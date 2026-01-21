Imagina se vira moda? Jogadores do Manchester City vão reembolsar torcedores que viajaram para ver derrota na Noruega pela Champions League

374 torcedores do City estiveram presentes na derrota no Estádio Aspmyra, e os capitães do clube - Bernardo Silva, Rúben Dias, Erling Haaland e Rodri - concordaram em reembolsar um total de £ 9.357 (quase R$ 67 mil) para cobrir os custos de suas viagens para uma noite de futebol tão lamentável.

Um comunicado do quarteto do City dizia: "Nossos torcedores significam tudo para nós."

"Sabemos o sacrifício que nossos fãs fazem ao viajar pelo mundo para nos apoiar, tanto em casa quanto fora, e jamais daremos isso como garantido. Eles são os melhores fãs do mundo."

"Reconhecemos também que foi uma longa viagem para os torcedores que nos apoiaram no frio congelante durante uma noite difícil para nós em campo. Cobrir o custo desses ingressos para os torcedores que viajaram para Bodo é o mínimo que podemos fazer."

Kevin Parker, do Clube Oficial de Torcedores do City, elogiou a reação do público, afirmando que ela destacou a relação especial entre os torcedores e os jogadores. "Os torcedores do Manchester City viajam para todo lugar para apoiar o nosso time, e ontem à noite não foi diferente, no Círculo Polar Ártico. Bodø não é um lugar fácil de chegar, e as temperaturas abaixo de zero tornaram a noite um desafio em vários aspectos para os nossos torcedores", disse ele.

"A torcida do City tem uma conexão incrível com os jogadores nos dias de jogo, e esse gesto é mais uma prova dessa relação – significa muito para nós. Sabemos que os jogadores estão decepcionados com a derrota para o Bodo, mas com o nosso próximo jogo em casa, no sábado, temos a chance de voltar a vencer e nossos torcedores estarão lá, cantando a plenos pulmões, apoiando o time como sempre fazem."

