabelecidos como Rice e Palmer seja um golpe, isso abre a porta para Garner e Gibbs-White reivindicarem seu espaço permanente nos planos do novo treinador, enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar a elite do futebol europeu no grupo A da Liga das Nações.