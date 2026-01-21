Getty Images
Imagina se vira moda? Jogadores do Manchester City vão reembolsar torcedores que viajaram para ver derrota na Noruega pela Champions League
City derrotado na Noruega
A equipe de Pep Guardiola esperava se recuperar da derrota por 2 a 0 para o rival Manchester United no sábado, pela Premier League, quando viajou até a Noruega para enfrentar o Bodo/Glimt, que joga em um campo de grama sintética e em temperaturas congelantes. No entanto, os semifinalistas da Europa League da temporada passada mostraram mais uma vez sua força europeia, derrotando o City por 3 a 1 com alguma facilidade.
Os gols de Kasper Hogh no primeiro tempo garantiram que o Bodo/Glimt fosse para o intervalo com uma vantagem de dois gols. Jens Petter Hauge marcou o terceiro logo após o intervalo, e embora Rayan Cherki tenha descontado para o City, o capitão Rodri foi expulso pouco depois por receber dois cartões amarelos em um minuto, acabando efetivamente com as esperanças de reação dos ingleses.
Capitães retribuem o apoio dos fãs
374 torcedores do City estiveram presentes na derrota no Estádio Aspmyra, e os capitães do clube - Bernardo Silva, Rúben Dias, Erling Haaland e Rodri - concordaram em reembolsar um total de £ 9.357 (quase R$ 67 mil) para cobrir os custos de suas viagens para uma noite de futebol tão lamentável.
Um comunicado do quarteto do City dizia: "Nossos torcedores significam tudo para nós."
"Sabemos o sacrifício que nossos fãs fazem ao viajar pelo mundo para nos apoiar, tanto em casa quanto fora, e jamais daremos isso como garantido. Eles são os melhores fãs do mundo."
"Reconhecemos também que foi uma longa viagem para os torcedores que nos apoiaram no frio congelante durante uma noite difícil para nós em campo. Cobrir o custo desses ingressos para os torcedores que viajaram para Bodo é o mínimo que podemos fazer."
Kevin Parker, do Clube Oficial de Torcedores do City, elogiou a reação do público, afirmando que ela destacou a relação especial entre os torcedores e os jogadores. "Os torcedores do Manchester City viajam para todo lugar para apoiar o nosso time, e ontem à noite não foi diferente, no Círculo Polar Ártico. Bodø não é um lugar fácil de chegar, e as temperaturas abaixo de zero tornaram a noite um desafio em vários aspectos para os nossos torcedores", disse ele.
"A torcida do City tem uma conexão incrível com os jogadores nos dias de jogo, e esse gesto é mais uma prova dessa relação – significa muito para nós. Sabemos que os jogadores estão decepcionados com a derrota para o Bodo, mas com o nosso próximo jogo em casa, no sábado, temos a chance de voltar a vencer e nossos torcedores estarão lá, cantando a plenos pulmões, apoiando o time como sempre fazem."
Haaland assume 'total responsabilidade'
O atacante Haaland, que não marca um gol com a bola rolando há oito jogos, falou com as câmeras logo após a derrota na noite de terça-feira . "Não tenho as respostas. Assumo total responsabilidade por não ter conseguido marcar os gols que deveria. Peço desculpas a todos; a cada torcedor do Manchester City e a cada torcedor que viajou hoje, porque no fim das contas é vergonhoso", disse ele à TNT Sports .
"Bodo, eles jogaram um futebol incrível e, no fim, mereceram a vitória. Honestamente, não sei o que dizer porque não tenho as respostas, e o que posso dizer é que sinto muito."
Classificação ficou para a última rodada
Se o City tivesse vencido em Bodo/Glimt, teria subido para o segundo lugar na tabela da Champions League por pelo menos 24 horas, mas, em vez disso, caiu para sétimo e pode terminar esta rodada fora da zona de classificação direta. Na próxima semana, receberá o Galatasaray sabendo que precisa da vitória para ter chances de terminar entre os oito primeiros.
Antes disso, eles recebem o lanterna Wolves no Etihad Stadium, em um confronto da Premier League no sábado (24). O City pode diminuir a diferença para o líder Arsenal para quatro pontos antes do encontro dos Gunners com o United reformulado de Michael Carrick.
